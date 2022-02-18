Emekliler sokaktan seslendi: Soğuktan ölmek ile açlıktan ölmek arasında bir tercihe zorlanıyoruz!

Emekliler Ankara'da bir araya geldi. Topladıkları imzayı TBMM'ye götürmeden önce basın açıklaması yaptı. Sendika Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, "Yani bir emeklinin evine artık kıyma girmiyor. Yani biz piyasada ne kadar ucuz, kalitesi ne kadar düşük gıda varsa onlarla idare etmeye çalışıyoruz." dedi.

"ZAMLARDAN SONRA EVLERDEN ÇIKAMAZ OLDUK"

Sendika Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen,"Tüketim maddelerine yapılan son zamlardan sonra, biz emekliler haftalardır sokaklarda imza topluyoruz. Nedeni çok basit: Geçinemiyoruz, faturalarımızı ödeyemiyoruz. Zamlar geri alınsın. Bu zamlarla yaşanmaz diyoruz. Emekliye yapılan maaş artışı, elektrik ve doğalgaz zamlarına dahi yetmiyor. Sadece elektrik ve doğalgaza değil, akaryakıta da çılgın zamlar geliyor. Zamlardan sonra evden çıkamaz olduk. Ulaşım da çok pahalandı. Marketlere girmeye korkuyorduk, şimdi pazara da gidemiyoruz. Temel gıda da yüzde 7'lik vergi indirimi olumlu olsa da yeterli değildir. Zira temel gıdaya yüzde 100'ün üstünde zam yapılırken yüzde 7 anlamsız kalıyor.

"İNSANLAR FIRINLARIN ARKA KAPISINDAN EKMEK ALIYORLAR"

İmza stantlarında vatandaşlarımız ağlıyor. Hele emekliler isyanda. İnsanlar ellerinde ne kalmışsa satıp faturalarını ödemeye çalışıyorlar. İmza stantlarında çok sayıda emekli, hatta kimi emekli olmayan vatandaşlarımız, 'artık satacak hiçbir şeyimiz yok' diye serzenişte bulundular. İnsanlar fırınların arka kapılarından daha ucuz olduğu için kuru ekmek almak için fırsat kolluyor. Utanıyorlar. Utançlarından kimse görmesin istiyorlar. Aslında bu durumdaki vatandaşlarımızın utanacak bir şeyleri yok. Esas utanması gerekenler, insanlarımızı, emeklilerimizi bu hale getirenlerdir. Bir tarım ülkesinde, taze ekmek almanın ayrıcalık haline geleceğini rüyada görsek dahi inanmazdık, ne yazık ki gerçek oldu.

"BÖYLE YAŞANMAZ"

Artık duyun bizi. Böyle yaşanmaz. Sesimize kulak verin. Hemen doğalgaza, elektriğe, akaryakıta, temel ihtiyaç maddelerine yapılan zamları geri alın. Emekliye ek zam verin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden talebimizdir: Derhal enerji tekellerine son verin. Özelleştirmeleri iptal edin. Dağıtım şirketlerini kamulaştırın. Bu taleplerimizi TBMM aracılığıyla siyasi iktidara duyurmaya geldik. Bu bizim en meşru ve en demokratik hakkımızdır. Sesimiz olun. Buradan tüm milletvekillerine, siyasi partilere, özellikle iktidar bileşeni milletvekillerine sesleniyoruz: Bir şeyler yapın. Türkiye'nin dört bir yanında topladığımız binlerce imzayı iktidara iletmesi ve taleplerimize çözüm üretmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisine teslim edeceğiz. Umuyoruz ki TBMM biz emeklilerin sesini duyar ve gereğini yapar." sözlerine yer verdi.

"EMEKLİNİN EVİNE KIYMA GİRMİYOR"

Açıklanan resmi enflasyon rakamlarının doğru olmadığını, kendilerinin hissettiği enflasyonun daha çok olduğunu iddia eden emekli Hüseyin Yıldız, "Geçim sıkıntısı herkes yaşıyor ama emekliler katmerli yaşıyor. TÜİK'in; yani biliyorsunuz TÜİK'in birçok istatistiği maalesef bizi temsil etmiyor. Yani bizim enflasyonumuz ile TÜİK'in enflasyonu farklı. Biz, maaşlarımızın hemen hemen tümünü temel gıdaya, kiraya ve enerji ihtiyaçlarımıza harcıyoruz. Bu kalemlerde enflasyon ise yüzde 115'in, 120'nin üzerinde. Artık temel gıda maddelerinin birçoğuna ulaşamıyoruz. Et, artık evimize, emeklilerin evine girmiyor. Bağımsız bilim adamlarının oluşturmuş olduğu bir araştırma grubu var. Bunların enflasyonu yüzde 115. İnanın bizim enflasyonumuz yüzde 115'in de üstünde. Çünkü biz gıda tüketiyoruz, enflasyon çok yüksek. Geçen sene 27 liraya aldığım peyniri ben bu sene 115 lira. Yani, artık gerisini düşünmeyin. Kıymanın kilosu 120 lira. Yani bir emeklinin evine artık kıyma girmiyor. Yani biz piyasada ne kadar ucuz, kalitesi ne kadar düşük gıda varsa onlarla idare etmeye çalışıyoruz. Soğukta ölmek ile açlıktan ölmek arasında bir tercihe zorlanıyoruz." dedi. (Anka)



