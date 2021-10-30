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Şanlıurfa'dan ABD'ye 10 milyon dolarlık zehir ihracatı - Son Dakika

Şanlıurfa'dan ABD'ye 10 milyon dolarlık zehir ihracatı

30.10.2021 10:29
Şanlıurfa'dan ABD'ye 10 milyon dolarlık zehir ihracatı

Türkiye'de akrep yetiştiriciliği belgesine sahip tek firma, tesisinde ürettiği akrep zehrini ABD'ye satacak.

Türkiye'de akrep yetiştiriciliği belgesine sahip tek firma, tesisinde ürettiği akrep zehrini ABD'ye satacak. Firma Şanlıurfa'dan Türkiye'nin ihracatına bir yılda 10 milyon dolar destek sağlayacak.

Şanlıurfa Akrep zehri üreten bir firma, ürettiği zehri ABD'ye satacak. Firmanın hedefi, yılda 10 milyon dolar ihracata ulaşmak. Firma, kent dışındaki kırsal Akpınar Mahallesinde 5 bin 500 metrekarelik toplam alan içerisinde kurduğu 550 metrekarelik kapalı alanda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan ve dünyadaki tüm akrep ve yılan sokmalarına karşı etkili olan Andractanus Crassicauda akrebini yetiştirip sağımını yapıyor. Türkiye'de bugüne kadar akrep zehrinin anti panzehir olarak kullanıldığını, kendilerinin bunun yanı sıra ilaç sektörüne kullandırılmak üzere çalışma yürüttüklerini dile getiren firma sahibi Metin Örenler, bakanlıklardan almış oldukları izinlerle, on binlerce akrebin yetiştirileceği kapasiteye sahip olduklarını ifade etti. Doğadan topladıkları 100 akreple işe başladıklarını aktaran örenler, önümüzdeki yıl binlerce adete ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, 2020 yılında çıkan yönetmeliğe göre, Türkiye'de ilk kurulan firma olduklarını kaydetti.

Görüşmeler sürüyor

Akreplerden çıkarılan zehirleri, üniversite laboratuvarlarında analiz ettiklerini belirten Örenler, ABD'nin en büyük ilaç firmalarından biri ile görüşmelerin sürdüğünü, anlaşma sonrası tüm zehri yurt dışına ihraç edeceklerini belirtti. Küçük yaşlarda akrep toplayıcılığına başladığını belirten Örenler, tesisi önümüzdeki aylarda daha büyük hale getireceklerini söyledi.

Türkiye ihracatına dev destek

Metin Örenler, açıklamasının devamında, "Çocukluğumdan beri bu işin içerisindeyim. Daha önce sağlık bakanlığından yetkililer gelirdi, bizde köyde topladığımız akrepleri onlara satardık. O günden beri akrep işiyle uğraşıyoruz. Son 3-4 yıldır akrep zehrinin dünya piyasasında aranır bir ürün olması ise bizi tekrar akrep işine sevk etti. Bundan dolayı böyle bir tesis kurmaya karar verdik. Tesisimizde akrep zehri üretiyoruz. Birinci ve temel amacımız akrep zehrini üretmektir. ve bu zehri hem panzehir olarak hem de ilaç sektöründe kullanmak için üretiyoruz. Çok geniş bir pazar yelpazesi var. İlaç sanayisinde kullanıldığı gibi kimya sanayisinde de birçok ürün için kullanılıyor. Geçen hafta bir ABD firması ile anlaşma sağladık ve anlaşma kapsamında yılda bir kilogram akrep zehrini onlara sağlama taahhüttü verdik. Bu bir kilogramın maliyeti ise yaklaşık 10 milyon dolar gibi bir paraya denk geliyor. Bu bir yıllık üretim için planlandı. Önümüzdeki yıllarda kapasiteyi artırmayı hedefliyoruz. Şu anki akrep sayımız bu bir kilogramı üretmek için yeterli seviyededir" dedi.

"Dünyanın en tehlikeli işini yapıyoruz"

Dünyanın en tehlikeli işini yaptıklarını belirten Örenler, "Bu iş öyle herkesin yapabileceği bir iş değildir. Çünkü dünyanın en tehlikeli hayvanının en tehlikeli zehrini üretiyoruz. Siyah akrep genelde Şanlıurfa bölgesinde yaygın olarak görülen bir akrep çeşididir. Tehlikeli bir iş olmasının yanında herhangi bir sokma durumunda, yanımızda bulunan panzehir ile duruma müdahale edebiliyoruz. Asıl amacımız Dünya ilaç sektörüne katkıda bulunmaktır. Sağlık sektöründe kullanıldığı gibi daha keşfedilmemiş birçok alanda kullanılabiliyor" şeklinde konuştu.

"İlk başlarda çok korkuyordum"

Akrep tesisinde çalışan işçi Mehmet Örenler "Burada akrep üretim tesisinde çalışıyorum. Günlük akreplerin bakımlarını yapıyorum. Bakımlarının yanında günlük ihtiyaçlarını da gideriyorum. Yemeklerini veriyor, temizliklerini ve kontrollerini yapıyorum. Elimde gördüğünüz bu fenerle her gün kontrollerini yapıyorum. 14-15 yaşından itibaren bu işin içerisine girdim. Halende içerisindeyim. İlkin bu işe başlarken tabi korku vardı. Bir süre sonra alıştım, burada çalışmaya devam ediyorum. Daha önce uzaktan görünce bile kokarken şimdi elime bile alıyorum. Şimdi akreplerle yaşamaya başladım" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'dan ABD'ye 10 milyon dolarlık zehir ihracatı
Şanlıurfa'dan ABD'ye 10 milyon dolarlık zehir ihracatı
Şanlıurfa'dan ABD'ye 10 milyon dolarlık zehir ihracatı
Şanlıurfa'dan ABD'ye 10 milyon dolarlık zehir ihracatı
Şanlıurfa'dan ABD'ye 10 milyon dolarlık zehir ihracatı
Şanlıurfa'dan ABD'ye 10 milyon dolarlık zehir ihracatı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Şanlıurfa, Türkiye, Akrep, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'dan ABD'ye 10 milyon dolarlık zehir ihracatı - Son Dakika Ekonomi


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