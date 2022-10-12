Ev tipi elektrikli şarj istasyonları maliyetini 3 yıl içerisinde amorti ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ev tipi elektrikli şarj istasyonları maliyetini 3 yıl içerisinde amorti ediyor

12.10.2022 15:11

Ev tipi elektrikli şarj istasyonları maliyetini 3 yıl içerisinde amorti ediyor Elektrikli araç şarj sistemleri günden güne gelişiyor TOGG ile birlikte şarj sistemlerine yapılacak yatırımların artması bekleniyor Enerji fuarında sergilenen elektrikli şarj istasyonları büyük ilgi görüyor.

Ev tipi elektrikli şarj istasyonları maliyetini 3 yıl içerisinde amorti ediyor

Elektrikli araç şarj sistemleri günden güne gelişiyor

TOGG ile birlikte şarj sistemlerine yapılacak yatırımların artması bekleniyor

İSTANBUL - Enerji fuarında sergilenen elektrikli şarj istasyonları büyük ilgi görüyor. Son yıllarda birçok firma şarj istasyonlarına yatırım yaparken, ev tipi şarj istasyonlarına ise ilgi gün geçtikçe artıyor. Maliyetini 3 yıl içerisinde amorti eden elektrikli şarj istasyonları, kullanıcıların hem ev elektrik şebekesinin ihtiyacını karşılayacak hem de elektrikli otomobillerini şarj edecek.

15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı kapılarını ziyaretçilerini açtı. Fuara bin 500'ün üzerinde üretici firma katılırken, 52 ülkeden ise ziyaretçi katılması bekleniyor. Fuarda enerji ve elektrikli şarj istasyonları ise büyük ilgi görüyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan lisans alan firmalara bayilik sağlaması girişimciler ve araç kullanıcılarını olumlu yönde etkiledi. Bireysel kullanıcılar ev tipi şarj istasyonlarıyla hem kendi elektrik şebekesinin ihtiyacını karşılayacak hem de elektrikli otomobillerini şarj edecek.

"TOGG devreye girdikten sonra bu iş daha da hızlanacaktır"

Yaklaşık 3 yıldır elektrikli şarj istasyonları ile çalışmalarının devam ettiklerini belirten firmanın yönetim kurulu başkan vekili Selçuk Açıkyar, " Türkiye'de bu işin önü hızlı bir şekilde açıldı. Türkiye Avrupa'ya ve Çin'e göre hızlı bir atak yaptı. Tabi diğer ülkeler göre Türkiye'nin de bu işe yüzde 100'ünü verme gibi bir durumu yok. Zaten şu anda bu altyapıda yok. Türkiye'nin 5 yıl içerisinde çok büyük yol alacağını düşünüyorum. Bu konularla alakalı EPDK çalışmalar yapıyor. Zamanla daha da rayların oturacağını düşünüyorum. Özellikle TOGG devreye girdikten sonra bu iş daha da hızlanacaktır. Yakıt fiyatlarının yüksek olması elektrikli araçlara yönelim hızla arttı" ifadelerini kullandı.

"Eve kurulan oto şarj cihazı 3 ile 5 yıl arasında kendini amorti edebilir"

Kullanıcıların kendi evlerine oto şarj istasyonlarını kurması hakkında da bilgi veren Açıkyar, "Ortalama eve kurulan şarj cihazı ve içerisine kuracağı güneş enerjisi panelleri ile beraber ortalama 10 bin dolar harcayabilir. Bunun geri dönüşü 3 ile 5 yıl arasında olabilir. Bunun yanında aracını şarj edecek, ev elektriğini kullanacak, fazla olan elektriği satabilecek" şeklinde konuştu.

Fuar 12-14 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

YORUMLAR
500
KOCASINA YARDIM ETMEK İÇİN GİTTİĞİ TAMİRHANEDE USTA OLDU KOCASINA YARDIM ETMEK İÇİN GİTTİĞİ TAMİRHANEDE USTA OLDU Toyota hafif ticari araçlarda vites yükseltiyor Toyota hafif ticari araçlarda vites yükseltiyor
Kaynak: İHA

Tragger, Türkiye, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ev tipi elektrikli şarj istasyonları maliyetini 3 yıl içerisinde amorti ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:33 Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:22 Hatay'ın Samandağ Belediye'sine silahlı saldırı düzenlendi! Can kaybı yaşanmadı
16:17 Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 18:22:17. #1.11#
SON DAKİKA: Ev tipi elektrikli şarj istasyonları maliyetini 3 yıl içerisinde amorti ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement