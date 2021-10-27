Kilis'te kooperatif kuran girişimci kadınlar, zeytinyağı ve sabun üretimine başladı

Kilis'te İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) 3,5 milyon liralık desteğiyle kooperatif kuran kadınlar, zeytinyağı, salamuralık zeytin ve sabun üretiyor.

İKA'dan yapılan açıklamaya göre, Kocabeyli, Karaçavuş, Süngütepe ve Saatli köylerinde yaşayan kadınlar, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında bir araya geldi. 3,5 milyon liralık destekle kurulan kooperatife Kilis'te yaşayan Suriyeli bazı kadınlar da üye oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Kilis'te zeytincilik özelinde 12 projeyi desteklediklerini belirtti.

Zeytinciliğin geliştirilmesi için çok büyük yatırımlar yaptıklarını aktaran Akyılmaz, şunları kaydetti:

"Burada Organik Zeytinyağı Üreticileri Birliğinin kurulumunda yer aldık. Akabinde zeytinyağı üretim tesisimizi kurduk ve ilave bir yatırımla da salamuralık zeytin üretim tesisini kurduk. Kilis'te faaliyet gösteren diğer Kobilerimize zeytin özelinde destekler verdik. Kilis zeytinyağı, zeytini tüm dünyada ve Türkiye'de bilinir hale geldi. Kilisli üreticilerimiz iç piyasaya verdikleri ürünlerini, şimdi dış piyasaya Amerika, Kanada, Almanya, Katar, Umman, ve Japonya gibi farklı hedef pazarlara ihraç etmeye başladı. Bundan sonraki süreçte özellikle Kilis zeytinyağının erken hasat, soğuk sıkım üretimini teşvik edip ilaç ve sağlık ürünü gibi eczanelerde insanlara şifa veren bir ürün haline getirmek istiyoruz."

Kooperatif Başkanı Hamide Polat ise zeytinyağı, salamuralık zeytin ve sabun ürettiklerini, 49 üyeye sahip olduklarını ifade etti.

8 yıl önce Humus'tan kaçıp Türkiye'ye yerleşen Zehra Nehlevi, kooperatifin verdiği işlerde çalıştıklarını kaydetti.

Doğu Akdeniz'de yer alan Kilis'te, 266 bin dekarlık alanda zeytin üretimi yapılıyor. 3 milyon 500 binin üzerinde meyve veren zeytin ağacı bulunan ilde, yıllık 9 bin 146 ton zeytinyağı üretiliyor.