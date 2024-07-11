Gaziantep Savunma Sanayii Tedarikçi Buluşması Programı Başladı

Ekonomi

Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO), iki gün sürecek olan "Gaziantep Savunma Sanayii Tedarikçi Buluşması" programının açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Program ile Gaziantep'te faaliyet gösteren firmalarının savunma sanayi sektöründe üretim yapmalarını sağlamak, mevcut kapasitelerini artırmak, savunma sanayine üretim yapan ve yüksek teknolojiye geçişi noktasında çalışmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğinde düzenlenen programın açılış toplantısına, Gaziantep Vali Yardımcıları Hüseyin Kaptan, İlker Eker, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi, savunma sanayii ana yüklenici firmaları olan ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, MKE, TUSAŞ ve STM yöneticileri ile uzman ekipleri, kurum müdürleri ve Gaziantep firma yetkilileri katıldı.

"Hep birlikte hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyorum"

Gaziantep Vali Vekili Hüseyin Kaptan, programda yaptığı açılış konuşmasında, Gaziantep'in birçok alanda olduğu gibi savunma sanayi sektörü için de önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Gaziantep'in ekonomik anlamda ve sanayide üzerine düşeni her zaman başardığını, savunma sanayide de hedeflenen seviyelere çıkma başarısı göstereceğini ifade eden Kaptan, "Gaziantep, 10 milyar dolarlık ihracatı ile ülkemiz ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan şehirlerimiz arasında yer alıyor. Bu şehirde savunma sanayi alanında sorumluluk alabilecek, bu işi yürütebilecek çok sayıda sanayicimiz var. Hep birlikte hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyorum. Bu programın hem şehrimiz hem de firmalarımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Emeği olan herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Bizim hedefimiz yerli sanayiyi geliştirmek"

Gaziantep'in savunma sanayi sektöründe üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmek için hazır ve kararlı olduğunu kaydeden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yaptığı konuşmasında, "Bizim hedefimiz yerli sanayiyi geliştirmek, güçlendirmekse bu noktada Gaziantep en büyük potansiyeli taşıyan şehirlerin başında geliyor. Ankara'daki savunma sanayi ile şehrimizin bu potansiyelini bir araya getirdiğimizde başaramayacağımız bir şey kalmaz. Bu noktada 'Gaziantep Modeli' de büyük önem taşıyor. Çünkü biz gücümüzü birlik ve beraberliğimizden alıyoruz. Bu şehir 100 yıl önce nasıl zor şartlar altında kahramanca mücadele verdiyse bugün de üreterek, ihracat yaparak, savunma sanayinde ülkemize değer katarak üzerine düşeni fazlasıyla yapacaktır. Bizim şehrimizi yerli ve milli savunma sanayinde başkent yapma hedefimiz var. Bunu yapabilme kabiliyetimiz, irfanımız, akılımız ve imanımız var. Bunu hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum. Şehrimiz ve ülkemiz için kritik öneme sahip olan bu alanda böylesine önemli bir programı gerçekleştiren Savunma Sanayii Başkanlığı, Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı'na teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep Kurtuluş Savaşı'nda kendi cephanesini üreten bir kent"

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, yaptığı konuşmasında savunma sanayisinde alınan mesafenin ülkemizin teknolojik gelişimine katkı sağladığı gibi güvenlik açısından da kritik önem taşıdığını söyledi.

Ünverdi, "Kurtuluş Savaşı'nda kendi cephanesini üreten bir kent olarak, bu başarıya katkıda bulunmak ve bu süreçte savunma sanayisinde şehrimizi daha etkin bir noktaya taşımak bizim de en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.

Ünverdi, "Gazi şehrimiz; üretim, ihracat ve sağladığı istihdam ile ülkemiz kalkınmasında baş aktörlerden birisidir. Bizler de küresel krizler, ülkemiz ekonomik şartları ve depremle birlikte bölgemize özgü sorunlarımız olsa da sanayimizi yeniliklere adapte etmek, teknolojik dönüşümünü sağlamak ve sürdürülebilir sanayi hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu sebeple iki gün sürecek bu etkinliği çok önemli buluyoruz"

Konjonktürel gelişmelere bakıldığında Gaziantep'in sanayi kültürü, altyapısı, sanayi üretimindeki hacimsel büyüklüğü ile savunma sanayi alanında stratejik yatırımların yapılabileceği en uygun şehir olduğunu kaydeden Ünverdi, "Firmalarımızın savunma sanayisine tedarikçi olması ve sanayimizin teknolojik dönüşümüne katkı vermesi adına, Türk savunma sanayinin güzide kurumlarını şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Savunma sanayinin ana yüklenici firmalarının şehrimizde yatırım yapması en büyük beklentilerimiz arasında yer alıyor. Üretim, ihracat, ürün çeşitliliği ve istihdam gücümüzle biz buna hazırız. Böyle bir yatırım, şehrimizin katma değerli üretime geçişine katkıda bulunacak olup, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine yakınlığımızla savunma sanayisinde de hem üretim hem ihracatımızla yeni rekorlara imza atacağımıza inanıyorum. Bu sebeple iki gün sürecek bu etkinliği çok önemli buluyoruz. Programımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, Gaziantep Vali Yardımcılarımız Hüseyin Kaptan'a, İlker Eker'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel'e, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'a, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, MKE, TUSAŞ ve STM'nin kıymetli yöneticilerine, uzmanlarına, firmalarımızın değerli temsilcilerine ve tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep gibi sanayisi ile güçlü olan şehrimizi savunma sanayisine entegre etmeyi hedefliyoruz"

"Savunma sanayinde ne kadar yerliyseniz o kadar bağımsızsınız" diyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel de yürüttükleri çalışmalarda bu noktayı esas aldıklarını söyledi.

Ülkemizin savunma sanayi sektöründe artık bir dünya markası olduğunu belirten Çizgel, "Bu marka artık kendi kendine yetebilen bir savunma sanayi başarısı göstermiştir. Bunun yanında, bu başarı ile birlikte başka ülkelere de hizmet götürebilen ve ihracat yapan bir markadan söz ediyoruz artık. Bizim artık yeni vizyonumuz savunma sanayinde büyümeyi sağlamaktır. Yani yüz yapıyorsak bunu bine çıkarmamız gerekiyor. Bu büyümeyi etkin yapabilmenin en önemli yolu tedarik zincirini genişletmekten geçiyor. Bizim bu noktada da hedeflediğimiz başarıları yakalamamız gereklidir. Gaziantep gibi sanayisi ile güçlü olan şehrimizi savunma sanayisine entegre etmeyi hedefliyoruz. Bugün de bu nedenle buradayız. Bu noktada iş birliği içerisinde yeni adımlar atmaya kararlıyız. Toplantının hayırlı olmasını diliyor, emeği olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Yürüttüğümüz projelerin ve çalışmaların neticesinde iyi sonuçlar almaya başladık"

Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde özellikle son 5 yılda kurumsal çerçevede savunma sanayi ve makine-metal sektörlerine yönelik çalışmaları hızla artırarak sürdürdüklerini söyleyen İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, "Yürüttüğümüz projelerin ve çalışmaların neticesinde iyi sonuçlar almaya başladık. Temel amacımız bu çalışmalarımızın ivmesini daha da artırmaktır. Savunma sanayi için en önemli sektörlerimizden birisi de kuşkusuz makine-metal sektörümüzdür. Sektöre yönelik attığımız çok önemli adımlar var ve bu yöndeki projelerimizi artırarak sürdüreceğiz. Hem masada hem de sahada şehrimiz ve ülkemiz savunma sanayisi için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, savunma sanayisine üretim yapan ana yüklenici firmalar olan ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, MKE, TUSAŞ ve STM'den gelen uzman ekipler, birer sunum yaparak üretim faaliyetleri, savunma vizyonu, savunma sanayi ve havacılık sektörünün geldiği son nokta ile yenilikçi teknolojiler hakkında bilgiler verdiler.

"Gaziantep Savunma Sanayii Tedarikçi Buluşması" etkinliği kapsamında, yarın Gaziantep Sanayi Odası'nda ana yüklenici firmalar ile Gaziantep firmaları bir araya gelerek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecekler. - GAZİANTEP