Maden işçileri açlık grevinde! 4 gündür aç susuz yerin metrelerce altındalar - Son Dakika

Maden işçileri açlık grevinde! 4 gündür aç susuz yerin metrelerce altındalar

Son Güncelleme: 04.09.2023 15:32

Eskişehir'de SSS Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik işçilerinin yerin metrelerce altında başlattığı açlık grevi 4'üncü gününde devam ederken, rahatsızlanan işçi sayısı 7'ye yükseldi.

Eskişehir'de SSS Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik işçilerinin yerin metrelerce altında başlattığı açlık grevi 4'üncü gününde devam ederken, rahatsızlanan işçi sayısı 7'ye yükseldi.

Eskişehir'de maden işçilerinin açlık grevi 4 gündür devam ediyor

OTURMA EYLEMİNDEN SONUÇ ALAMADILAR

Eskişehir'in Mihalıççık İlçesi Koyunağılı Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Termik Santrali olarak faaliyet gösteren kömür maden ocağında çalışan 165 işçi, haklarını alamadıkları gerekçesi ile yaptıkları 5 günlük oturma eyleminin ardından karşılık alamayınca kendilerini madene kilitleyerek yerin metrelerde altında açlık grevine başladı.

Eskişehir'de maden işçilerinin açlık grevi 4 gündür devam ediyor

4 GÜNDÜR DEVAM EDİYORLAR

İzinde olan işçilerin de katılmasıyla 4'üncü gününde 190 kişi ile devam eden açlık grevinde, 7 işçi rahatsızlanarak dışarı çıkartıldı. Günlerdir yerin metrelerce altında aç ve susuz kalarak rahatsızlanan işçilerin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Eskişehir'de maden işçilerinin açlık grevi 4 gündür devam ediyor

AİLELER ŞİRKETLE GÖRÜŞMEK İÇİN ANKARA'YA GİTTİ

Ayrıca haklarını alamadıkları için kendilerini yer altına kilitleyen madencilerin ailelerinin, şirketle görüşme yapmak için Ankara'ya gittiği öğrenildi.

Eskişehir'de maden işçilerinin açlık grevi 4 gündür devam ediyor
Kaynak: İHA

Mihalıççık, Madencilik, Eskişehir, Maden, 3. Sayfa, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Maden işçileri açlık grevinde! 4 gündür aç susuz yerin metrelerce altındalar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maden işçileri açlık grevinde! 4 gündür aç susuz yerin metrelerce altındalar - Son Dakika
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