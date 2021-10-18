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Yıllar önce göç etmek zorunda kaldıkları köy terörden arındırılınca geri dönüşler başladı - Son Dakika

Yıllar önce göç etmek zorunda kaldıkları köy terörden arındırılınca geri dönüşler başladı

18.10.2021 09:41

Yıllar önce göç etmek zorunda kaldıkları köy terörden arındırılınca geri dönüşler başladı Terörden arındırılan köyde milyonluk binalar dikilmeye başlandı Mardin'de terörden arındırılan köye geri dönen yöre halkı yıllarca uzak kaldıkları bölgeye milyonluk binalar dikmeye başladı.

Yıllar önce göç etmek zorunda kaldıkları köy terörden arındırılınca geri dönüşler başladı

Terörden arındırılan köyde milyonluk binalar dikilmeye başlandı

MARDİN - Mardin'de terörden arındırılan köye geri dönen yöre halkı yıllarca uzak kaldıkları bölgeye milyonluk binalar dikmeye başladı.

Mardin'in Savur ilçesine bağlı Yenilmez Köyü'nde 90'lı yıllarda terör nedeniyle köy halkı göç etmeye başladı. Köy terörden arındırılıp huzur ve güven ortamının sağlanması ile birlikte yurt içi ve yurt dışına göç eden köy halkı, köye geri dönmeye başladı. Devlet tarafından Yenilmez Köyü'ne 10 milyon liralık yatırım yapılarak altyapı, üstyapı, su, elektrik ve çocuk parkının yapılmasının ardından köy halkının bir kısmı maliyeti yüksek evler yapmaya başladı. Geri kalanıysa huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla yaz aylarında köye tatil için geliyor. Şimdi ise köylüler Avrupa'da yaşayan Yenilmezli gençlerin geri dönmeleri için sosyal tesis yapılmasını istiyorlar.

Göçlerin 90'lı yıllarda başladığını söyleyen Yenilmez Köyü Muhtarı Hasan Oğuz, "90 ile 2000'li yıllar arasında köyden bayağı bir göç oldu. Ama şu an çok şükür köylümüz gelip kendine ev yaptı. Köyde huzur var. Herkes toprağına geri dönüyor çok şükür. 90'lı yıllarda terör nedeniyle köy tamamen boşaltılmadı, 20-30 hane kalmıştı. Bizler köyümüzü yine terk edip gitmedik" dedi.

"Yokluk ve terörden dolayı köyün nüfusu azalmıştı"

Köydekilerin yüzde 70'inin Almanya'ya göç ettiğini bildiren Oğuz, "Yurt içine gitti. İzmir, İskenderun ve Adana'ya göç edenler oldu. Çok güzel şu anda köyde yeni binalar dikiliyor. Çok güzel evler yapılıyor. Köyümüze çok güzel yatırımlar yapıldı. Altyapı, üst yapı, içme suyu ve elektrik yapıldı" diye konuştu.

Herhangi bir sıkıntılarının kalmadığını ifade eden Oğuz, "Devlet köyümüze 10 milyona yakın yatırım yaptı. Şu an çok şükür köyümüz temizlendi. Bölgede terör sorunumuz kalmadı. Herkes kendine ev yapmaya başladı. Köyde herkes geri dönecek. Köyün yüzde 90'ı tarımla geçiniyor. Üzüm, arpa, buğday, kavunumuz var, bunlarla geçiniyoruz. Köyümüz terörden arındırıldı. Geri göçler başladı. Tatil için gelenler var. Köy 90 hanelidir, 650 nüfuslu. Yazın ikiye üçe katlanmaktadır. Köylümüz tatil için köye geliyor" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 30 seneden beri köyde olmadıklarını söyleyen Kadife Oğuz, "Almanya'da yaşıyorum. Önceden güvenlik olmadığı için biz buralara pek gelemiyorduk. Şimdi çok şükür, elhamdülillah güvenliğimiz sağlandı. Rahatlıkla, huzur içinde geliyoruz. Köyümüze çok güzel yatırımlar yapıldı, değişiklikler oldu. Onlardan çok memnunuz. Yani devletimizden Allah razı olsun ve bayağı değişimler oldu. Burayı terk edip gidenler geri geldi" dedi.

"Köyde çok güzel inşaatlar yapıldı"

Evlerinde huzur içinde oturduklarını vurgulayan Kadife Oğuz, "Yollarımız parke yapıldı. Altyapı yapıldı. Elektrik, su geldi. Önceden bunların hiçbiri yoktu. En güzel değişiklik yani milletimin böyle huzur içinde oturup dışarı çıkması. Çocukların o güvencesi bile bizi çok huzurlu ve mutlu ediyor. Onların böyle dışarıda oynamaları ve okula rahat gidip gelmeleri bizi bayağı etkiledi. En çok yani çocuklarımız ve gençlerimiz için değişimler oldu" diye konuştu.

"Gençlerimizin köye geri gelmesi için sosyal tesis istiyoruz"

Terör ve çevre baskısı nedeniyle 37 sene önce köyden göç eden Celal Oğuz, "Önce İzmir'e sonra Almanya'ya ailemi alıp gittim. Orada yaşıyoruz. Göç nedenimiz daha önceki Güneydoğu'nun sorunlarıdır. Bu sorunlar saymakla bitmiyor. Bunun adına terör diyebilirsiniz ağa baskısı, baba baskısı, abi baskısı yani çocukluğumuzu yaşayamıyorduk. Ben burada koşup oynadığımı hatırlamıyorum. Şu anda yapılan hizmetlerden dolayı memnunuz yeterli olmayabilir. Ama hiç yoktan yolumuz güzel yeni yapıldı. Parke taşları döşendi. Altyapı getirildi. Çocuklar için oyuncak parkı yapıldı. Gelen beğeniyor mutlu ama biz bir isteğimizi daha dile getirmek zorundayız. Köyün isteği bu benim değil, bir sosyal tesis istiyoruz. Yerde, zeminde hazır" şeklinde konuştu.

Sosyal tesis için 2000 metrekarelik bir alanları olduğunu vurgulayan Celal Oğuz, "Bu vakıftır, bizde hayır amacıyla bir şeyler topluyoruz ama baş edemiyoruz. Maliyeti yüksek geliyor. Biz bunlar yapıldıkça mesela gençlerimiz Almanya'dan geliyor. Mardin, Beyazsu, Hasankeyf ve Savur'da sosyal tesisler, çok güzel yerler var. Daha fazlasını istiyoruz Avrupa'dan gelen gençlerimizde bunları beğeniyor. Huzurlu gidiyor. Buraya alışmaları için geri getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıllar önce göç etmek zorunda kaldıkları köy terörden arındırılınca geri dönüşler başladı
Yıllar önce göç etmek zorunda kaldıkları köy terörden arındırılınca geri dönüşler başladı
Yıllar önce göç etmek zorunda kaldıkları köy terörden arındırılınca geri dönüşler başladı
Yıllar önce göç etmek zorunda kaldıkları köy terörden arındırılınca geri dönüşler başladı
Yıllar önce göç etmek zorunda kaldıkları köy terörden arındırılınca geri dönüşler başladı
Yıllar önce göç etmek zorunda kaldıkları köy terörden arındırılınca geri dönüşler başladı
Yıllar önce göç etmek zorunda kaldıkları köy terörden arındırılınca geri dönüşler başladı
Yıllar önce göç etmek zorunda kaldıkları köy terörden arındırılınca geri dönüşler başladı

Mardin, Tatil, Terör, GÖÇ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yıllar önce göç etmek zorunda kaldıkları köy terörden arındırılınca geri dönüşler başladı - Son Dakika Ekonomi


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