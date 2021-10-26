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Son 5 yılda 90 fabrika kurulan AOSB'de yer kalmadı - Son Dakika

Son 5 yılda 90 fabrika kurulan AOSB'de yer kalmadı

26.10.2021 10:45
Son 5 yılda 90 fabrika kurulan AOSB'de yer kalmadı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) içerisinde son 5 yılda 90 fabrika kurulduğunu belirten AOSB Başkanı Ali Bahar, "İnşaatları devam eden fabrikalarımız var. Yerimiz kalmadı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) içerisinde son 5 yılda 90 fabrika kurulduğunu belirten AOSB Başkanı Ali Bahar, "İnşaatları devam eden fabrikalarımız var. Yerimiz kalmadı. Sınırımızda bulunan arazi sahiplerinden bir takım yerler aldık. Bir kısmını alamıyoruz. Değerinin çok üzerinde rakam isteniyor. Fabrika kurmak isteyen insanlarımız var bizim yerimiz mevcut değil" dedi.

Turizm ekonomisi ile öne çıkan Antalya, son zamanlarda sanayi alanında atılan adımlar ile de dikkat çekmeye başladı. Döşemealtı ilçesinde bulunan 750 hektar alanda sahip Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), şu anda 283 fabrika bulunuyor. 17 bin 500 kişi ise istihdam ediliyor. Antalya OSB'nin değerinin 1,8 milyar TL arttığını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Bu bizim için çok çok önemli bir konudur. Sanayicinin her zaman değere ihtiyacı var. Finansman sanayici için makine demektir, yatırım demektir. Bizim finansman derinliğimizin artması yatırım istihdama dönüşeceği için ülke içinde bir kazanç kapısıdır. Aynı zamanda bu üretim ihracata dönmesi istenen bir şeydi. Bu 1.8 milyar TL ekspertizde geçmişte bizim organize sanayi bölgelerinde müteşebbis heyette almış olduğumuz metrekare fiyatı asla dikkate alınmıyordu. Bu konuda devletimiz sağ olsun konuya sahip çıktı. Yapmış olduğumuz toplantılar sonrasında müteşebbis heyet ile almış olduğumuz metrekare fiyatının dikkate alınmasını gündemimize aldık. AOSB'nin hak ettiği kredibiliteye ulaştığını görüyoruz. Bu önümüzü açacak. Daha çok yatırım yapacağız. Daha çok işsizliği önleyeceğiz. Antalya olarak çok gururluyuz. Bizim görevimiz devletimize pas atmaktır. Biz bunları gayet iyi niyetli şekilde yapıyoruz" sözlerine yer verdi.

"Her yıl 280 öğrenci alacağız"

Sanayi sektöründe yaşanan kalifiye eleman sıkıntısında da değinen Başkan Bahar, "Bize göre Türkiye'nin en iyi okulunu 6 Eylül'de açtık. Eğitimi ücretsiz olarak yapıyoruz. Burada kıyafet, yemek, ulaşım ücretsiz olacak. 282 tane öğrenci aldık. İçerisinde bulunan makineler hepsi yeni ve değeri çok yüksek. Her yıl 280 öğrenci alacağız. Bu mezun olmuş çocuklar için rehberlik çok önemli. Yabancı dile çok önem veriyoruz. Çok gelişmiş olarak aranan elaman dediğimiz ya da katma değerli iş bilen kişileri okulumuzdan mezun edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Fabrika kurmak isteyen insanlarımız var bizim yerimiz mevcut değil"

AOSB'nde son 5 yıl içerisinde 90 fabrikanın açıldığını belirten Bahar, "İnşaatları devam eden fabrikalarımız var. Yerimiz kalmadı. Sınırımızda bulunan arazi sahiplerinden bir takım yerler aldık. Bir kısmını alamıyoruz. Değerinin çok üzerinde rakam isteniyor. Fakat aldığımız yer kadarını yeni üretim kanunda devletimizden istedik. Sınırımıza 18 uygulaması ile almış olduğumuz yerlerin toparlanmasını istedik. Kalan alamadığımız kısımların dışımızda bırakılması suretiyle yaklaşık 460 dönümün 310 dönümüzü almış durumdayız. 310 dönümün sınırımızda toplanmasın istiyoruz. Sanayicinin emrine açabiliriz. Fabrika kurmak isteyen insanlarımız var bizim yerimiz mevcut değil" dedi.

"750 milyon dolar civarında ihracatımız var"

Türkiye ekonomisine yıllık 24 milyara yakın katkılarının olduğunu belirten Bahar, "750 milyon dolar civarında ihracatımız var. Açılan fabrikalar ile bu daha da artacak. İş adamlarının fabrika talepleri var. Sanayici okyanusta ve dalgalı denizde olmak istemez. Kriz kavramı bizim hiçbir zaman istediğimiz bir şey değildir" diye konuştu. - ANTALYA

Son 5 yılda 90 fabrika kurulan AOSB'de yer kalmadı
Son 5 yılda 90 fabrika kurulan AOSB'de yer kalmadı
Son 5 yılda 90 fabrika kurulan AOSB'de yer kalmadı
Son 5 yılda 90 fabrika kurulan AOSB'de yer kalmadı
Son 5 yılda 90 fabrika kurulan AOSB'de yer kalmadı
Son 5 yılda 90 fabrika kurulan AOSB'de yer kalmadı
Son 5 yılda 90 fabrika kurulan AOSB'de yer kalmadı

Organize Sanayi Bölgesi, Ali Bahar, Antalya, Fabrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son 5 yılda 90 fabrika kurulan AOSB'de yer kalmadı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son 5 yılda 90 fabrika kurulan AOSB'de yer kalmadı - Son Dakika
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