Emekli Öğretmen Hakkı Albayrak, Samsun'da Tropikal Bahçe Oluşturdu - Son Dakika
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Ekonomi

Emekli Öğretmen Hakkı Albayrak, Samsun'da Tropikal Bahçe Oluşturdu

Emekli Öğretmen Hakkı Albayrak, Samsun\'da Tropikal Bahçe Oluşturdu

Samsun'da yaşayan 72 yaşındaki emekli öğretmen Hakkı Albayrak, yurt dışında edindiği tecrübelerle 50 ülkeden topladığı 200 çeşit meyve ile kendi bahçesinde tropikal bir ortam yarattı. Bahçesinde Çin fasulyesi, Kızılderili muzu ve Meksika avokadosu gibi nadir ürünler yetiştiren Albayrak, organik sertifikalı üretici olarak hem tüketim hem de satışa devam ediyor.

05.09.2024 10:48
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Samsun'da yaşayan bir emekli öğretmen, 50 ülkeden topladığı 200 çeşit meyve ile tropikal bahçe oluşturdu. 'Olmaz' denileni yapan öğretmen, şimdi bahçesinde Çin fasulyesi, Kızılderili muzu, Japonya elması, Hindistan ağaç kavunu ve Meksika avokadosunun da bulunduğu 200 çeşit meyve üretiyor.

Yurt dışında görev yaptığı yerlerde gördüğü meyve ve sebzeler dikkatini çeken 72 yaşındaki emekli öğretmen Hakkı Albayrak, görev yaptığı ve gezdiği yerlerde gördüğü ürünlerin tohumlarını getirerek Samsun'daki evinin bahçesinde yetiştirmeye başladı. Seracılık yapmayan, sadece Karadeniz'de meyve veren doğal ürünler ürettiğini ifade eden Albayrak'ın bahçesi, 20 sene içerisinde tropikal bahçeye dönüştü. Çin fasulyesinden Kızılderili muzuna, Hindistan ağaç kavunundan Meksika avokadosuna, Frenk üzümünden goji berrye kadar 200 çeşit ürün yetiştiren Hakkı Albayrak, ürettiği meyveleri tüketmeye, türetmeye ve satmaya devam ediyor.

"Pepino, paw paw, avokado gibi ürünler yetiştiriyorum"

Birçok tropikal ve subtropikal meyve çeşidi ürettiğinin altını çizen organik sertifikalı üretici olan emekli öğretmen Hakkı Albayrak, "Emekli öğretmenim. Okulda da çocukken de değişik işlerle uğraşmayı severdim. 1989 yılında yurt dışında görevlendirildim. Dünyanın her tarafından çeşitli meyveler getirtiyorum. Bu şekilde Türkiye'de yetişen 200 çeşit ürünüm var. Bu işe ilk olarak 2008'de pepino yetiştirerek başladım. O dönem Samsun'da Terme- Bafra arasında 100 ton üzerinde pepino ürettirdim. Daha sonra yeni ürünler üzerinde çalışmalara başladım. Şu anda en favori ürünüm güz yemişi ile Kızılderili muzu denilen paw paw. Evimin bahçesinde avokado yetiştiriyorum. 2010 yılından beri mahsul alıyorum. Genelde yılda 2 bin adet hasat ederken, bu yıl hava şartları nedeniyle 200'ün üzerinde meyve aldım. Bende bulunan Brüksel tipi avokado, Karadeniz'e en çok uyum sağlayan çeşit. 500 gram ağırlığa ulaşıyor. Piyasada bulmanın imkansız olduğu avokadoyu sadece organik tüketicilere satıyoruz. Fiyatı da piyasadaki avokadolardan biraz fazla oluyor" dedi.

"Tamarillodan meyve aldım"

Karadeniz'de yetişmesi zor olan tamarillodan da meyve aldığını dile getiren Albayrak, "Evimin bahçesinde Çin fasulyesi, sarı, siyah, kırmızı, zebra, mor domates üretiyorum. Bunlar DNA'sıyla oynanmamış, Amerika kıtasından getirdiğim domateslerdi. Bu renkli domateslerin vitaminleri kırmızıdan daha yüksek. Amerika'da da son dönemde kırmızı domates tüketmiyorlar. Bahçemde Karadeniz'de yetişme şansı az olan tamarillo var. Soğuktan ve dondan olumsuz etkileniyor. Kapalı bir alanda büyütüp meyve alıyorum" diye konuştu.

Albayrak'ın evinin bahçesinde ayrıca Şili, Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Japonya, İran, Almanya, Amerika gibi 50 ülkeden passiflora, ejder meyvesi, aronya, kaymak ağacı, tamarillo, yeşil limon, Kaliforniya fındığı, koca yemiş, stevia, yıldız, Koala meyvesi, pomelo, kiwano, kudret narı, sechium edule, siyah biber, siyah patates, kamkat, karpuz salatalık, kara buğday, kırmızı klorabi, pysalis ve hindiba gibi meyveler bulunuyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Emekli Öğretmen Hakkı Albayrak, Samsun'da Tropikal Bahçe Oluşturdu - Son Dakika

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