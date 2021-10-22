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Bakan Varank: "Organize Sanayi Bölgeleri birer ticarethane değildir" - Son Dakika

Bakan Varank: "Organize Sanayi Bölgeleri birer ticarethane değildir"

22.10.2021 16:10

Bakan Varank: "Organize Sanayi Bölgeleri birer ticarethane değildir" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "OSB'ler, sanayiciler için para topluyorlarsa bir zahmet sanayicilerin üzerindeki maliyetleri düşürmek için kullansınlar" "Sanayiciye hizmet edecek şekilde biz kanun taslağımızı...

Bakan Varank: "Organize Sanayi Bölgeleri birer ticarethane değildir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

"OSB'ler, sanayiciler için para topluyorlarsa bir zahmet sanayicilerin üzerindeki maliyetleri düşürmek için kullansınlar"

"Sanayiciye hizmet edecek şekilde biz kanun taslağımızı yüce Meclisimize götürmek istiyoruz"

"Ülkemizde OSB'si olmayan ilimiz kalmadı"

"Islah OSB uygulamasının Ergene Havzası'ndaki kirliliğin azaltılmasında büyük bir etkisi oldu"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgesi yönetimlerinde dönem sınırlaması getirilmesinin taze kanlara imkan vereceği için doğru bir uygulama olduğunu belirterek, "Bununla ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. Organize Sanayi Bölgeleri birer ticarethane değildir. Eğer Organize Sanayi Bölgeleri sanayiciye hizmet etmek için varsa, üretimi desteklemek için varsa buna uygun olarak hareket etmeleri gerekiyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İkiz Kuleler'de düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 19. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. "Organize Sanayi Bölgeleri Üretiyor, Türkiye Büyüyor" başlığıyla gerçekleştirilen kurulda konuşan Bakan Varank, OSB'lerin bulunduğu şehrin ve bölgenin dinamosu olduğunu belirterek, "OSB'ler ülkemizin küresel bir üretim merkezi olabileceğini bu dönemde yine ispatladılar. Bunun bilincinde olarak sanayicilerimize enerji, çevre, ulaşım gibi ihtiyaç duyulan konularda dünya standartlarında yatırım ortamı sunan OSB'lerimizi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, yaklaşık 60 yıl önce başlayan OSB uygulamasının yaptıkları düzenlemeler neticesinde artık dünya ülkeleri tarafından örnek alınan kurumsal bir yapı haline geldiğini ifade ederek, "Bugün itibarıyla sicil verilen OSB sayısı 326'ya ulaştı ve hamdolsun ülkemizde OSB'si olmayan ilimiz kalmadı" diye konuştu.

OSB'lerin gerekli altyapı ve üstyapı hizmetleri ile sosyal tesislerle donatılıp belirli sistemler dahilinde planlanarak buradaki parsellerin sanayicilere tahsis edildiğini aktaran Varank, "Bunun yanında OSB'ler, firmalar arasında güçlü bir ağ oluşturması sayesinde firmaların yenilik potansiyelinin artırılmasına da destek sağlıyor. Kümelenme yaklaşımıyla birbirine yakınlaşan firmalarımızda önemli verimlilik artışları gerçekleşiyor" dedi.

Uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakılabilmesinin ancak OSB'lerin dönüşümü ile mümkün olacağını söyleyen Varank, "Örneğin 2011 yılında başlattığımız Islah OSB uygulamasının özellikle Ergene Havzası'ndaki kirliliğin azaltılmasında büyük bir etkisi oldu" dedi.

Tüm amaçlarının Türkiye'nin üretim üsleri olan OSB'lerin birer cazibe merkezi haline getirilmesi olduğunun altını çizen Varank, "Bu amaçla buralarda tam kapasiteyle faaliyete geçilebilmesi için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızın yanında günümüz koşullarına uygun olarak güncellenen mevzuatımızla sanayicilerimize dünya standartlarında yatırım ortamı sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Organize Sanayi Bölgeleri birer ticarethane değildir"

Cumhurbaşkanlığı'nda, siyasette, Anayasa Mahkemesi üyeliğinde olduğu gibi OSB yönetiminde de dönem sınırlaması olmasının taze kanlara imkan vereceği için desteklenmesi gerektiğini düşündüğünü ifade eden Varak, "Bununla ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. Organize Sanayi Bölgeleri birer ticarethane değildir. Eğer Organize Sanayi Bölgeleri sanayiciye hizmet etmek için varsa, üretimi desteklemek için varsa buna uygun olarak hareket etmeleri gerekiyor" dedi.

Dünyaya örnek olabilecek OSB'lerin olduğunu dile getiren Varank, "Ama bunun yanında mevzuattaki muğlaklıkları kullanıp maalesef OSB'leri birer ticarethaneye dönüştüren OSB'lerimiz de var. İşte bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında OSB'lerde bir yeknesaklık getirmek. Tüm Türkiye'deki OSB'lerin sanayiye hizmet edecek şekilde çalışmasını sağlamak. Çok açık söylüyorum. Eğer bugün bir OSB'nin kasasında 500 milyon lira varsa bu para faizde duruyorsa ama sanayicilerimiz bakanlığımıza gelip, 'Bakanım enerji maliyetleri yükseldi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?' diye sorarken OSB kasasında bu para dururken hala sanayiciden su parası alıyorsa bence OSB'ler sanayiye hizmet etmiyordur. Eğer bu paraları sanayiciler için topluyorlarsa bir zahmet sanayicilerin üzerindeki maliyetleri düşürmek için kullansınlar" dedi.

"Sanayiciye hizmet edecek şekilde biz kanun taslağımızı yüce Meclisimize götürmek istiyoruz"

Organize Sanayi Bölgelerinin genelinden çok memnun olduklarını dile getiren Varank, "Sanayicinin önünü açan, onlarla beraber çalışan, kendilerine uygun imkanlarla alan tahsis edip sanayiciyi desteklemeye çalışan bölgelerimiz var. Ama bunu yapmayan bölgelerimiz de var. Biz buna önümüzdeki dönemde müsaade etmek istemiyoruz. İşte kanun çalışmamızı beğenenler de olabilir, beğenmeyenler de olabilir. Beğenilmeyen taraflarla ilgili biz her türlü eleştiriye açığız, görüşmeye hazırız. Bazı yanlış anlaşılmaların olduğunu da gördük. Burada amacımız sanayiciye hizmet etmek. Sanayiciye hizmet edecek şekilde biz kanun taslağımızı yüce Meclisimize götürmek istiyoruz. Orada takdir yüce Meclisindir. Biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

"Her zaman telefonun ucundayız

OSB'lere seslenen Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının OSB'lerin paydaş kuruluşu olduğunu belirterek, "Biz sizlerle çalışmaktan gayet memnunuz. Her zaman telefonun ucundayız. Ne zaman bize bir konu aksetse sizinle bu konuları çözmek üzere de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bundan sonra da süreç aynı şekilde devam edecek" dedi.

Genel kurul, Bakan Varank'ın OSBÜK temsilcileri tarafından takdim edilen hediyeleri almasının ardından basına kapalı devam etti.

Bakan Varank: Organize Sanayi Bölgeleri birer ticarethane değildir
Bakan Varank: Organize Sanayi Bölgeleri birer ticarethane değildir
Bakan Varank: Organize Sanayi Bölgeleri birer ticarethane değildir
Bakan Varank: Organize Sanayi Bölgeleri birer ticarethane değildir

Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Varank, Türkiye, OSB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: 'Organize Sanayi Bölgeleri birer ticarethane değildir' - Son Dakika Ekonomi


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