Erzurum'un taşıt payı yüzde 15.1'e yükseldi

TÜİK 2022 Nisan dönemi İller Trafiğe kayıtlı Motorlu Kara Taşıt verilerini paylaştı. Erzurum'da Nisan ayı ölçeğinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 123 bin 436 olduğu bildirildi. Erzurum bölge illeri içinde motorlu kara taşıtı sayısı ve otomobil varlığı bakımından 3'üncü sırada yer aldı

Erzurum Her Bin Kişiye Düşen Araç Sayısı

TÜİK verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği (DOSİAD) Araştırma Merkezince kaydedilen analize göre Nisan ayı kaydında Erzurum'da her bin kişiye düşen trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 163,2; her bin kişiye düşen otomobil sayısı 81.79, her bin kişiye düşen kamyonet sayısı 36,12 her bin kişiye düşen traktör sayısı ise 27.20 olarak hesaplandı.

Nisan 2022 Erzurum Araç Varlığı

TÜİK 2022 Nisan ayı verilerinde Erzurum'da 61 bin 838 otomobil, 2 bin 524 minibüs, bin 171 otobüs, 27 bin 309 kamyonet, 5 bin 911 kamyon, 3 bin 392 motosiklet, 724 özel amaçlı taşıt, 20 bin 567 traktör olmak üzere toplam 123 bin 436 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Bölgesel Veriler ve Erzurum

2022 Nisan ayı kaydında Erzurum'da 123 bin 436 KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 203 bin 350, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 327 bin 568, Doğu Anadolu Bölgesinde 817 bin 145 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu kaydedildi. Erzurum'un trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15.10'luk pay edindi.

2022 Nisan Ayı Bölgesel Otomobil Varlığı ve Erzurum

Nisan ayı itibariyle Erzurum'da 61 bin 838, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 99 bin 272, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 130 bin 602, Doğu Anadolu Bölgesinde 368 bin 852 otomobilin kayıtlı olduğu aktarıldı. Erzurum'un trafiği kayıtlı otomobil sayısının bölge toplamındaki payı yüzde 16,76 oldu.

Nisan Ayı Bölgesel Traktör Varlığı ve Erzurum

TÜİK Nisan ayı verilerinde; Erzurum'da 20 bin 567, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 31 bin 462, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 75 bin 405, Doğu Anadolu Bölgesinde 142 bin 956 traktörün trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı. Erzurum traktör sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 14.38'lik pay edindi.

Bölge İlleri Motorlu Kara Taşıtı Varlığı

TÜİK verilerine göre Ağrı'da 30 bin 654, Bingöl'de 18 bin 112, Bitlis'te 22 bin 842, Elazığ'da 138 bin 701, Erzincan'da 63 bin 676, Erzurum'da 123 bin 436, Hakkari'de 8 bin 922, Kars'ta 45 bin 829, Malatya'da 196 bin 121, Muş'ta 34 bin 389, Tunceli'de 10 bin 181, Van'da 76 bin 547, Ardahan'da 18 bin 870, Iğdır'da 28 bin 865 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Motorlu Kara Taşıtları, Nisan 2022

Nisan ayında 118 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,6'sını otomobil, yüzde 36,7'sini motosiklet, yüzde 11,3'ünü kamyonet, yüzde 5,1'ini traktör, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 0,5'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aylık Değişim

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde21,4 arttı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde73,4, traktörde yüzde13,2, otomobilde yüzde4,1, otobüste yüzde3,0, kamyonette yüzde2,0 artarken minibüste yüzde32,0 ve kamyonda yüzde11,8 azaldı. Özel amaçlı taşıtta ise değişim olmadı.

Yıllık Değişim

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 arttı. Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde94,3, otobüste yüzde 12,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 9,1 ve kamyonda yüzde 0,2 artarken minibüste yüzde 55,8, otomobilde yüzde 6,8, kamyonette yüzde 3,0 ve traktörde yüzde 1,3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 25 milyon 594 bin 663 oldu. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 15,0'ını motosiklet, yüzde8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devir

Nisan ayında 888 bin 543 adet taşıtın devri yapıldı. Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde68,1'ini otomobil, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 8,5'ini motosiklet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde2,4'ünü kamyon, yüzde1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

4 Aylık Süreç

Ocak-Nisan döneminde 359 bin 344 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 15,7 azalarak 359 bin 344 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,8 azalarak 13 bin 443 adet oldu. Böylece Ocak-Nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 345 bin 901 adet artış gerçekleşti.

Yakıt Türü

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde69,8'i benzin yakıtlıdır. Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 178 bin 47 adet otomobilin yüzde69,8'i benzin, yüzde 17,0'ı dizel, yüzde 10,7'si elektrikli veya hibrit olup yüzde 2,5'i LPG yakıtlıdır. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 882 bin 587 adet otomobilin ise yüzde 37,4'ü dizel, yüzde35,6'sı LPG, yüzde 26,0'ı benzin yakıtlı olup, yüzde 0,8'i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde0,3'tür.

Silindir Hacmi

Ocak-Nisan döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 178 bin 47 adet otomobilin yüzde34,3'ü 1300 ve altı, yüzde 27,2'si 1401-1500, yüzde 22,6'sı 1301-1400, yüzde 7,5'i 1501-1600, yüzde6,6'sı 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Renk

Ocak-Nisan döneminde kaydı yapılan otomobillerin 72 bin 54'ü beyaz renklidir. Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 178 bin 47 adet otomobilin yüzde 40,5'i beyaz, yüzde 28,1'i gri, yüzde 11,2'si mavi, yüzde7,8'i kırmızı, yüzde7,0'ı siyah, yüzde 2,7'si turuncu, yüzde1,3'ü yeşil, yüzde 0,8'i kahverengi ve yüzde 0,6'sı sarı renklidir. - ERZURUM