Üye Girişi
Vodafone hibrit çalışma modelini genişletti - Son Dakika

Vodafone hibrit çalışma modelini genişletti

14.10.2021 09:42
Vodafone hibrit çalışma modelini genişletti

Vodafone, 1 Eylül itibarıyla hibrit çalışma düzenine geçti.

Vodafone, 1 Eylül itibarıyla hibrit çalışma düzenine geçti. Pandeminin başlamasıyla yaklaşık 4 bin 500 kişilik Müşteri Hizmetleri ekibini yüzde 100 evden çalışma düzenine geçiren şirket şimdi de teknoloji ve satış birimlerinde görevli saha ekipleri hariç geriye kalan 3 bin 600 çalışanı için hibrit düzeni kalıcı hale getirdiğini duyurdu.

Çalışma düzeninin kişilerin ihtiyaçlarına göre şekillendiği yeni modelde, ekip bazında değişiklik göstermekle birlikte ortalama olarak haftanın 1-2 günü ofisten, diğer günler uzaktan çalışılıyor. Ofislerin yüzde 50 kapasiteyle kullanıldığı hibrit düzende, çalışanlara hibrit modele uygun olarak dijital yemek kartından ulaşım ödeneğine kadar çeşitli yan haklar da sağlandığı açıklandı. Ofise gitmek isteyen çalışanların, önceden OneApp uygulaması üzerinden masa, toplantı odası, kuaför, spor salonu ve kullanacakları servis için rezervasyon yaptırabilecekleri bildirildi.

ÇALIŞAN ODAKLI BİR DENEYİM SAĞLIYOR

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, şunları söyledi:

"Bu yeni dönemde çalışan deneyimi ve esnekliği merkezine alan, uzaktan çalışmanın verimliliği ile ofislerde çalışmanın sinerjisini harmanlayan bir model uyguluyoruz. Çalışanlarımız zamanlarının ne kadarını uzaktan ne kadarını ofislerde geçireceklerini, işlerinin gereklilikleri ve kişisel tercihlerine bağlı olarak belirlemekte özgürler. Çalışanlarımızla paylaştığımız anketlerin sonuçları da deneyimi iyileştirmekle ilgili bizlere yol gösteriyor. Özellikle ofiste geçirilen günlerdeki deneyim, sosyalleşme imkanı ve yenilenen ofis düzenimizle ilgili çok olumlu dönüşler alıyoruz. Ayrıca hibrit model dinamiklerine göre şekillenen ulaşım desteği, dijital yemek kartı, ergonomi desteği gibi yan haklarımız modelin getirdiği esnekliği destekliyor ve çalışan odaklı bir deneyim sağlıyor. Yeni çalışma modelimizi deneyimleyerek öğrenme ve hep daha iyi çözümlere gitme konusunda bir fırsat olarak görüyoruz. Hibrit model hepimiz için yeni olduğundan daha fazla deneyimleyerek en doğru çözümleri bulmayı ve çalışanlarımızın sürekli geribildirimleriyle sistemi geliştirerek en iyi deneyimi sağlamayı hedefliyoruz. Hibrit modeldeki deneyimimiz arttıkça ihtiyaç ve beklentilere bağlı olarak yeni uygulama ve değişiklikleri değerlendirmeye devam edeceğiz."

OFİSTE AYNI ANDA EN FAZLA 800 KİŞİ

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Hibrit düzende, Vodafone'un Maslak, Teknokent ve bölge ofisleri, iş birliği, inovasyon, sosyalleşme amacıyla kullanılan buluşma noktalarına dönüştü. Ağırlıklı olarak salı, çarşamba ve perşembe günleri kullanılan ofisler, pandemi tedbirleri kapsamında yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor. Buna göre, Vodafone'un Maslak genel merkezinde bin masanın 500'ü rezervasyona açılırken, ofise aynı anda en fazla 800 kişi gelebiliyor. Ofis alanlarının bir kısmını sosyalleşme ve iş birliğini destekleyecek şekilde yenileyen Vodafone, çalışanlardan alınan geri dönüşlere göre diğer alanlarda da düzenlemelere gidecek. Vodafone çalışanları ayrıca ilerleyen dönemde İstanbul'un çeşitli lokasyonlarında bulunacak paylaşımlı ofisleri de kullanabilecek. Paylaşımlı ofisler sayesinde, çalışanlara belli günlerde İstanbul'un diledikleri bir yerinde ya da evlerine en yakın noktada bulunan paylaşımlı ofiste çalışma imkanı sunulacak" denildi.

YAN HAKLAR VE DESTEK PAKETLERİNE İLGİ BÜYÜK

Vodafone, çalışanları için hibrit çalışma modeline uygun olarak yeni yan haklar ve destek paketleri de sunduğunu da duyurdu. Pandeminin başında ofisteki sandalye, monitör, aydınlatma gibi ergonomi ekipmanlarını dileyen çalışanlarının evlerine yollayan Vodafone, bir sonraki aşamada evlerde doğru çalışma ortamını sağlamak için tüm çalışanlarına 2 bin TL değerinde Ergonomi Hediye Çeki hediye ettiğini açıkladı. Vodafone ayrıca Mimari Destek programını hayata geçirerek çalışanlarının evlerinde ergonomik ortamı sağlamalarına destek verecek şekilde danışmanlık sağladı; tüm çalışanlarının evlerine çalışma deneyimlerini destekleyecek ürünleri içeren Uzaktan Çalışma Kiti gönderdi ve dijital toplantılardaki deneyimi iyileştirmek üzere kulaklık dağıttı. Hibrit çalışma düzenine geçişle beraber bu hak ve paketlere dijital yemek kartı, mobil ve data internet paketi, evde internette indirim, ring servis ve ulaşım ödeneği de eklendi. Vodafone, hibrit çalışma modeliyle uyumlu olacak şekilde çalışanları için spor, psikoloji, beslenme ve sağlık alanlarına da yatırımlar yaptı.

REZERVASYONLAR ONEAPP'TEN YAPILIYOR

Vodafone ayrıca çalışanları için yeni dijital platformlar sunarak uzaktan çalışma düzenindeki toplantı, iş birliği, sosyalleşme ve inovasyon deneyimlerini iyileştiriyor. Çalışanların ofislere gelişlerini kolayca planlamalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen OneApp mobil uygulamasının son 1 ayda kullanım oranının yüzde 60 arttığı kaydedildi. One App uygulamasına entegre edilen rezervasyon sistemiyle çalışanlar 1 hafta önceden rezervasyona açılan masaları kendileri veya ekip arkadaşları için yarım veya tam gün olarak rezerve edebiliyor. Bu özelliklere ek olarak çalışanlar servis, park alanı, kuaför ve spor salonu kullanımlarını da rezervasyon sistemi üzerinden planlayabiliyorlar.


Vodafone, Türkiye, Kuaför, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Vodafone hibrit çalışma modelini genişletti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 10:12 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu İstanbul'da silahlı maganda dehşet saçtı: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı 09:57 İstanbul'da silahlı maganda dehşet saçtı: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı MasterChef Türkiye yeni sezonunda heyecanlı karşılaşma! Kırmızı takım, rakibini fark atarak mağlup etti 09:50 MasterChef Türkiye yeni sezonunda heyecanlı karşılaşma! Kırmızı takım, rakibini fark atarak mağlup etti
Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı 09:31 Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi 09:11 ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede 08:17 Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede
Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı 07:31 Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor 18:37 Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor

Son Dakika Haberleri
10:11 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu
10:04 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi
09:57 İstanbul'da silahlı maganda dehşet saçtı: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı
09:52 Rusya, ilk S-500 Hava Savunma Sistemi'ni aktif hale getirdi! Moskova hava sahasını koruyacak
09:49 MasterChef Türkiye yeni sezonunda heyecanlı karşılaşma! Kırmızı takım, rakibini fark atarak mağlup etti
09:37 İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış
09:31 Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı
09:19 Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı
09:12 İstanbul, güne yangınla başladı! Geri Dönüşüm Tesisi cayır cayır yanıyor
09:11 ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi
Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor         
10:18
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi         
10:05
Rusya, ilk S-500 Hava Savunma Sistemi'ni aktif hale getirdi! Moskova hava sahasını koruyacak Rusya, ilk S-500 Hava Savunma Sistemi'ni aktif hale getirdi! Moskova hava sahasını koruyacak         
09:52
İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış         
09:37
Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı         
09:20
Denizli'de sevgili cinayeti! Denizli'de sevgili cinayeti! "Yanlışlıkla ezdim" dedi, gerçek sonradan ortaya çıktı         
09:09
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler         
07:19
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
"Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi         
18:06
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında         
17:31
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış         
16:24
Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı         
16:03
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 10:21:11. #1.13#
SON DAKİKA: Vodafone hibrit çalışma modelini genişletti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement