Faturada "düzenli öde, daha az öde" dönemi başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Faturada "düzenli öde, daha az öde" dönemi başlıyor

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Elektrik kaçak kullanımını engellemek için yeni önlemler hayata geçirilecek. Borçlular hakkında bildirim yapılmadan yasal işlem başlatılamayacak. Düzenli ödeme yapan tüketicilerden güvence bedeli alınmayacak.

28.12.2024 11:47  Güncelleme: 14:32
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tüketici haklarının güçlendirilmesi, kaçak elektrikle etkin mücadele ve enerji piyasasında dijitalleşme hedefiyle aldığı yeni kararlarla sektörde önemli bir dönüşüm başlatıyor.
Bu kapsamda, enerji piyasasında hem tüketici haklarını koruyacak hem de sürdürülebilir bir yapı oluşturacak yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor.
AA muhabirinin EPDK yetkililerinden edindiği bilgiye göre, tüketicilerin korunması ve enerji piyasasında daha sürdürülebilir bir yapının oluşturulması amacıyla EPDK'nin son kurul toplantısında onaylanan "Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği" ile yeni bir dönem başlıyor. Alınan kararla, kaçak elektrikle mücadelede daha etkin bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

KAÇAK KULLANIM İÇİN YENİ ÖNLEMLER

Yeni düzenlemelerle kaçak elektrik tespiti, tahakkuku, faturalandırılması ve tahsilat süreçlerinde etkinliğin artırılması sağlanacak. Kaçak tüketim miktarları ve süreleri yeniden tanımlanarak gerçek tüketim değerlerine ulaşmayı hedefleyen mevzuat iyileştirmeleri hayata geçirildi. Kaçak elektrik tüketimiyle mücadelede daha etkili sonuçlar elde etmek isteyen EPDK, bu kapsamda faturalandırma sistemine yönelik önemli bir düzenlemeyi devreye aldı.

Kaçak elektrikle mücadele kapsamında, faturalandırmada kullanılan katsayının yükseltilmesi ve mevzuat iyileştirmeleriyle caydırıcılığın artırılması hedefleniyor. Alınan bu önlemlerle, kaçak kullanım oranlarının düşürülmesi ve tahsilat süreçlerinin hızlandırılması sağlanacak.

BORÇ SAHİBİNE BİLDİRİM YAPILACAK

Bunun yanı sıra kaçak elektrik faturalarına dair borçlar için borç sahibine bildirim yapılmadan yasal takip işlemlerinin başlatılmasının engellenmesi kararlaştırıldı. Böylece, kaçak faturalarının yasal takip aşamasına ulaşmadan önce tahsil edilmesi sağlanarak tahsilat süreçlerinin daha hızlı ve etkili hale getirilmesi amaçlanıyor. Kaçak elektrik kullanım oranının yüksek olduğu bölgelerde, yasal tüketicilerin mağduriyetini önlemek amacıyla kapsamlı düzenlemeler de devreye alındı. Bu çerçevede, kaçak elektrikle aktif ve topyekun mücadeleyi güçlendirmek için mükerrer kaçak tüketimlere yönelik yeni adımlar atıldı.

Faturasını düzenli ödeyen güvence bedeli vermeyecek

Tarımsal sulama amaçlı müşterek su kullanımından kaynaklanan elektrik kullanımının ödeme sorunlarının bertaraf edilmesi ve söz konusu bölgelerdeki tahsilat oranının yükseltilmesi de karara konu olan hususlardan birini oluşturdu. Kurumun aldığı kararlar, kaçak elektrik tüketimini azaltarak ülke ekonomisine olan maliyetini hafifletecek ve enerji sektöründe daha sürdürülebilir bir yapı oluşturulmasına katkı sağlayacak.

DÜZENLİ ÖDEME YAPAN TÜKETİCİLERDEN GÜVENCE BEDELİ ALINMAYACAK

EPDK, borçların ödenmemesi riskine karşı alınan güvence bedelinde düzenli ödeme yapan tüketicilere yönelik yeni bir düzenlemeye gitti. Alınan kararla, ödemelerini düzenli olarak gerçekleştirdiği tespit edilen tüketiciler, aynı bölgede yapacakları yeni sözleşmelerde güvence bedeli ödemeyecek. Bu adım, tüketicileri düzenli ödeme yapmaya teşvik edecek. Ayrıca, düzenli ödeme yapan tüketicilerin herhangi bir güvence bedeli ödemeden abonelik işlemlerini tamamlamasına imkan tanınacak. Bu düzenlemenin, risksiz ve düzenli ödeme alışkanlığına sahip olan tüketicilere kolaylık sağlayarak abonelik süreçlerini hızlandırması bekleniyor.

SAYFALARCA İMZAYA GEREK KALMAYACAK

Tüketici haklarını güçlendiren bu adımlara ek olarak, dijitalleşme süreçlerini destekleyecek yenilikler de hayata geçirildi. EPDK, dijitalleşen dünyaya uyum sağlamak ve kağıt ile zaman israfını önlemek amacıyla Perakende Satış Sözleşmelerinde (PSS) önemli bir değişikliğe gitti. Alınan kararla, yüz yüze kurulan sözleşmelerde, tüm sözleşme metninin tüketiciye imzalatılması yerine, temel bilgileri içeren özet bir sayfanın imzalanması yeterli olacak.

Bu düzenlemeyle birlikte, özet sayfa tüketiciye fiziki olarak teslim edilecek, tam sözleşme ise Kalıcı Veri Sağlayıcı üzerinden tüketiciye iletilecek. Böylece süreçler hızlandırılarak tüketicilerin daha pratik bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanacak.

Faturasını düzenli ödeyen güvence bedeli vermeyecek

TÜKETİCİLERE FİYAT KARŞILAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME KOLAYLIĞI

EPDK, Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında olan tüketicilerin tedarik şirketlerinden gelen teklifleri daha kolay karşılaştırabilmesi için fiyat karşılaştırma tabloları hazırladı. Bu kapsamda, EPDK'nin internet sitesindeki fatura hesaplama modülüne, ikili anlaşma yapılmaması halinde uygulanacak olan fiyatı gösteren tablolar eklendi. Böylece, tüketicilerin daha bilinçli tercihler yapabilmesi sağlanacak. Ayrıca, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından, tüketici ve tedarikçilerin teklif ve anlaşmalarını yapabileceği yeni bir sistem oluşturuldu. Bu sistemin, enerji piyasasında şeffaflık ve rekabetin artırılmasına önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

TÜKETİCİLER REKABETÇİ FİYATTAN YARARLANABİLECEK

Mesken tüketicilerinin serbest piyasaya geçişini kolaylaştıracak ve tedarik şirketleri arasındaki fiyat farklarını azaltacak önemli bir düzenleme ile son kaynak tedarik tarifesinde belirlenen oran yeniden revize edilecek. Daha önce yüzde 9,38 olarak uygulanan bu oran, mesken tüketicileri için yüzde 5 olarak uygulanacak.

Bu düzenleme ile serbest piyasaya geçişin özendirileceği ve tüketicilerin daha rekabetçi fiyatlardan yararlanabileceği öngörülüyor. Alınan kararın, tedarik süreçlerini hem daha şeffaf hem de daha cazip hale getireceği belirtiliyor. Son olarak, son kaynak tedarik tarifesi kapsamındaki tüketicilerin daha iyi bilgilendirilmesi amacıyla EPDK, internet sitesinde soru-cevap bölümleri hazırladı. Bu yenilik, tüketicilerin tarifelerle ilgili merak ettikleri konulara daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.

Faturada "düzenli öde, daha az öde" dönemi başlıyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Faturada 'düzenli öde, daha az öde' dönemi başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Tolga Akdemir:
    Siz önce Doğu'daki kaçak kullanımın önüne bi geçin de.Adamların elektriğini kesemiyorsunuz 28 3 Yanıtla
    yaşar Arslan:
    Batı da kimi trilyoner kaçak yapanlar, kaçaktan trilyonlarca vurgun yapıyor. Doğu'da da, batıda da Kaçak yapanlar vardır, ama kaçak sürekli azalıyor. Ben hayatım boyunca asla Kaçak yapmadım, yaptırmam, Yüce Allah'a hesap veremem 0 0
  • Bilal Yavuz:
    düzenli ödiycek para mı var millette ne verdiniz de düzenden bahaediyorsunuz.enerji kaynaklarını vermişssiniz 15 li çeteye eskiden 5 di bu,milletin ta iliklerine kadar alıp sonra düzenden mi bahsediyorsunuz.tüm kurduğunuz düzeniniz batsın inşaallah 23 1 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    E tabi bütün bunlar milleti başka türlü zikmenin yolu.. 15 1 Yanıtla
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