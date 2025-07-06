Emtia Fiyatları Dalgalı Seyir İzliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Emtia Fiyatları Dalgalı Seyir İzliyor

06.07.2025 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'deki vergi indirimleri ve istihdam raporları, emtia fiyatlarını etkileyerek dalgalanmaya yol açtı.

Emtia fiyatları, geçen hafta ABD'deki vergi indirimi tasarısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın "tarife mektupları" açıklamaları ve ülkede yayımlanan istihdam raporunun etkisiyle dalgalanan dolar endeksi eşliğinde karışık bir seyir izledi.

Trump, tarifelerin ertelenme süresinin 9 Temmuz'da sona ereceğini hatırlatarak, ABD ile ticaret yapan ülkelere uygulanacak yeni tarifelerin mektupla bildirileceğini ve 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Öte yandan, küresel çapta ekonomik ve jeopolitik endişeler devam ederken, geçen hafta ABD ekonomisine ilişkin gelişmeler de yatırımcıların odağında yer aldı. Trump, Kongre'den geçen kapsamlı vergi indirimleri ve harcama kesintilerini içeren yasa tasarısını imzalayarak yürürlüğe koydu. Trump, söz konusu düzenlemenin muazzam bir ekonomik büyümeyi tetikleyeceğini ve ülkenin bel kemiği olan çalışkan vatandaşları ayağa kaldıracağını ifade etti.

Bahsedilen tasarının ülkenin bütçe açığını 2034'e kadar 3,4 trilyon dolar genişleteceği tahmin edilirken, Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, IMF'nin ABD'nin bütçe açığını zamanla düşürmesi gerektiği yönündeki tutumunu koruduğunu belirterek, "vergi indirimi" tasarısının borcun azaltılması tavsiyesine ters düştüğünü söyledi.

Analistler, tarife artışları ve genişleyici maliye politikalarının büyüme beklentilerini desteklediğini, ancak bütçe açığı ve politika belirsizliklerine ilişkin endişelerin risk iştahını törpüleyerek, altın gibi güvenli liman varlıklara olan talebi artırabileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerin yanı sıra geride kalan haftada ABD'de açıklanan istihdam raporu ülkede iş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret etti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında önemli ağırlığı bulunan iş gücü piyasasına dair alınan olumlu sinyaller Bankanın gevşeme döngüsüne ilişkin belirsizlik oluşturdu. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl genelinde toplam 3 kez faiz indirimi yapacağına ilişkin öngörüler zayıflarken, Fed'in eylülde politika faizini 25 baz puan indireceği ihtimali yüzde 88'den yüzde 72'ye geriledi.

Fed'in faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla güçlenen dolar endeksinin enerji ve baz metaller üzerinde baskı oluşturabileceğini de belirten analistler, küresel piyasalarda artabilecek oynaklıkla birlikte yatırımcıların daha temkinli hareket edebileceğini de ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan artarak haftayı yüzde 4,35 seviyesinde tamamlarken, dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 97,2'ye geriledi.

Platin fiyatları rekor seviyelerini sürdürüyor

Değerli metallerin tamamı, tamamlanan haftada ABD'den gelen istihdam verileri ve açıklanan vergi indiriminin ekonomiye olası etkilerine ilişkin endişelerle birlikte değer kazandı.

Platin fiyatları, haziran ayında fonlar ve yatırımcıların güçlü alımlarıyla yüzde 28 artarak ons başına 1.432,6 dolara kadar yükseldi. Böylece 1986'dan bu yana en güçlü aylık performansını sergileyen metal, 11 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından geri çekilse de yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor.

Bununla birlikte, analistler, geçen ay rekor seviyelere yükselen platin fiyatlarının, Çin'in zayıflayan ithalatı ve Güney Afrika üretiminin toparlanma sinyalleri vermesiyle birlikte, otomotiv talebinin düşük seyrettiği ortamda yukarı yönlü hareket alanının sınırlı kalabileceğini belirtti.

Bu gelişmelerle değerli metallerde, ons bazında fiyatlar, platinde yüzde 4, paladyumda yüzde 0,01, altında yüzde 1,9 ve gümüşte yüzde 2,6 değer kazandı.

Baz metallerde üretim endişesi

Baz metal fiyatları karışık bir seyir izlerken, yatırımcılar geçen hafta imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yakından takip etti.

Çin'de imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziran ayında 49,7 seviyesinde gerçekleşerek üst üste üçüncü ay daralma kaydetti. Ancak veri, sınırlı da olsa toparlanma sinyali verdi. Sanayi sektöründeki zayıflığın sürmesi ve ek teşvik ihtiyacının gündemde kalması ise başta bakır olmak üzere endüstriyel metallere yönelik talep beklentilerini baskılamaya devam etti.

Analistler, Çin'den gelen zayıf veriler ve süregelen ticaret belirsizliklerinin, endüstriyel metal fiyatları üzerinde yukarı yönlü hareket alanını sınırladığını ifade ediyor.

Bu gelişmelerle baz metallerde tezgah üstü piyasada bu hafta fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 1,1, alüminyumda yüzde 0,1 değer kaybederken, çinkoda yüzde 2,8, kurşunda yüzde 1 ve nikelde yüzde 0,2 değer kazandı.

Petrol fiyatları zayıf dolar endeksinden destek buldu

Petrol fiyatları, zayıflayan dolar endeksinden destek bulurken, İran ile ABD arasındaki nükleer diplomasi sinyalleri, OPEC+ grubunun üretimi artırma kararı ve ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin aksine artması fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, ağustos ayında petrol üretimini temmuz ayına göre günlük 548 bin varil artırma kararı aldı.

Analistler, söz konusu üretimi artırma kararının kısa vadede petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü baskıyı sınırlayarak enflasyonist baskıların hafiflemesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 800 bin varil artışla 419 milyon varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 3 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi. Bu dönemde, stratejik ham petrol stokları 200 bin varil, benzin stokları da yaklaşık 4 milyon 200 bin varil yükseldi.

Bu gelişmelerle, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,4 artarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da yüzde 9,4 değer kaybetti.

Tarım emtia karışık seyrediyor

Tarım emtia fiyatlarında, ABD Tarım Bakanlığı (USDA) verileri fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, ABD'nin ticaret anlaşmalarına ilişkin gelişmeler de yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

Buğday fiyatlarında, arz kaynaklı endişeler fiyatları olumlu etkiledi. Avrupa Birliği, kuraklık nedeniyle 2025-2026 sezonuna ilişkin toplam tahıl üretim tahminini 279,6 milyon tona düşürdü. Kanada'da ise yetersiz toprak nemi nedeniyle buğday rekoltesi öngörüsü aşağı yönlü revize edildi.

Öte yandan, Endonezya hükümetinin ABD ile yürütülen ticaret müzakereleri kapsamında, ABD'den 500 milyon dolar değerinde (yaklaşık 2 milyon ton) buğday satın almayı ve bazı ABD ürünlerine uygulanan ithalat vergilerini sıfıra yakın seviyelere indirmeyi teklif etmesi, buğday fiyatları üzerinde etkili oldu.

Mısır fiyatlarında ise süregelen etanol talebi, USDA ihracat satışlarına ilişkin iyimserliği, Ukrayna'daki kuraklık ve Arjantin'de gündeme gelen vergi artışı riskleri yakından takip edildi.

Bununla birlikte, USDA raporuna göre, ülkede soya fasulyesi ekim alanı 2025'te yıllık bazda yüzde 4 azaldı.

Bu gelişmelerle, bu hafta Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar soya fasulyesinde ve mısırda yüzde 2,3, buğdayda yüzde 3 değer kazanırken, pirinçte yüzde 0,1 azaldı.

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar, kahvede yüzde 5,2, şekerde yüzde 2 ve pamukta yüzde 1,3 azaldı. Kakaonun ton başına fiyatı ise haftayı yüzde 9,3 azalışla tamamladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Ekonomi, Enerji, Finans, Döviz, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emtia Fiyatları Dalgalı Seyir İzliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel felaketi 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp ABD'de sel felaketi! 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp
Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı
İsrail kabinesinde kavga Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti İsrail kabinesinde kavga! Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti
Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel’den ilk tepki Hemen talimat verdi Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki! Hemen talimat verdi
CHP’li belediyelere yeni operasyon Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
Kıvanç Tatlıtuğ, ’Olasılıksız’ dizisiyle ekranlara dönüyor Kıvanç Tatlıtuğ, 'Olasılıksız' dizisiyle ekranlara dönüyor
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı

10:52
Firari FETÖ’cü Zekeriya Öz, Muhammed Yakut’un cenazesinde ortaya çıktı
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, Muhammed Yakut'un cenazesinde ortaya çıktı
10:04
DEM Parti heyeti bugün İmralı’ya gidiyor
DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidiyor
09:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanından yeni anayasa için referandum sinyali
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından yeni anayasa için referandum sinyali
09:32
Şamil Tayyar önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir, 2 il risk altında
Şamil Tayyar önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir, 2 il risk altında
08:34
Kontrolden çıkan vinç 23 aracı biçti, binalara zarar verdi
Kontrolden çıkan vinç 23 aracı biçti, binalara zarar verdi
11:41
Brad Pitt’in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından ’en büyük pişmanlığı’ ortaya çıktı
Brad Pitt'in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından 'en büyük pişmanlığı' ortaya çıktı
11:40
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
11:25
Urfa’da heyecanlandıran keşif Bulunan yazıt çözülemiyor
Urfa'da heyecanlandıran keşif! Bulunan yazıt çözülemiyor
10:29
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gözaltına alındığı anlar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı anlar
10:21
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor! 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
10:20
Kaçkar Dağları’nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota ’Alçaktan uçuyoruz’ demiş
Kaçkar Dağları'nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş
09:56
Yaprak Dökümü’nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
Yaprak Dökümü'nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
09:44
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
09:34
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
09:31
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2025 11:30:30. #7.11#
SON DAKİKA: Emtia Fiyatları Dalgalı Seyir İzliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.