Eskişehir'de "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Savunma sanayisinde neyi başardıysak benzer şekilde sağlıktan gıdaya, tarımdan enerjiye, ulaştırmadan finans teknolojilerine diğer tüm alanlarda da benzer bir başarıyı ortaya koymaya gayret ediyoruz." dedi.

Kacır, Eskişehir Sanayi Odası'nda düzenlenen "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi politikalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir yönüyle Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlığının sağlanması olduğunu anlatan Kacır, şöyle konuştu:

"Kritik teknolojiler dediğimizde aklımıza öncelikle savunma sanayisi geliyor. Savunma sanayisinde yerli ve milli atılımı gerçekleştirmeksizin bir ülkenin güvenlikten ve bağımsızlıktan bahsetme imkanı yok. Son 15-20 yıllık dönemde Türkiye savunma sanayisinde pek çok kritik teknolojiyi yerli ve milli olarak geliştirmeyi başardı ve bu sayede hem kendi toprakları içinde hem de komşu ülkelerde meydana gelen tehditleri bertaraf etmeyi sağlamış oldu."

Uluslararası alanda Türkiye'nin savunma sanayisi ürünlerinin büyük bir dikkat ve gıptayla takip edildiğini kaydeden Mehmet Fatih Kacır, "Savunma sanayisinde neyi başardıysak benzer şekilde sağlıktan gıdaya, tarımdan enerjiye, ulaştırmadan finans teknolojilerine diğer tüm alanlarda da benzer bir başarıyı ortaya koymaya gayret ediyoruz. Gayret etmeye de devam edeceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin yüksek katma değerli üretimi ve yüksek katma değerli ürünleri rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilme sürecinin adı." dedi.

TEKNOFEST 2022'ye yoğun ilgi

Kacır, yazılımcı sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Teknolojik bütün ürünlerin merkezinde, kalbinde yazılımlar var. Yazılım geliştirme kabiliyeti bugünün okuma-yazma kabiliyeti gibi. Türkiye'nin daha fazla yazılım geliştiricisine ihtiyacı var. Bugün Türkiye'de 170-180 bin civarında yazılım geliştiricisi var. Rakip ülkelerimizde 500 ila 800 bin yazılım geliştiricisi olan ülkeler var. Adımlarımızı hızlandırmalıyız."

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin 5 yıldır Türkiye'de düzenlendiğini, geçen yıl yarışmalara 40 binden fazla takımdan 250 bin gencin katıldığını hatırlatan Kacır, "Bu yıl, 40'tan fazla yarışmaya, halihazırda 500 binden fazla genç başvuru yaptı. Katılan takım sayısı da 100 bini aştı. Bu, Türkiye'de ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu gösteriyor. 81 ilde 100 'deneyap atölyesi'ni tamamlamak üzereyiz. Buradan 5 yılda 50 bin özel yetenekli öğrenciyi mezun etmiş olacağız. Türkiye'nin dört bir yanında bilim merkezleri kuruyoruz. Yenilikçi yazılım okullarını Türkiye'de hayata geçirmeye başladık." değerlendirmesinde bulundu.

"2022'de 6 Türk teknoloji girişimi, milyar dolar değerinin üzerine çıktı"

Bakan Yardımcısı Kacır, teknoloji tabanlı işleri yakından takip edip desteklediklerine değinerek, yeni nesil teknoloji şirketlerinin çok hızlı değer oluşturan ve dünyayı dönüştüren işlere imza atan şirketler olduğunu dile getirdi.

2019 yılında 2023 için 10 Türk startupının, 10 Türk teknoloji girişiminin milyar doları aşması hedefini koyduklarını anımsatan Kacır, "2022 yılı mart ayı itibarıyla 6 Türk teknoloji girişimi milyar dolar değerinin üzerine çıktı. Bunlardan ikisi 10 milyar doların üzerine çıkmış oldu. Bu startupları belki oyun şirketleri ya da e-ticaret şirketleri, online perakende şirketleri olarak görüyoruz ama aslında bütün bu startuplar 4. Sanayi Devrimi teknolojilerini en üst düzeyde hem kullanan hem de geliştiren teknoloji şirketleri. Biz bu 10 Türkcorn hedefini görünen o ki 2023 olmadan yakalamış olacağız." diye konuştu.

Kacır, Türkiye'nin otomobili projesini en üst düzeyde desteklemeye gayret ettiklerini bildirdi.

Türkiye'de Ar-Ge'den yatırım süreçlerine bütüncül bir destek ve teşvik programını hayata geçirmeye çalıştıklarının altını çizen Kacır, şöyle devam etti:

"İlk kez Ar-Ge teşviklerimiz ile yatırım teşviklerimizi bir araya getirdik. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'ndan Ar-Ge desteği talep eden her bir projeden, yatırım planı istiyoruz. Hiçbir Ar-Ge projesinin rafta kalmamasını arzu ediyoruz. Yatırım planı sunan her bir projeden sunduğu yatırım planına ilişkin yerli katma değer düzeyinin Türkiye'deki bilgi ve birikimden yararlanma düzeyini soruyoruz. Bu sayede hem teknoloji seviyesi yüksek ürünlerin Türkiye'de üretilmesini hem de bu ürünlerin kritik bileşenlerinin, kritik teknolojilerinin yerlileşmesini sağlamaya gayret ediyoruz. Türkiye'de çok önemli misyon üstlenen KOSGEB de bu program kapsamında TÜBİTAK ve Bakanlık ile birlikte aynı masada çalışıyor."

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız da son yıllarda Türkiye'nin yerli, milli ve özgün atılımlarının ve teknolojinin bu atılımlara entegre edilmesinin tarihi bir hamle olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ilk ağır sanayi işletmesine ev sahipliği yapan Eskişehir'in hiç kuşkusuz dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de büyük hamleler yapma hususunda yüksek potansiyele sahip olduğunu aktaran Ayyıldız, şunları bildirdi:

"Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi'nin bu potansiyeli gözler önüne sermekle birlikte ilimizin yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı sanayideki gücünü de öne çıkaracağına inanıyoruz. Anadolu'nun modern sanayi şehri olan Eskişehir, hem üretim hem de istihdam açısından Türkiye'nin önde gelen illeri arasındaki haklı yerini korumaktadır. Yüksek teknolojiye dayalı, rekabetçi, sürdürülebilir, yerli ve milli bir sanayi yapısı oluşturmak misyonundan hareketle, büyük Türkiye'yi inşa etmek için sanayi ve ticarete yön veren katma değerli sektörlerde dışa bağımlılığı azaltmak mühimdir. Bizler de mevcut altyapımızın geliştirilmesi çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekle mükellefiz."

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ise Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın yenilikçi ve kıymetli olduğuna dikkati çekti.

Toplantıya Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ve diğer ilgililer ile sanayiciler katıldı.