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Gurbetçilerin 'kuyruk çilesi' sona erecek - Son Dakika

Gurbetçilerin 'kuyruk çilesi' sona erecek

26.10.2021 18:42

Gurbetçilerin 'kuyruk çilesi' sona erecek Müjdeli haberi Vali Yardımcısı duyurdu: "Avrupa'da birçok ülkede böyle sınır kapısı yok" Pazarkule Gümrük Kapısı'nın modernize edilerek günde en az bin 500 aracın giriş çıkış yapabileceği hale getirilip gurbetçilerin kuyruk çilesini sonlandıracak proje...

Gurbetçilerin 'kuyruk çilesi' sona erecek

Müjdeli haberi Vali Yardımcısı duyurdu: "Avrupa'da birçok ülkede böyle sınır kapısı yok"

EDİRNE - Pazarkule Gümrük Kapısı'nın modernize edilerek günde en az bin 500 aracın giriş çıkış yapabileceği hale getirilip gurbetçilerin kuyruk çilesini sonlandıracak proje için ilk adım atıldı. İl Genel Meclisi'nde alınan kararla birlikte oylamada Pazarkule Gümrük Kapısı önünde Edirne İl Özel İdaresine ait alanın Ticaret Bakanlığına devri oy birliğiyle kabul edildi.

Yaz tatilini ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yaz aylarında Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturuyor. Zaman zaman gurbet yolculuğunun çile yolculuğuna dönüştüğü güzergahta yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için geliştirilen alternatif projede ilk adım atıldı. Kent merkezinde yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Pazarkule Gümrük Kapısı'nın modernize edilerek daha fazla yolcu giriş çıkışının sağlanması için gerekli düzenlemeleri kapsayan proje kapsamında Pazarkule Gümrük Kapısı önünde Edirne İl Özel İdaresine ait alanın Ticaret Bakanlığına devri Edirne İl Genel Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Alanın devriyle birlikte önümüzdeki günlerde çalışmaları kapsayacak ihalenin gerçekleşmesi planlanıyor.

"Yunan ve Bulgar mevkidaşlarım bize imreniyor, 'Siz mi Avrupa'sınız biz mi Avrupa'yız' diyorlar"

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, İl Genel Meclis toplantısında proje hakkında meclis üyelerine açıklamalarda bulundu. Kapıkule Sınır Kapısı'nda yılsonuna kadar 1 milyon 300 bine yakın tır, 3 milyon küçük araç trafiği ve 14 milyon bir yolcu beklendiğini açıklayan Kınık, Kapıkule'de yoğun bir trafik yaşandığına dikkati çekti. Bulgaristan'ın ilave yatırımlar yapmaması nedeniyle tesisin tam performansla çalışamadığını vurgulayan Müdür Kınık, Kapıkule'de yaşanan trafiği diğer sınır kapılarına bölme düşüncesinde olduklarını ifade etti. Pazarkule Gümrük Kapısı'nın çok önemli bir konuma sahip olduğunun altını çizen Müdür Kınık, Bulgaristan ve Yunanistan mevkidaşlarının Türkiye'deki Sınır Kapıları'na imrendiklerini ve 'Siz mi Avrupa'sınız biz mi Avrupa'yız' dediklerini söyledi. Gelecek hafta ihalesi yapılacak modernize projesi tamamlandığında günlük en az bin 500 aracın giriş sağlayabileceği müjdesini veren Müdür Kınık, bu projenin çok önemli olduğunu ifade etti.

"Avrupa'da birçok ülkede böyle sınır kapısı yok"

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yusuf Güler de, Kapıkule'de yaşanan yoğunluğun bir kısmının Pazarkule'ye taşınacağını ifade etti. Modernize edilecek Pazarkule Gümrük Kapısı'nın çok güzel göründüğünü ifade etti. Avrupa'da birçok ülkede böyle bir sınır kapısının olmadığını söyleyen Güler, "Oralardaki ızdırabı ne kendi vatandaşımıza ne de dışarıdan bize gelen insanlara yaşatmamamız gerekiyor. Bu tip projeler ülkemizin ve devletimizin prestijini ortaya koyan projelerdir" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada Pazarkule Gümrük Kapısı önünde Edirne İl Özel İdaresine ait alanın Ticaret Bakanlığına devri oy birliğiyle kabul edildi.

Gurbetçilerin 'kuyruk çilesi' sona erecek
Gurbetçilerin 'kuyruk çilesi' sona erecek
Gurbetçilerin 'kuyruk çilesi' sona erecek
Gurbetçilerin 'kuyruk çilesi' sona erecek
Gurbetçilerin 'kuyruk çilesi' sona erecek
Gurbetçilerin 'kuyruk çilesi' sona erecek

Pazarkule Gümrük Kapısı, Kapıkule Sınır Kapısı, Türkiye, Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gurbetçilerin 'kuyruk çilesi' sona erecek - Son Dakika Ekonomi


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