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En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira - Son Dakika

En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira

26.11.2021 10:32

Pahalı olduğu için gram gram satılan amber ve misk karışımlı esansın kilosu 16 bin lirayı buluyor. Kalbi ferahlatan kokunun insan sağlığına birçok faydası olduğu biliniyor. Kokuya özellikle kalp rahatsızlıkları olanlar rağbet gösteriyor.

Amber, balinaların sindirim sistemlerinde üretilen katı ve mumlu bir madde. Bu maddeyi okyanuslardan denizciler topluyor. Rengi siyah ve gri olabilen amber, uzmanlar tarafından yapılan pek çok araştırmaya göre, kas gevşetici, hazmı kolaylaştırıcı ve kalbi kuvvetlendirip iştah açıcı özelliklere sahip. Misk ise, misk geyiklerinin göğüslerinden elde ediliyor. Misk-i amber esansı, iki maddenin farklı miktarlarda karıştırılmasıyla elde ediliyor.

Balinanın kusmuğundan yapılan bu kokunun kilosu 16 bin lira

"GENELDE KALP RAHATSIZLIĞI OLANLAR ALIYOR"

Bursa'da tarihi hanlar bölgesindeki dükkanında ıtriyat malzemeleri satan Tuğba Akgün, misk ve amber karışımının çağlar boyunca en fazla beğenilen güzel kokulardan biri olduğunu söyledi. Bu esansın sağlığa da birçok faydası olduğunu belirten Akgün, "Kalp rahatsızlıklarına iyi gelen ve iştah artırıcı özelliği olan misk-i amberin 3 gramlık şişesini vatandaşlara 50 liradan satıyoruz. Bu esansı genelde yaşlılarımız ve kalp rahatsızlığı olan vatandaşlarımız alıyor. Ayrıca misk-i amber, histeri ve boğmaca gibi bazı çocuk hastalıklarında da kullanılıyor. Bu yüzden bazı ebeveynler çocukları için de talep ediyor" dedi.

Balinanın kusmuğundan yapılan bu kokunun kilosu 16 bin lira

YURT DIŞINDAN İTHAL EDİLİYOR

Amberin balinaların kusmuğunun içindeki yağdan çıkarıldığını ve yurt dışından ithal edildiğini anlatan Tuğba Akgün, kendilerinin işlenip esans haline getirilen bu kokuyu Konya ve Yalova'dan temin ettiklerini anlattı.

Balinanın kusmuğundan yapılan bu kokunun kilosu 16 bin lira
Balinanın kusmuğundan yapılan bu kokunun kilosu 16 bin lira
En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira

Kalp, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira - Son Dakika
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