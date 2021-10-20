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UFS Academy gelişim fırsatlarını 7/24 şeflerin cebine taşıyor - Son Dakika

UFS Academy gelişim fırsatlarını 7/24 şeflerin cebine taşıyor

20.10.2021 13:15
UFS Academy gelişim fırsatlarını 7/24 şeflerin cebine taşıyor

Türkiye'de her 2 profesyonel mutfaktan birine giren Unilever Ev Dışı Tüketim, UFS Academy adlı mobil uygulamasını gastronomi sektörüne tanıttı.

Türkiye'de her 2 profesyonel mutfaktan birine giren Unilever Ev Dışı Tüketim, UFS Academy adlı mobil uygulamasını gastronomi sektörüne tanıttı. Uygulama ile sektör temsilcileri, pişirme tekniklerinden, gastronomi trendlerine, en güncel eğitim içeriklerine mobil cihazından ulaşabilecek.

Unilever Ev Dışı Tüketim, şefler ve mutfak çalışanlarının gelişimine fayda sağlamak ve gastronomi sektörünün sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak amacıyla geliştirdiği 'UFS Academy' isimli mobil uygulamasını tanıttı. 'UFS Aademy' uygulamasının tanıtım toplantısına Unilever Ev Dışı Tüketim Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz, TÜRYİD Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Cizreli ve ünlü şef Arda Türkmen katıldı. Toplantıda UFS Academy uygulamasının sunduğu özelliklerin yanı sıra Unilever Ev Dışı Tüketim'in şeflerle gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları, şefler ve mutfak çalışanlarının kariyer yolculukları ve profesyonel gelişimlerine yönelik eğitim ihtiyaçları, şefler ve mutfak çalışanlarının eğitim içeriklerine erişimi konuları ele alındı.

UFS Academy ile yarının mutfağı 7/24 şeflerin cebinde

Dünyanın en büyük yiyecek ve hızlı tüketim ürünleri üreten şirketlerinden biri olan Unilever'in Ev Dışı Tüketim Kategorisi, 'UFS Academy' isimli mobil uygulamayı geliştirdi. Uygulama içerdiği ücretsiz eğitimlerle şeflere temel reçetelerden ileri seviye pişirme tekniklerine, dünya mutfaklarından en güncel gastronomi trendlerine geniş bir yelpazede eğitim içerikleri sunuyor. Şefler uygulamadaki eğitimlere diledikleri zaman mobil cihazları üzerinden erişebiliyor. Eğitim modüllerinin sonundaki testleri tamamlayan şefler ise dünyanın en iyi 10 mutfak sanatları enstitüsü arasında sayılan ICCA akreditasyonuna sahip sertifikalar alıyor. "Takımını Yönet" özelliği ise şeflere tüm mutfak ekibi için eğitimler organize edip takip etme imkanı sunuyor.

Uygulamada, videoların 2 dakikanın altında ve reklam içermeyecek şekilde hazırlandığı bildirildi. Dünyanın dört bir yanındaki uzman şefler tarafından hazırlanan en güncel ve kapsamlı şef eğitimlerine ücretsiz ve sınırsız olarak ulaşmak isteyen şeflerin UFS Academy mobil uygulamasını mobil cihazlarına indirmesi yeterli oluyor.

İnternet şeflerin sağ kolu oluyor

Unilever Ev Dışı Tüketim'in Türkiye'de şeflerin eğitim ve profesyonel gelişim alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına yönelik araştırma gerçekleştirdi. Araştırma, şeflerin büyük bir çoğunluğunun profesyonel gelişim, trendleri takip etmek ve işleriyle ilgili konularda danışmak için çevrim içi kaynaklara başvurduğunu gösteriyor. Şefler çevrim içi eğitimlerin gelişimleri için önemli olduğunu düşünüyor. Ancak şeflere çevrim içi eğitimlere katılım durumları sorulduğunda şeflerin yüzde 60'ının hayatında hiç çevrim içi bir eğitime katılmadığı ortaya çıkıyor. Araştırmaya katılan şeflere göre profesyonel gelişimlerinin önündeki en büyük engeller zaman ve bütçe kısıtları. Eğitim fırsatlarının faydalarını düşündüklerinde ise şeflerin en çok dikkatini çeken unsurlar arasında dünya mutfaklarına dair bilgi sahibi olmak ve uluslararası bir sertifika almak yer alıyor. Ayrıca şeflerin neredeyse tamamı mutfaktaki ekiplerinin profesyonel gelişimini yakından takip etmek ve eğitimlerini bizzat planlamak istiyor.

Unilever Ev Dışı Tüketim Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz, "Unilever Ev Dışı Tüketim ekibi olarak her 2 profesyonel mutfaktan 1'ine ulaşmanın, şeflerle yakın temas halinde çalışmanın bize sağladığı çok kıymetli iç görülerin yanı sıra beraberinde getirdiği bir sorumluluk da var. Bu doğrultuda biz de ev dışı tüketim sektörünün gelişimine katkı sağlayacak adımlar atmaya odaklanıyoruz. Senelerdir markamızın 'Destekle, İlham Ver, Geliştir' amacı doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerle sektöre farklı alanlarda destek veriyoruz. Şimdi de yine şeflere kulak vererek, onlardan aldığımız iç görülerle UFS Academy'i tasarladık. Mutfağın ve şefliğin doğası hem yeni lezzetler geliştirirken hem de mutfak ekosisteminde önemli olan gıda atığı, paket servis gibi farklı alanları yönetirken şeflerin oluşturucu bakış açılarına sahip olması ve optimizasyon yapmasını gerektiriyor. Oysa mutfak kadar talepkar ve yoğun bir ekosistemde şefler kendilerini geliştirmeye yeterli vakti ayıramayabiliyor. UFS Academy ile eğitimde zaman, mekan ve bütçe kısıtlamalarını yıkmayı amaçlıyoruz. Şeflerin mutfağın yoğun akışından buldukları ilk fırsatta yeni tarifler için ilham alabilmesi, dünya mutfaklarını ve en son trendleri takip edebilmesi, ekiplerinin gelişimine katkı sağlayabilmesi için geliştirdiğimiz bir uygulama bu. Ayrıca kariyer yolculuğunda da profesyonel gelişimine her an devam edebilmesini hedefliyor. Şeflerin 7/24 cebinde olmayı amaçlıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından şefler ve mutfaktaki ekipleri için bir ilham hareketi, bir profesyonel gelişim yolculuğu başlatıyoruz ve UFS Academy'den fayda sağlamasını umuyoruz" dedi.

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkan Yardımcısı ve Big Chefs Kurucusu Gamze Cizreli, "Zorlu geçen bir pandemi döneminin ardından sektörün geleceğine umutla bakıyoruz. Hatta 2022 yılının 2019 rakamlarının üzerine çıkacağını ön görüyoruz. Bu da tabii ki bir istihdam açığı oluşturuyor. Bu yüzden UFS Academy gibi şeflere yeni dünya ve beslenme trendlerine, yeni pişirme tekniklerine hızlıca ulaşabilme imkanı sunan, her yerden ulaşılır mobil bir uygulamayı çok kıymetli buluyorum. Sürdürülebilirlik boyutunu da unutmamak gerekiyor. Önümüzdeki dönemde yeni eklenecek içeriklerle birlikte gıda israfının azalması, daha az plastik kullanımı ve daha az karbon salımı ile ilgili de mutfaklarda bir farkındalık oluşturacak bir uygulama olacak. UFS Academy'nin hem sektöre hem ülkemize hem de kattığı değer açısından gezegenimize çok faydası dokunacağına inanıyorum" dedi.

Şef Arda Türkmen ise "Bir şef olarak değerlendirdiğimde Unilever Ev Dışı Tüketim'in geliştirdiği UFS Academy mobil uygulamasının sektörümüzdeki tüm şeflerin ihtiyaç anında başvuracağı ve hızlıca sonuç alabileceği bir kaynak olduğunu söyleyebilirim. Profesyonel gelişimini desteklemek, bilgi dağarcığını yeniliklerle güçlendirmek, yeni teknikler ve trendler öğrenmek isteyen her paydaşın mutlaka başvuracağı bir kaynak olacaktır" dedi. - İSTANBUL

UFS Academy gelişim fırsatlarını 7/24 şeflerin cebine taşıyor
UFS Academy gelişim fırsatlarını 7/24 şeflerin cebine taşıyor
UFS Academy gelişim fırsatlarını 7/24 şeflerin cebine taşıyor
UFS Academy gelişim fırsatlarını 7/24 şeflerin cebine taşıyor
UFS Academy gelişim fırsatlarını 7/24 şeflerin cebine taşıyor

Arda Türkmen, Gastronomi, Unilever, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi UFS Academy gelişim fırsatlarını 7/24 şeflerin cebine taşıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: UFS Academy gelişim fırsatlarını 7/24 şeflerin cebine taşıyor - Son Dakika
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