"Girişimin Kadın Kahramanları" projesi Nevşehir'deydi

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nde süren online eğitimlerin ardından belirlenen illerde verilecek yüz yüze eğitimleri kapsayan roadshowun beşincisi Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Beko açıklamasına göre, toplantı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu 7. Bölge Temsilcisi ve Nevşehir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülper Gündüz Yassı, Arçelik Perakende Akademi ve Beko yöneticilerinin katılımı ile düzenlendi. Programda Beko 100 Kadın Bayi projesi kapsamında bayi olmak isteyenlere özel bir panelde detaylar aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, "En önemli şey projeye inanmak dolayısıyla kadın girişimcilerimize katma değer yaratmak üzere her faydalı projenin fiziken de ruhen de yanındayım." İfadelerini kullandı.

Özen, "Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nde kadın girişimci olmak için sunulan çok ciddi bir fırsat var. Bu proje bayi olma imkanı sunuyor. Diğer konu da en çok bizi buraya taşıyan şey Arçelik Perakende Akademisinin eğitimleri, bu proje için 247 video üretildi. Kadın girişimcilerin ihtiyaçları gözetilerek, bir işletmeyi yönetmek için gerekli, kolay anlaşılır tüm içerikler online eğitimlerde bulunuyor. Online olan bu eğitimlerden faydalanmayı çok önemli buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınlar ekonomide olmadığı müddetçe nüfusun yarısının emeğinin boşa harcanmış olduğunu aktaran Özen, "Bir elin hiç sesi yokken iki elin sesi var. Ekonomiyi ileri götürmek üzere kadın erkek birlikte çalışmamız gerekiyor. Ekonomiye endüstriye doğrudan fayda sağlayacak bir proje olduğu için de ayrıca değerli buluyorum. Misyon olarak daha fazla kadını iş dünyasının kalbinde görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu 7. Bölge (İç Anadolu) Temsilcisi ve Nevşehir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülper Gündüz Yassı, "TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak sizleri bugün aramızda gördüğümüz için mutluluk duyuyorum. Beko'ya yanımızda olduğu için TOBB ile ortak paydada buluşmak için bu projenin çok sağlıklı olduğuna inanıyorum." İfadelerini kullandı.

Yassı, "Biz Nevşehir olarak eminim ki pek çok Beko kadın bayi çıkaracağız. Bu desteklerden Nevşehir yararlanacak, hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Nevşehir'de olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Beko Satış Direktörü Burak Bilgisel, Beko olarak her zaman kadınların iş dünyasına katılımını desteklediklerini ve yanlarında durduklarını ifade etti.

Bilgisel, "Girişimci kadınların desteklenmesi ve güçlenmesini hedeflediğimiz bu yolda Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirmeyi çok istediğimiz yüz yüze eğitimlerle Nevşehir'de olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." açıklamasını yaptı.

İş hayatındaki cesaretlerinin altını eğitimle doldurabilmek ve kadınların güvenli, rekabetçi ve donanımlı bir şekilde iş hayatında hak ettikleri yerleri almalarına destek olmanın projenin öncelikli hedefini oluşturduğunu aktaran Bilgisel, "100 Kadın Bayi Projemiz ile entegre olması sebebiyle eğitimlerden sonra Beko bayisi olmak isteyen İç Anadolu'nun girişimci kadınlarına da kapımızın sonuna kadar açık olduğunu aramıza katılmalarından mutluluk duyacağımızı paylaşmak isterim." ifadelerini kullandı.

Tüm bölgeleri kapsayan Girişimin Kadın Kahramanları Projesi eğitim toplantıları 2021 Aralık'a kadar sırasıyla; Karabük, Bursa, Kocaeli, Konya, Çanakkale, Mersin, Gaziantep, Aydın, Antalya ve İzmir'de TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle devam edecek.