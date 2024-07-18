Fındıkta rekolte çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Fındıkta rekolte çalışmaları tamamlandı

Fındıkta rekolte çalışmaları tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yapılan fındık rekolte çalışmalarında, Doğu Karadeniz illerinde rekoltenin yükseldiği, Batı Karadeniz'de ise düştüğü tespit edildi. Giresun ve Ordu'da rekolte artarken, Sakarya'da düşüş yaşandı. Tamamlanan çalışmalara göre, 2024 yılında tahmini rekolte 717 bin ton olarak belirlendi.

18.07.2024 14:44
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Fındıkta rekolte çalışmaları 14 ilde tamamlanırken, Doğu Karadeniz illerinde rekoltenin yükseldiği, Batı Karadeniz'de ise rekolte düşüşü olduğu görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda ilgili kesimlerin tespit ettiği komite tarafından yapılan 2024 yılı fındık rekolte çalışmalarında fındık üretimi yapan illerin 4'ünde rekolteler belirlendi.

Fındıkta çotanak sayımı ile yapılan rekolte tahmin çalışmaları Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon, Artvin, Rize, Gümüşhane, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Tokat ve Kastamonu illerinde belirlendi. Yapılan çalışmalarda Doğu Karadeniz'de en çok fındık üretimi yapılan Ordu ve Giresun'da rekoltenin yükseldiği görülürken, Batı Karadeniz'de ise Sakarya'da düştüğü tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda ilgili kesimlerin tespit ettiği komite tarafından her yıl çotanak sayımı ile yapılan rekolte tahmin çalışmalarına göre, Giresun'da 2023 yılında 91 bin 671 ton olan rekolte tahmini 2024 yılında 94 bin 8 ton, Ordu'da 2023 yılında 198 bin 838 tonunun 2024 yılında 202 bin 41 tona yükseldiği tespit edilirken, Batı Karadeniz'de en fazla fındık üretilen Sakarya'da ise 2023 yılında 100 bin 32 olan rekoltenin 2024 yılında 95 bin 864'e düştüğü tahmin edildi.

Rekolte çalışmaları tamamlanan 14 ile göre ise tahmini rekolte 2023 yılında 717 bin 931 ton olarak belirlenirken, 2024 yılında ise tahmini rekolte 717 bin ton olarak tespiti yapıldı. Buna göre bir önceki yıla göre rekoltenin 80 bin ton düştüğü görüldü. Sinop, Kocaeli ve diğer illerde ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Sakarya, Giresun, Ordu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındıkta rekolte çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

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