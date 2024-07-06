Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi'nde tasarım sayısı açısından birinci sırada - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi'nde tasarım sayısı açısından birinci sırada

Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi\'nde tasarım sayısı açısından birinci sırada

TÜRKPATENT'in açıkladığı verilere göre, Erzurum, 2024 Mayıs döneminde Doğu Anadolu Bölgesi illeri arasında en fazla tasarım başvurusu yapan il oldu. Erzurum'un ülke toplamındaki payı ise yüzde 0,30 olarak kaydedildi. Ayrıca, Erzurum'da Ocak - Mayıs ayları arasında 49 tasarım başvurusu gerçekleştirildiği belirtildi.

06.07.2024 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKPATENT 2024 Mayıs dönemi tasarım verilerini açıkladı. Erzurum tasarım sayısı düzeyinde Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 1'inci sırayı aldı. İlde üretilen tasarım sayısının ülke toplamındaki payı yüzde 0,30 oldu.

Erzurum 5 aylık tasarım üretimi

Verilere göre, Erzurum'da bu yılın Ocak - Mayıs ayları arasında en fazla sayıda tasarımın geliştirildiği dönem 22 tasarım ile Şubat ayı olarak kaydedildi. İlde Ocak ayında 15, Şubatta 22, Martta 3, Nisanda 3, Mayısta 6; beş aylık toplamda ise 49 Tasarım başvurusu gerçekleştirildi.

Mayıs ayı bölgesel veriler ve Erzurum

TÜRKPATENT verilerine göre Mayıs ayında Erzurum'dan 6, KUDAKA istatistik bölgesi illeri toplamında 6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 8, Doğu Anadolu Bölgesinden 18 tasarım başvurusu gerçekleşti. Erzurum'un Mayıs ayı başvuru sayısı bölge toplamında yüzde 33,3'lük pay edindi.

Ocak - Mayıs dönemi

Bu yılın Ocak - Mayıs ayları kapsamında Erzurum'dan 49, KUDAKA İstatistik Bölgesinden 51, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 63, Doğu Anadolu Bölgesinden 171, ülke toplamında ise 16 bin 330 tasarım başvurusu yapıldı.

Erzurum'un payı

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre Erzurum'un 4 aylık tasarım başvurusu sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 96, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 77,7, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 28,65, ülke toplamında yüzde 0,30 oldu.

Tasarım sayısı iller dağılımı

2024 yılının ilk beş ayı düzeyinde Doğu Anadolu Bölgesinin 12 ilinden başvuru yapılırken, Erzincan ve Kars illerinden tasarım başvurusu kaydedilmedi. Dönemde Erzurum'dan 49, Elazığ'dan 30, Malatya'dan 39, Muş'tan 5, Ağrı'dan 3, Tunceli'den 4, Bitlis'ten 4, Hakkari'den 1, Van'dan 25, Bingöl'den 2, Ardahan'dan 4, Iğdır'dan 5 tasarım başvurusu tespit edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi'nde tasarım sayısı açısından birinci sırada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
09:47 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral’a verilen cezayı kınadı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral'a verilen cezayı kınadı
09:29 Son seçim anketinde büyük sürpriz AK Parti, üçüncü sıraya geriledi Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
07:25 Türk kökenli lider, İran’ın 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi Türk kökenli lider, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
10:09 Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi’yle banyodan çırılçıplak video paylaştı Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
10:00 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı O anlar kamerada 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada
09:59 “Gülücük atıyorsun“ dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı "Gülücük atıyorsun" dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı
09:50 Tatil için geldi, eniştesini öldürdü İşte ilk sözleri Tatil için geldi, eniştesini öldürdü! İşte ilk sözleri
09:39 Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti
09:26 Çobanın ölümden döndüğü feci olayda 76 koyun telef oldu Çobanın ölümden döndüğü feci olayda 76 koyun telef oldu
09:09 Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi Fiyatlar 6 TL düştü Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi! Fiyatlar 6 TL düştü
08:46 İran’da Pezeşkiyan’a seçim kazandıran slogan: Ben Türküm bununla gurur duyuyorum İran'da Pezeşkiyan'a seçim kazandıran slogan: Ben Türküm bununla gurur duyuyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 11:21:39. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi'nde tasarım sayısı açısından birinci sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement