Maden işçileri açlık grevinde! 4 gündür aç susuz yerin metrelerce altındalar

Eskişehir'de SSS Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik işçilerinin yerin metrelerce altında başlattığı açlık grevi 4'üncü gününde devam ederken, rahatsızlanan işçi sayısı 7'ye yükseldi.

OTURMA EYLEMİNDEN SONUÇ ALAMADILAR

Eskişehir'in Mihalıççık İlçesi Koyunağılı Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Termik Santrali olarak faaliyet gösteren kömür maden ocağında çalışan 165 işçi, haklarını alamadıkları gerekçesi ile yaptıkları 5 günlük oturma eyleminin ardından karşılık alamayınca kendilerini madene kilitleyerek yerin metrelerde altında açlık grevine başladı.

4 GÜNDÜR DEVAM EDİYORLAR

İzinde olan işçilerin de katılmasıyla 4'üncü gününde 190 kişi ile devam eden açlık grevinde, 7 işçi rahatsızlanarak dışarı çıkartıldı. Günlerdir yerin metrelerce altında aç ve susuz kalarak rahatsızlanan işçilerin tedavi altına alındığı öğrenildi.

AİLELER ŞİRKETLE GÖRÜŞMEK İÇİN ANKARA'YA GİTTİ

Ayrıca haklarını alamadıkları için kendilerini yer altına kilitleyen madencilerin ailelerinin, şirketle görüşme yapmak için Ankara'ya gittiği öğrenildi.