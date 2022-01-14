Üye Girişi
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor - Son Dakika

Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor

14.01.2022 17:13

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir önceki başkan döneminde 2,5 milyon dolara satın alınan helikopteri ikinci kez satışa çıkardı. 31 Mart 2019'da Büyükşehir Belediyesi koltuğuna oturan Vahap Seçer, masrafı çok fazla olduğu ve atıl kaldığı için helikopteri satışa çıkarmış, talep olmayınca kiraya vermişti. 1 milyon 480 bin dolara bir kez daha satışa çıkarılan helikopterin satış ihalesi Resmi Gazetede yayınlandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, göreve geldiği günden bu yana belediyeye alınan helikopterden kurtulmaya çalışıyor. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın talimatıyla 2018 yılında alınan helikopteri, tasarruf tedbirleri kapsamında Temmuz 2019'da 'hava taksi' olarak kullanmaya karar veren Başkan Seçer, saatlik kiralama ücreti 9 bin lira olan hava taksiye beklenen ilginin gelmemesi üzerine satışa çıkardı.

2019'DA SATIŞA ÇIKARILDI

Büyükşehir Belediyesinin sancılı yaralarından biri olan helikopter, alındığı günden itibaren birkaç kez kullanılmasının dışında atıl kalmış, her ay belediyeye 300 bin liralık ek yük getiren helikopterin işler hale getirilmesi ve en azından masrafını çıkartabilmesi için Seçer'in göreve gelmesinin ardından çeşitli formüller aranmıştı. Bunlardan biri de helikopterin 'hava taksi' olarak vatandaşların kullanımına sunulması olmuştu. Hava taksi formülüyle şehirler arası yolculuklar, düğün ya da farklı organizasyonlar için helikopteri kiralama yöntemine başvurulmuş, ancak bu girişimden de bir sonuç alınamamış, helikopterin satışı için çalışmalar gerçekleştirilmişti. Muhammen bedeli 17 milyon 515 bin 783 lira + KDV olarak belirlenen helikopter için 6 Kasım 2019'da Mersin Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Toplantı Salonunda ihale düzenlenmiş, ancak alıcı çıkmamıştı.

Belediyeden satılık helikopter

"ÇOK ŞÜKÜR, BU HELİKOPTERDEN KURTULDUM"

Seçer, helikopter satılmayınca bu kez de kiralama yoluna gitmişti. 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılan Büyükşehir Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısında helikopteri kiraya verdiklerini belirterek, şunları söylemişti:

"Helikopterimiz vardı, 2,5 milyon dolar gibi bir paraya alınmış. Sabit heliportta duran o helikopterin Mersin Büyükşehir Belediyesine maliyeti aylık 300 bin liraydı. Satamadım; İstanbul'a rica ettim, 300 bin lira aylık maliyeti duyan kaçtı, İzmir'e rica ettim, Ankara Belediye Başkanımıza rica ettim, hiçbiri almadı. Türk Hava Kurumuna kiraya verdik, 49 bin 500 dolar civarında bir paraya tekabül ediyor. Çok şükür, bu helikopterden kurtuldum. İnşallah devamı gelir, onlar kullanırlar, benim kiramı gönderirler. Ben de bu yükten kurtulmuş oluyorum" demişti.

Seçer, Mart 2021'de yapılan meclis toplantısında da helikopterin maliyetinin o tarihe kadar Büyükşehir Belediyesine 40-50 milyon liraya ulaştığı bilgisini vermişti.

İHALE 16 ŞUBAT'TA YAPILACAK

Büyükşehir Belediyesi, bir türlü kurtulamadığı helikopteri ikinci kez satışa çıkardı. Resmi Gazetede yayınlanan ihale haberinde, helikopterin muhammen bedeli 1 milyon 480 bin dolar olarak belirtilirken, geçici teminat olarak da 44 bin 400 dolar istendi. Taş Bina Toplantı Salonu'nda yapılacak ihalenin tarihi 16 Şubat 2022 olarak belirlenirken, ihalenin kapalı teklif usulüyle yapılacağı bildirildi.

YORUMLAR
500

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer, Mersin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor - Son Dakika Ekonomi


Galatasaray'dan Sabri Sarıoğlu bombası Galatasaray'dan Sabri Sarıoğlu bombası         
18:04
Kaçak elektrik kullanan binanın elektriğini kesen görevlilere dayak kamerada Kaçak elektrik kullanan binanın elektriğini kesen görevlilere dayak kamerada         
17:55
Kiracısının kapısına baltayla dayanıp etrafa zarar veren 92'lik dede serbest bırakıldı Kiracısının kapısına baltayla dayanıp etrafa zarar veren 92'lik dede serbest bırakıldı         
16:21
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!         
15:55
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi         
14:29
Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya! Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya!         
14:05
Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı         
12:46
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52

Son Dakika Haberleri
17:59 Kayıt altına alınan tehlikeli ırk köpeklerinin sayısı 20 bin 843'e yükseldi
17:52 Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!
17:35 Hastanede sağlık çalışanına saldıran genç kıza 1 yıl 10 gün hapis cezası
17:20 Zimmetine 2,5 milyon dolar geçiren banka müdürü tutuklandı
17:14 Çukur dizisinin çekildiği bina yandı
17:12 Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş
17:02 Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Emre Belözoğlu itirafı
16:51 Elazığ'da kısıtlamaların Enes Kara'nın intiharıyla ilgilisi var mı? Valilikten yanıt
16:23 Demirtaş'tan Erdoğan'ın "hesaplaşma" iddiasına yanıt: Sen benim için 'kaygılanmayı' bırak da kendi vereceğin hesabı düşün
16:17 Oğlunu okula bırakırken bir kadınla tartışan Buse Varol isyan etti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 18:08:38. #1.12#
SON DAKİKA: Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement