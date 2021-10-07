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Little Caesars, Sultanbeyli'de 100. şubesini açtı - Son Dakika

Little Caesars, Sultanbeyli'de 100. şubesini açtı

07.10.2021 10:30

Little Caesars, Sultanbeyli'de 100. şubesini açtı Pizza sektöründeki yeniliğin öncüsü Little Caesars Pizza, 100. şube açılışını Sultanbeyli'de yaptı.

Little Caesars, Sultanbeyli'de 100. şubesini açtı

İSTANBUL - Pizza sektöründeki yeniliğin öncüsü Little Caesars Pizza, 100. şube açılışını Sultanbeyli'de yaptı. Açılan şubenin Türkiye operasyonu için bir kilometre taşı olduğunu vurgulayan Little Caesars Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru, " İstanbul'da büyümek Türkiye'de büyümenin en önemli göstergesi. Çok başarılı olacağına inandığımız Sultanbeyli Şubemizle lezzetimizi 100 noktaya taşıdık. Şimdi hedef sonraki 100 şube" dedi.

Pizza sektörünün önemli isimlerinden Little Caesars, 100. Şubesini İstanbul Sultanbeyli'de açtı. Türkiye'nin global operasyondaki önemini her fırsatta vurgulayan Little Caesars Amerika global ekibi, geniş bir katılımla 100. Şube kutlamaları için İstanbul'a geldi. Çelebi Holding Gıda A.Ş ve Little Caesars Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru, "Türkiye, Little Caesars markası için daima öncelikli bir pazar oldu. Türkiye ekibinin markayı temsil etmekteki tutkusuyla Sezar'ın en sevildiği pazarlardan biriyiz ve 100. Şubemizin açılışında da global ekibimizle bir aradayız" dedi.

2021'de yüzde 40'ın üzerinde satış artışı ile büyük bir başarıya imza atıyor

Banu Arıduru, açılışta yaptığı konuşmada 2021'de yüzde 40'ın üzerinde satış artışı olduğunu söyledi. Arıduru, "Elde ettiğimiz bu sonuç, Çelebi Holding'in yönetim kurulu üyelerinin ve Amerika'daki bugün bizimle beraber burada başarımızı alkışlamak üzere gelen ekip arkadaşlarımızın hep beraber oluşturduğu bir başarı aslında. Bunu bugün burada yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 2020 yılında biz bir önceki seneye göre yüzde 29'luk satış artışı gerçekleştirmiştik ve bu hedeflerimizin üzerinde gerçekleşen bir veriydi. Ancak 2021 yılında yüzde 40'ın üzerindeyiz. Yani 2020'ye göre yüzde 40'ın üzerinde daha yüksek bir büyümeyle, yılı kapatacağız gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

İstihdam kapasitesi artacak

Little Caesars Türkiye'nin an itibari ile 16 ilde bin 700 kişilik bir istihdam hacmi olduğuna değinen Banu Arıduru, önümüzdeki 2 yıl içinde yeni şubelerle birlikte bu rakamın 3 binin üzerine çıkacağını söyledi. Arıduru, "İstanbul'da Little Ceasers Pizza Türkiye olarak 100. şubemizi açıyoruz. Bu zamana kadar müşterilerimize lezzetli pizzalarımızı kaliteli servisimizle sunmanın mutluluğunu yaşıyorduk. Dolayısıyla şu anda yüz restoran olmak önemli bir başarı. Bu vesileyle İstanbul'un neredeyse yüzde 90'nını kapsama alanına aldık. 39 ilçe var. 39 ilçenin tamamında varız. Aynı zamanda da Little Ceasers Pizza Türkiye 16 ilde de hizmet vermeye devam ediyor. Tabii ki bu ne sağlıyor? Aslında aynı zamanda istihdam yaratmaya devam edeceğiz demek oluyor. Şu anda yaklaşık bin 700 kişi ile hizmet veriyoruz. İstihdamdaki bu artış ile tüm Türkiye'de 3 bin kişilik bir ekip haline gelmeyi planlıyoruz" dedi.

"14 yıldır Amerika'da "ödenen paranın karşılığını en iyi veren marka"

Little Caesars'ın son 14 yıldır Amerika'da "ödenen paranın karşılığını en iyi veren marka" seçildiğine dikkat çeken Arıduru, "Benzer durum Türkiye'de de geçerli. Sezar'ın lezzetlerini deneyen müşterilerimizin bağlılık oranının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu bir tesadüf değil. Sezar'ın farkı lezzetindedir. Biz biraz erken güne başlarız. Bunun sebebi şu, ev yapımı niteliğindeki pizzalarımızı müşterilerimize ulaştırmak için her sabah buraya gelip hamur açıyoruz. O hamurları günlük olarak yapıyoruz. Dolayısıyla da müşterilerimize o günlük hamurdan yapılan pizzaları servis ediyoruz. Bu bizim sektördeki en büyük farkımız. Diğer yandan baktığımızda sezon mahsulü domates kullanıyoruz. ve aynı zamanda da yüzde yüz mozzarella peyniri kullanıyoruz. Hem biz kendimiz İSO belgesi olan ve sadece helal ürünlerle çalışan bir firma olmanın yanı sıra sadece bu belgelere sahip olan tedarikçilerden ürün alıyoruz. Tüm bunlar ışığında Little Ceasers, Amerika'da son 14 yıldır üst üste 'ödenen paranın karşılığını veren en iyi marka' seçiliyor" diye konuştu.

Little Caesars, Sultanbeyli'de 100. şubesini açtı
Little Caesars, Sultanbeyli'de 100. şubesini açtı
Little Caesars, Sultanbeyli'de 100. şubesini açtı
Little Caesars, Sultanbeyli'de 100. şubesini açtı
Little Caesars, Sultanbeyli'de 100. şubesini açtı
Little Caesars, Sultanbeyli'de 100. şubesini açtı
Little Caesars, Sultanbeyli'de 100. şubesini açtı
Little Caesars, Sultanbeyli'de 100. şubesini açtı
Little Caesars, Sultanbeyli'de 100. şubesini açtı
Little Caesars, Sultanbeyli'de 100. şubesini açtı
Little Caesars, Sultanbeyli'de 100. şubesini açtı

Amerika Birleşik Devletleri, Little Caesars, Sultanbeyli, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Little Caesars, Sultanbeyli'de 100. şubesini açtı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Little Caesars, Sultanbeyli'de 100. şubesini açtı - Son Dakika
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