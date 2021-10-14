Vodafone hibrit çalışma modelini genişletti

Vodafone, 1 Eylül itibarıyla hibrit çalışma düzenine geçti. Pandeminin başlamasıyla yaklaşık 4 bin 500 kişilik Müşteri Hizmetleri ekibini yüzde 100 evden çalışma düzenine geçiren şirket şimdi de teknoloji ve satış birimlerinde görevli saha ekipleri hariç geriye kalan 3 bin 600 çalışanı için hibrit düzeni kalıcı hale getirdiğini duyurdu.

Çalışma düzeninin kişilerin ihtiyaçlarına göre şekillendiği yeni modelde, ekip bazında değişiklik göstermekle birlikte ortalama olarak haftanın 1-2 günü ofisten, diğer günler uzaktan çalışılıyor. Ofislerin yüzde 50 kapasiteyle kullanıldığı hibrit düzende, çalışanlara hibrit modele uygun olarak dijital yemek kartından ulaşım ödeneğine kadar çeşitli yan haklar da sağlandığı açıklandı. Ofise gitmek isteyen çalışanların, önceden OneApp uygulaması üzerinden masa, toplantı odası, kuaför, spor salonu ve kullanacakları servis için rezervasyon yaptırabilecekleri bildirildi.

ÇALIŞAN ODAKLI BİR DENEYİM SAĞLIYOR

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, şunları söyledi:

"Bu yeni dönemde çalışan deneyimi ve esnekliği merkezine alan, uzaktan çalışmanın verimliliği ile ofislerde çalışmanın sinerjisini harmanlayan bir model uyguluyoruz. Çalışanlarımız zamanlarının ne kadarını uzaktan ne kadarını ofislerde geçireceklerini, işlerinin gereklilikleri ve kişisel tercihlerine bağlı olarak belirlemekte özgürler. Çalışanlarımızla paylaştığımız anketlerin sonuçları da deneyimi iyileştirmekle ilgili bizlere yol gösteriyor. Özellikle ofiste geçirilen günlerdeki deneyim, sosyalleşme imkanı ve yenilenen ofis düzenimizle ilgili çok olumlu dönüşler alıyoruz. Ayrıca hibrit model dinamiklerine göre şekillenen ulaşım desteği, dijital yemek kartı, ergonomi desteği gibi yan haklarımız modelin getirdiği esnekliği destekliyor ve çalışan odaklı bir deneyim sağlıyor. Yeni çalışma modelimizi deneyimleyerek öğrenme ve hep daha iyi çözümlere gitme konusunda bir fırsat olarak görüyoruz. Hibrit model hepimiz için yeni olduğundan daha fazla deneyimleyerek en doğru çözümleri bulmayı ve çalışanlarımızın sürekli geribildirimleriyle sistemi geliştirerek en iyi deneyimi sağlamayı hedefliyoruz. Hibrit modeldeki deneyimimiz arttıkça ihtiyaç ve beklentilere bağlı olarak yeni uygulama ve değişiklikleri değerlendirmeye devam edeceğiz."

OFİSTE AYNI ANDA EN FAZLA 800 KİŞİ

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Hibrit düzende, Vodafone'un Maslak, Teknokent ve bölge ofisleri, iş birliği, inovasyon, sosyalleşme amacıyla kullanılan buluşma noktalarına dönüştü. Ağırlıklı olarak salı, çarşamba ve perşembe günleri kullanılan ofisler, pandemi tedbirleri kapsamında yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor. Buna göre, Vodafone'un Maslak genel merkezinde bin masanın 500'ü rezervasyona açılırken, ofise aynı anda en fazla 800 kişi gelebiliyor. Ofis alanlarının bir kısmını sosyalleşme ve iş birliğini destekleyecek şekilde yenileyen Vodafone, çalışanlardan alınan geri dönüşlere göre diğer alanlarda da düzenlemelere gidecek. Vodafone çalışanları ayrıca ilerleyen dönemde İstanbul'un çeşitli lokasyonlarında bulunacak paylaşımlı ofisleri de kullanabilecek. Paylaşımlı ofisler sayesinde, çalışanlara belli günlerde İstanbul'un diledikleri bir yerinde ya da evlerine en yakın noktada bulunan paylaşımlı ofiste çalışma imkanı sunulacak" denildi.

YAN HAKLAR VE DESTEK PAKETLERİNE İLGİ BÜYÜK

Vodafone, çalışanları için hibrit çalışma modeline uygun olarak yeni yan haklar ve destek paketleri de sunduğunu da duyurdu. Pandeminin başında ofisteki sandalye, monitör, aydınlatma gibi ergonomi ekipmanlarını dileyen çalışanlarının evlerine yollayan Vodafone, bir sonraki aşamada evlerde doğru çalışma ortamını sağlamak için tüm çalışanlarına 2 bin TL değerinde Ergonomi Hediye Çeki hediye ettiğini açıkladı. Vodafone ayrıca Mimari Destek programını hayata geçirerek çalışanlarının evlerinde ergonomik ortamı sağlamalarına destek verecek şekilde danışmanlık sağladı; tüm çalışanlarının evlerine çalışma deneyimlerini destekleyecek ürünleri içeren Uzaktan Çalışma Kiti gönderdi ve dijital toplantılardaki deneyimi iyileştirmek üzere kulaklık dağıttı. Hibrit çalışma düzenine geçişle beraber bu hak ve paketlere dijital yemek kartı, mobil ve data internet paketi, evde internette indirim, ring servis ve ulaşım ödeneği de eklendi. Vodafone, hibrit çalışma modeliyle uyumlu olacak şekilde çalışanları için spor, psikoloji, beslenme ve sağlık alanlarına da yatırımlar yaptı.

REZERVASYONLAR ONEAPP'TEN YAPILIYOR

Vodafone ayrıca çalışanları için yeni dijital platformlar sunarak uzaktan çalışma düzenindeki toplantı, iş birliği, sosyalleşme ve inovasyon deneyimlerini iyileştiriyor. Çalışanların ofislere gelişlerini kolayca planlamalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen OneApp mobil uygulamasının son 1 ayda kullanım oranının yüzde 60 arttığı kaydedildi. One App uygulamasına entegre edilen rezervasyon sistemiyle çalışanlar 1 hafta önceden rezervasyona açılan masaları kendileri veya ekip arkadaşları için yarım veya tam gün olarak rezerve edebiliyor. Bu özelliklere ek olarak çalışanlar servis, park alanı, kuaför ve spor salonu kullanımlarını da rezervasyon sistemi üzerinden planlayabiliyorlar.