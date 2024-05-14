Fed Başkanı Powell: Faiz artırımı olabileceğini düşünmüyorum - Son Dakika
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Ekonomi

Fed Başkanı Powell: Faiz artırımı olabileceğini düşünmüyorum

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ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell, faiz beklentileriyle ilgili açıklama yaptı. Fed Başkanı Powell, ''Elimizdeki verilere dayanarak yapacağımız bir sonraki hamlenin faiz artırımı olabileceğini düşünmüyorum. Politika faizini mevcut seviyesinde tutabileceğimiz bir yerde olacağımızın daha muhtemel olduğunu düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

14.05.2024 18:39
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Faiz beklentileriyle ilgili açıklama yapan ABD Merkez Bankası Jerome Powell, "Elimizdeki verilere dayanarak yapacağımız bir sonraki hamlenin faiz artırımı olabileceğini düşünmüyorum. Politika faizini mevcut seviyesinde tutabileceğimiz bir yerde olacağımızın daha muhtemel olduğunu düşünüyorum." dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Yabancı Bankacılar Birliği'nin Amsterdam'da düzenlenen Yıllık Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. ABD ekonomisinin son zamanlarda çok iyi performans gösterdiğini belirten Powell, "genel olarak iyi bir resim" bulunduğunu ve şu ana kadarki veriler dikkate alındığında iş gücü piyasasının güçlü olduğunu söyledi.

FED BAŞKANI POWELL: ENFLASYONDA VERİLER BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE KALDI

Powell, enflasyon konusunda ise ilk çeyrekte daha fazla ilerleme kaydedilmediğine dikkati çekerek, söz konusu dönemde verilerin beklentilerin üzerinde geldiğini aktardı. Powell'ın enflasyonun düşeceğine olan güveni önceki kadar yüksek değil Enflasyonu hedefe düşürmenin "sorunsuz bir yol" olmasını beklemediklerine işaret eden Powell, son dönemde yüksek gelen verilerin sabırlı olunması ve kısıtlayıcı para politikasının işini yapmasına izin verilmesi gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

"BÜYÜMENİN YÜZDE 2'DE DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Powell, görünüme ilişkin şöyle devam etti: "Büyümenin yüzde 2 veya daha iyi düzeyde devam etmesini beklediğimizi söyleyebilirim. İş gücü piyasasının güçlü olmaya devam etmesini ancak giderek dengeye doğru ilerlemesini bekliyoruz. Enflasyonun aylık bazda geçen yıl elde ettiğimiz düşük değerlere daha yakın seviyelere gerilemesini bekliyorum. Buna olan güvenimin yılın ilk üç ayında bu okumaları gördüğüm kadar yüksek olmadığını söyleyebilirim. Bu yüzden enflasyon verilerinin nereye düştüğünü görmemiz gerekecek."

Fed Başkanı Powell: Faiz artırımı olabileceğini düşünmüyorum
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell

ABD'de bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini de değerlendiren Powell, gelen verileri "oldukça karışık" olarak nitelendirdi. Manşet verilerin yüksek olduğunu belirten Powell, ancak önceki verilere ilişkin revizyonlar olduğunu aktardı. Powell, ÜFE verilerine ilişkin "Sıcak demezdim, biraz karışık derdim." yorumunu yaptı.

"ENFLASYONU YÜZDE 2'YE DÜŞÜRECEĞİZ"

"Enflasyonun daha kalıcı mı olacağına" ilişkin bir soruya Powell, bu konuda gerçekten yargıya varmak için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu kaydetti. Powell, kısıtlayıcı para politikasının enflasyonu düşürmesinin beklenenden daha uzun sürebileceğini düşündüğünü belirterek, bunu yapacaklarına inandığını ve enflasyonu yüzde 2'ye düşüreceklerini dile getirdi.

"FAİZ ARTIRIMI OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Fed Başkanı Powell, "Elimizdeki verilere dayanarak yapacağımız bir sonraki hamlenin faiz artırımı olabileceğini düşünmüyorum. Politika faizini mevcut seviyesinde tutabileceğimiz bir yerde olacağımızın daha muhtemel olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Fed Başkanı Powell: Faiz artırımı olabileceğini düşünmüyorum
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fed Başkanı Powell: Faiz artırımı olabileceğini düşünmüyorum - Son Dakika

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