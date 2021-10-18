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Etiyopya ve Fas sonrası Afrika'nın devi Nijerya da Türk İHA ve SİHA'larına talip oldu - Son Dakika

Etiyopya ve Fas sonrası Afrika'nın devi Nijerya da Türk İHA ve SİHA'larına talip oldu

18.10.2021 07:17

Yerli ve milli üretim olan İHA ve SİHA'lara talepler gün geçtikçe artıyor. Dağlık Karabağ, Suriye, Libya'da başarısını kanıtlayan yerli İHA ve SİHA'lara Etiyopya ve Fas'ın ardından bir talip daha çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 günlük Afrika gezisinde ziyaret edeceği kıtanın "devi" olarak nitelendirilen Nijerya, BOKO Haram terör örgütüyle mücadele etmek için İHA ve SİHA'lara talip oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ekim Pazar günü dört günlük Angola, Togo ve Nijerya turuna çıktı. Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Nijerya ve Angola ile birlikte potansiyeli yüksek ülkelerden olan Togo'ya yapılacak ziyaretlerle Türkiye ve Afrika arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi bekleniyor.

AFRİKA GELECEĞİ TÜRKİYE'DE ARIYOR

Angola, Nijerya ve Togo'yu kapsayan ve Türkiye-Afrika arasındaki ilişkileri güçlendireceği değerlendirilen ziyaret, kıtanın Türkiye'ye olan ilgisini bir kez daha gündeme getirdi. Türkiye'nin ekonomiden eğitime her alanda önemli yatırımlar yaptığı Afrika, geleceğini adeta Türkiye'de arıyor.

BOKO HARAM'LA MÜCADELEDE KULLANACAKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turundaki son durağı Nijerya, BOKO Haram terör örgütüyle mücadelede Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'lara talip oldu.

FAS VE ETİYOPYA TALEPTE BULUNMUŞTU

Birçok ülkenin gözünü ayırmadığı yerli İHA ve SİHA'lara Etiyopya ve Fas da talip olmuştu. İki ülke, Türkiye'de Baykar Savunma tarafından üretilen İHA ve SİHA satın almak için talepte bulunmuştu.

Etiyopya ve Fas sonrası Afrika'nın devi Nijerya da Türk İHA ve SİHA'larına talip oldu

İhlas Haber Ajansı, Nijerya, Afrika, SİHA, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Etiyopya ve Fas sonrası Afrika'nın devi Nijerya da Türk İHA ve SİHA'larına talip oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Etiyopya ve Fas sonrası Afrika'nın devi Nijerya da Türk İHA ve SİHA'larına talip oldu - Son Dakika
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