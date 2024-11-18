Elektrik ve Elektronik İhracatı Yükseldi

Ekonomi

EDA TOPCU/ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU - Elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı, ocak-ekim döneminde 13 milyar 755 milyon 642 bin dolarla toplam ihracatın yüzde 6,4'ünü oluşturdu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı yılın 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak 216 milyar 383 milyon 305 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin elektrik ve elektronik ihracatı da ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artış göstererek 13 milyar 755 milyon 642 bin dolar oldu. Ekim ayında ise sektörün ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 artarak 1 milyar 553 milyon 324 bin dolar olarak gerçekleşti.

Yılın 10 ayında sektörün toplam ihracattaki payı yüzde 6,4 oldu

Ocak-ekim döneminde elektrik ve elektronik sektörü ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 6,4 olarak hesaplandı.

Elektrik ve elektronik sektörünün alt mal grubu olarak ihracat rakamlarına bakıldığında söz konusu dönemde, 5,5 milyar dolarlık elektrik ve enerji, 3,5 milyar dolarlık makinalar, 3,3 milyar dolarlık elektronik cihaz ve parçalar, 1,5 milyar dolarlık diğer alet ve cihazlar, 9,7 milyon dolarlık diğer yan sanayi ürünleri oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri ve 615,2 bin dolarlık savunma ve havacılık sanayi ihracatı yapıldı.

En fazla ihracat Birleşik Krallık'a gerçekleştirildi

Elektrik ve elektronik sektöründe en fazla ihracat 1,4 milyar dolarla Birleşik Krallık'a yapılırken, bu ülkeyi 1,1 milyar dolarla Almanya, 645,5 milyon dolarla Fransa, 626,8 milyon dolarla Irak, 615 milyon dolarla ABD takip etti.

Değer bazında ihracat artışında ABD zirvede yer aldı. Ocak-ekim döneminde elektrik ve elektronik sektörünün bu ülkeye dış satımı 243,4 milyon dolar arttı. İhracat artışında ABD'yi 101,8 milyon dolarla Suudi Arabistan, 94,7 milyon dolarla Irak, 94,4 milyon dolarla İspanya, 50,4 milyon dolarla Avusturya izledi.

Sektör, bu dönemde İspanya'ya 602,2 milyon dolarlık, Suudi Arabistan'a 217,2 milyon dolarlık, Avusturya'ya 237,4 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Sektör İstanbul'dan 6,9 milyar dolarlık dış satım yaptı

İl bazında bakıldığında, yılın 10 ayında elektrik ve elektronik sektöründe en fazla ihracat 6,9 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, Manisa'dan 1,8 milyar dolarlık, Ankara'dan 902,9 milyon dolarlık, Kocaeli'nden 817,6 milyon dolarlık, Denizli'den 731,6 milyon dolarlık, İzmir'den 549,6 milyon dolarlık elektrik ve elektronik ihracatı yapıldı.

1 OCAK - 31 EKİM (Bin dolar) ÜLKE 2023 2024 DEĞ. (yüzde) BİRLEŞİK KRALLIK 1.362.630,93 1.390.492,16 %2,0 ALMANYA 1.119.583,22 1.141.169,81 %1,9 FRANSA 731.712,92 645.454,22 -%11,8 IRAK 532.113,28 626.788,28 %17,8 ABD 371.606,92 614.985,29 %65,5 İSPANYA 507.790,02 602.223,90 %18,6 İTALYA 547.143,78 562.741,39 %2,9 POLONYA 467.660,40 444.523,30 -%4,9 RUSYA FEDERASYONU 564.888,76 376.404,89 -%33,4

Kaynak: AA