Ford, Apple, Nike, HSBC, Boeing'in de aralarında olduğu dev şirketler bir bir açıkladı: Rusya'yla faaliyetleri sonlandırdık - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde yedinci güne girildi. Dünyayı titreten bu gelişme sonrası Rusya ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Dünya devi şirketler de bir bir Rusya'yı etkileyecek kritik kararlarını açıklıyor.

EXXONMOBİL OPERASYONLARINI SONLANDIRIYOR

ABD'li enerji şirketi ExxonMobil, Rusya'daki operasyonlarını sonlandırma kararı aldı. Teksas merkezli şirket, yaşananlar nedeniyle yeni yatırım da yapmayacaklarını açıkladı ve "Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal eden ve halkını tehlikeye atan askeri adımlarını üzüntüyle karşıladık" ifadelerini kullandı.

23 yıldır Rusya'da faaliyet gösteren Exxon'un ülkede 1.000 çalışanı bulunuyordu. Exxon'dan önce BP ve Shell de benzer kararlar almıştı.

OTOMOTİV DEVLERİ DE HAREKETE GEÇTİ

Dünyanın önde gelen araç üreticilerinden Ford Motor, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını bildirdi. Ford yaptığı açıklamada, Rusya'da Sollers ile olan ortaklığının ikinci bir açıklamaya kadar faaliyetlerini durdurduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, Ukrayna'ya insani yardım için Ford Fonu'nun 100 bin dolar bağış yaptığı da ifade edildi. General Motors da Rusya'ya tüm ihracatını durdurduğunu açıkladı.

Alman Daimler Truck Holding ve Harley Davidson da Rusya'daki faaliyetlerini durduracağını açıkladı. Volkswagen, Rusya'daki bayilere otomobil teslimatını, İsveç merkezli Volvo Rusya'ya ihracatı askıya alacağını duyurdu.

APPLE VE NİKE, RUSYA'DA ONLINE SATIŞLARINI DURDURDU

Apple ile Nike, Rusya'da online mağazalarını kapattıklarını duyurdu. Apple yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'daki satış kanallarına tüm ihracatını durdurduğunu, RT News ve Sputnik News uygulamalarının Rusya dışındaki App Store'lardan indirilmelerinin engellendiğini belirtti.

HSBC TİCARİ İLİŞKİLERİNİ KESİYOR

İngiliz HSBC, Rusya'nın en büyük ikinci bankası olarak bilinen VTB de dahil olmak üzere bir takım Rus bankalarıyla ilişkilerini kesmeye başladığını duyurdu. Nasdaq ve New York borsasında işlem gören Rusya merkezli şirketlerin hisse senetlerinin alım satımı da geçici olarak durduruldu.

İNTERNETTEN DARBE

Microsoft Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rus devlet medya kuruluşu RT'nin mobil uygulamalarını Windows App mağazasından kaldıracağını ve Rus devlet destekli medya reklamlarını engelleyeceğini söyledi.

Google, RT ve diğer Rus kanallarının web sitesi, uygulama ve Youtube videolarındaki reklamlardan para kazanmasını, RT'nin mobil uygulamasının Ukrayna topraklarında indirilmesini engelledi. Facebook'un sahibi Meta da benzer bir yasaklama getirmişti.

BOEİNG TÜM FAALİYETLERİNE SON VERDİ

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing, Rus şirketleriyle tüm ilişkilerini sonlandırdığını duyurdu. Pazartesi günü Kiev'deki ofisini kapatan ve Moskova'daki pilot eğitim programlarını durduran şirket, bugün de Rus uçaklarına parça, teknik destek ve bakım desteği vermeyeceğini açıkladı.