Elazığ kültür sanat haberleri | Elazığ orciği, Almanya, Hollanda ve Amerika'dan talep görüyor

Elazığ orciği, Almanya, Hollanda ve Amerika'dan talep görüyor

Elazığ'ın tescilli lezzeti 'orcik' için mesai başladı

ELAZIĞ - Elazığ'da coğrafi işareti tescilli üzüm ve cevizle hazırlanan orcik yapımına başlandı. Yöreye özgü lezzeti ile yurtiçinde 81 ile gönderilen orcik, yurt dışından Almanya, Hollanda ve Amerika'dan da alıcı buluyor.

Elazığ'da bağ bozumunun yapılmasıyla birlikte kentte ceviz ve üzüm hasadının ardından orcik yapımına başlanması ile birlikte köylerde coğrafi işaret tescili alan orcik yapımı için kazanlar kaynamaya başladı. Köy sakinlerini önemli bir geçim kaynağı haline gelen orcik için önce cevizler toplanıp kırılıyor. Ardından bağlardaki üzümler toplanarak sıkıldıktan Harput bölgesinde bulunan beyaz toprakla mayalandırılıyor ve daha sonra şıra haline getirilip kazanda kaynatılıyor. Cevizler tek tek ipe dizilerek kazanda kaynatılan üzüm şırasına 3-4 defa batırılarak hazır hale getiriliyor. Değirmenönü köyünden Servet ve Gönül Çakmak çifti ise yaklaşık yaklaşık 10 yıl önce orcik üretimine başladı. Bir ay sürecek olan sezonda 3 ton ürün elde etmeyi planladıklarını ifade eden Çakmak çiftçi, ürünlerinin Türkiye'nin 81 ili başta olmak üzere yurt dışından Almanya, Hollanda ve Amerika'ya kadar alıcı bulduğunu kaydetti.

"Biz bir sezonda yaklaşık 3 ton orcik yapıyoruz"

Orcik yapımını aşama aşama anlatan Servet Çakmak, "Orcik, eylül ayının sonunda başlar, kasımın sonuna kadar devam eder. Bu birkaç içerisinde çok yoğun bir sezon geçiriyoruz. Bir gün orcik yapıyoruz, bir gün yapmıyoruz. Biz bir sezonda yaklaşık 3 ton orcik yapıyoruz. İlk önce üzüm toplarız ve sonrasında üzümleri sıkıyoruz. Oluşan şıranın içerisine özel bir toprak koyuyoruz, ondan şırayı sıktıktan sonra kaynatıyoruz. Toprağı dipte kalır, şırası ise üste çıkar. Yaklaşık 6 saat böyle kalır. İyice dinlendikten sonra bu sefer tekrar kazana doldururuz ve şırayı iyice kaynatırız. Kaynadıktan sonra bir kısım şırayı soğumaya alırız ve daha sonra unla şırayı iyice karıştırırız. Tekrar diğer şıranın içerisinde katıp iyice karıştırdıktan sonra iyice pişirip bulamaç haline getiriyoruz. Orcik batırmaya hazır hale gelir" dedi.

"Almanya, Hollanda ve Amerika'ya gönderdim"

Yurt içi ve yurt dışına orcik gönderdiklerini belirten Çakmak, "Orcik, Elazığ'ın tescilli lezzetlerindendir. Gümüşhane'de 'Köme' derler fakat özellikle Değirmenönü köyünün orciği tescillidir ve tadı güzeldir. Orciklerimiz, Ankara, İstanbul, Kayseri, Adana ve Diyarbakır'a gidiyor ayrıca Türkiye'nin çeşitli illerine kargo da yapıyoruz. Yurt dışına da orcik gönderiyoruz. Almanya, Hollanda ve Amerika'ya gönderdim" diye konuştu.

Orcik yapımında eşine yardım eden Gönül Çakmak ise "Orcik yapımını 10 yıldır yapıyoruz. Bizim köyün meşhur orciğini üretiyoruz. Orcik yapımının her aşamasını eşimle beraber yapıyoruz. bu bizim geçim kaynağımız. Eşimle beraber yapıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımız da bize yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.