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Köylünün sütünü dolara çevirdiler - Son Dakika

Köylünün sütünü dolara çevirdiler

08.10.2021 10:39
Köylünün sütünü dolara çevirdiler

Türkiye'nin önde gelen süt ve süt ürünleri firması, köylüden satın aldığı sütlerle ürettiği ürünleri dünyanın dört bir yanına pazarlayarak köylünün sütünü dövize dönüştürmeyi başardı.

Türkiye'nin önde gelen süt ve süt ürünleri firması, köylüden satın aldığı sütlerle ürettiği ürünleri dünyanın dört bir yanına pazarlayarak köylünün sütünü dövize dönüştürmeyi başardı.

Sivas'ta süt ve süt ürünleri üretimi yapan bir fabrika, bu alandaki ihracatı ile Türkiye'nin en büyük üç firması arasına girdi. Firmayı diğerlerinden ayıran özellik ise ürünlerinde kullandığı sütü köylülerden satın alıyor olması. Kent merkezinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 10 bin metrekare alana kurulu olan ve süt ve süt ürünleri üretimi yapan 'Tuğba' isimli işletmenin hedefi, Sivas'ı süt ürünlerinin merkez üssü yapmak. Köylünün sütünü değerlendirip ülkeye döviz girişi sağlayan firma, 2020 yılında Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçılar Birliği 'Süt ve Süt Ürünleri' sektöründe en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 3 firmadan biri olarak ödüle layık görüldü.

"Sivas'a büyük miktarda döviz girdisi sağlıyoruz"

Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Cemal Er yaptığı açıklamasında, Sivas çiftçisinin üretmiş olduğu sütü dünya pazarına sattıklarını belirterek, "Sivas çiftçisinin üretmiş olduğu çok kıymetli sütü, kıymetli bir şekilde dünya pazarlarına sunuyoruz. Akdeniz İhracatçılar Birliği üzerinden ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Akdeniz İhracatçılar Birliği tarafından Türkiye'nin en çok süt ve süt ürünlerini yapan üçüncü firması olduk. Bu bizim için onur ve gurur verici. Yıllar önce büyükler tarıma dayalı sanayiden bahsedelerdi. Bugün çiftçimizin değerlenemeyen veya değerinde kıymet bulmayan ürünlerini dünyanın çok büyük markalarına, kaliteli bir şekilde satabiliyoruz ve şehrimize büyük miktarda döviz girdisi sağlıyoruz. Bunu şehrimize katılabilecek en büyük değer olarak görüyoruz. Bizlere destek verenlere ve en çok da büyük tedarikçimiz olan çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Bu emek, bu başarı bizim değil hepimizin başarısıdır. Bununla da gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Binlerce kilometre öteye ürün gönderiyoruz"

Binlerce kilometre öteye ürün gönderdiklerini vurgulayan Mustafa Cemal Er, "Hepimiz çiftçiliği biliyoruz. Sabah sağılan sütün akşama kadar soğuk zincirini koruyamadığımız takdirde, elimize gelene kadar çürüyebilecek olan bir üründen bahsediyoruz. Biz geliştirmiş olduğumuz teknoloji sayesinde binlerce kilometre öteye, aylarca süren yolculuktan sonra pazarımıza ulaştırabiliyoruz. Eksiksiz ve tüm dünyanın beğendiği ürünler yapıyoruz. Biz Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin Türkiye'nin süt ve süt ürünlerinde en çok ihracat yapan üçüncü firmasıysak birçok ülkeye peynir gönderiyoruz demektir. Bu bizim en güzel yerde olduğumuzun ispatıdır" dedi.

"Sivas köylüsünün sütü, dolar olarak şehre giriyor"

Er, son olarak Sivas köylüsünün sütünü dolara çevirdiklerini belirterek, "İhracat yapmış olduğumuz ülkeler bizden önce bu işin duayeni olan ülkelerin pazarları olan ülkelerdi. Biz diğer ülkelere rakip olduk ve onların pazarlarını ellerinden aldık. Bu teknolojik yatırımlar, iş bilgisi ve iş görgüsü sayesinde gelişti. Yabancı ülkelerin gıda hijyen kriterleri hakikaten çok ağır. Bunun üstesinden gelebilmek çok kolay değil. Biz ellerindeki hazır pazarları aldık. Onlardan daha çok kaliteli, çok daha iyi, çok daha makul fiyatlara ürün yapmazsak bizden mal alırlar mı? Biz bunları yaptık ve çok şükür Sivas çiftçisinin, Sivas köylüsünün sütü, alın teri dolar olarak bu şehre giriyor" diye konuştu. - SİVAS

Köylünün sütünü dolara çevirdiler
Köylünün sütünü dolara çevirdiler
Köylünün sütünü dolara çevirdiler
Köylünün sütünü dolara çevirdiler

İhracatçılar Birliği, Türkiye, Akdeniz, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Köylünün sütünü dolara çevirdiler - Son Dakika Ekonomi


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