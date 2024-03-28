Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak'ın Banaz ilçesinde partilerle bir araya geldi.
AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından, bir düğün salonunda düzenlenen Banaz İlçe Buluşması'na katılan Bayraktar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ekonomisi 3 kat büyüyen, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, itibarlı bir ülke haline geldiğini ifade etti.
Türkiye'nin çok büyük bir potansiyele ve tarihi geçmişe sahip olduğunu kaydeden Bakan Bayraktar, yaptıkları çalışmaları anlattı.
Bayraktar, her ilde doğal gaz kullanıldığına işaret ederek, "Cumhurbaşkanımız 22 yıl önce iktidara geldiğinde dedi ki, 'Benim Anadolu'daki insanımın, Anadolu'daki hanımefendilerin, kadınlarımızın bu doğal gaza ulaşması lazım.' 5 tane ilde doğal gaz varken, dedi ki 'Türkiye'nin her iline, her karışına, her hanesine biz doğal gazı götüreceğiz.' Allah'a hamdolsun bugün 81 ilde, her yere doğal gazı götürüyoruz." diye konuştu.
Yapılan çalışmalarda siyasi istikrarın önemine dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin savunma sanayiinde, enerjide yaptıkları, Karadeniz'deki, Gabar'daki, Akkuyu'daki yaptıkları... Bütün bu işlerin arkasında en önemli şey ne biliyor musunuz, siyasi irade, dirayetli Cumhurbaşkanımızın liderliği ve siyasi istikrar. Onun arkasında duran güçlü, aziz milletimiz. Biz bütün bunları bu şekilde yapıyoruz."
Güzel şehirler için yerel yönetimlerin de merkezi idareler kadar önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, AK Parti Banaz Belediye Başkan adayı Mehmet Cevizci'ye yerel seçimde destek istedi.
Bayraktar, daha sonra partililerle AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne kadar yürüdü, esnafı selamladı.
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