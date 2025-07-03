Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek\'ten umut dolu mesaj geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,05 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,23 artış olarak gerçekleşti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK DEĞERLENDİRME

Enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda "Haziranda aylık enflasyon, jeopolitik gerginlikler nedeniyle artan petrol fiyatlarına rağmen yüzde 1,37 gerçekleşti.

Dezenflasyonun devam ettiği haziranda yıllık enflasyon yüzde 35'e geriledi. Ataletin yüksek olduğu hizmetlerde yıllık enflasyon üç yılın ardından yüzde 50'ye indi. Dezenflasyon sürecindeki kararlılığımız hem gerçekleşme verilerinde hem de beklentilerde belirginleşti.

"ENFLASYONDA BELİRGİN BİR YAVAŞLAMA BAŞLADI"

Son dönemde gerileyen emtia fiyatları, finansal piyasalarda azalan oynaklık, iyileşen enflasyon beklentileri ve destekleyici talep koşulları yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüşün sürmesine katkı sağlayacak.

Vatandaşlarımız müsterih olsun; gıda ve dayanıklı tüketim ürünlerinden eğitime, ulaştırmadan diğer birçok sektöre kadar enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek."

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK YÜZDE 30,20 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %30,20 artış, ulaştırmada %27,72 artış ve konutta %65,54 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,60, ulaştırmada %4,51 ve konutta %9,22 oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK YÜZDE 0,27 AZALDI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,27 azalış, ulaştırmada %2,38 artış ve konutta %2,62 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,07, ulaştırmada %0,36 ve konutta %0,43 oldu.

112 TEMEL BAŞLIĞIN ENDEKSİNDE ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,76 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,27 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,62 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %42,47 artış olarak gerçekleşti.

MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan dönemde enflasyon yüzde 16,67 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri 6 ayda bir enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammına hak kazanıyor. Memurlar ocak ayında yüzde 11,54 oranında zam almıştı. 6 aylık rakamlara göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 10,09 oldu. Temmuz ayına ilişkin yüzde 5'lik sözleşme zammı da eklendiğinde memura en az yüzde 15,6'lık zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir enflasyon kadar zam alıyor. Ocak ayında emekliler yüzde 15,75 zam almıştı. 6 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16,67 ulaştı.

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 43,23

Enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre temmuz ayı için konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan orana göre; mülk sahipleri, temmuz ayında kontrat dönemi gelen kiracılarına en fazla yüzde 43,23 oranında zam yapabilecek.