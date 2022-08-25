Gençler, Çeşme ve Kuşadası'ndaki ücretsiz yurtlarda tatillerini geçiriyor - Son Dakika
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Gençler, Çeşme ve Kuşadası'ndaki ücretsiz yurtlarda tatillerini geçiriyor

25.08.2022 11:14
Gençler, Çeşme ve Kuşadası'ndaki ücretsiz yurtlarda tatillerini geçiriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) Seyahatsever Projesi'nden yararlanarak İzmir'in Çeşme ve Aydın'ın Kuşadası ilçelerine gelen gençler, ücretsiz tatil yapmanın keyfini yaşıyor.

FERDİ UZUN/HALİL FİDAN - Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) Seyahatsever Projesi'nden yararlanarak İzmir'in Çeşme ve Aydın'ın Kuşadası ilçelerine gelen gençler, ücretsiz tatil yapmanın keyfini yaşıyor.

Seyahatsever Projesi kapsamında 81 ilde belirlenen GSB yurtları, yaz döneminde 18-30 yaş aralığındaki gençlerin ücretsiz olarak turizm amaçlı kullanımına açıldı.

Katılım için öğrenci olma şartının aranmadığı proje kapsamında 15 Temmuz'dan itibaren misafir kabul edilen yurtlarda, daha önce 3 gün olan konaklama süresi, 17 Ağustos'tan itibaren 5 güne çıkarıldı.

Çeşme ve Kuşadası'ndaki GSB yurtları, gençlerin en çok ilgi gösterdiği yurtlar arasında yer aldı.

Türkiye'de "tatil" denilince ilk akla gelen yerlerin başında olan Çeşme ilçesindeki 230 yatak kapasiteli denize sıfır konumdaki Çeşme Öğrenci Yurdu'nda, bugüne değin 1500 genç konakladı.

Kuşadası'ndaki 240 kişi kapasiteli Kuşadası Yurt Müdürlüğü de 1781 genci ağırladı.

Gençler, dünyaca ünlü plajlarda yüzmenin ve tarihi mekanları görmenin mutluluğunu yaşadı.

Gençler mutluluklarını paylaştı

Zonguldak'tan Kuşadası'na gelen gençlerden İsra Çevik, AA muhabirine, Seyahatsever Projesi'nin kendileri için bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Projeye ilgi gösterilmesinin kendisini de ayrıca mutlu ettiğini aktaran Çevik, şunları kaydetti:

"İlk önce Muğla'ya gittim, orada 3 gün kaldım. Bu şekilde ücretsiz konaklayıp paramı, ekonomimi daha çok yer gezip yeme içmeye ayırmak benim için çok mutlu edici bir şeydi. Daha çok il görebiliyorum, daha çok konaklama yapabiliyorum farklı farklı illerde. Her adımda yurdumdayım. Kesinlikle burası benim ülkem, burası benim yurdum. Ülkemin bana böyle bir fırsat tanıması çok güzel bir şey. Her yerde evimin olduğunu hissetmek, her yerde kalacak yerimin olması çok güzel ve çok mutlu edici gerçekten."

Çeşme'ye gelen 22 yaşındaki Diyarbakırlı Veysel Yılmaz da Kocaeli Üniversitesinde dış ticaret bölümü okuduğunu ve söz konusu projeyi çok faydalı bulduğunu ifade etti.

Kendilerine bu imkanı sunan yetkililere teşekkür eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımla böyle bir şey olduğunu duyduk ve sonra plan yaptık. Ege Bölgesi'ni tercih ettik. İlk olarak zaten Çeşme'de denize sıfır bir yerde yurt olduğunu duyunca biraz şaşırdık, bir yandan da sevindik. Çünkü denizin dibindesin ve ücretsiz tamamen, çok hoşumuza gitti yani bu durum. Biz de değerlendirmek istedik."

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Kaynak: AA

Kuşadası, Aydın, İzmir, Çeşme, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gençler, Çeşme ve Kuşadası'ndaki ücretsiz yurtlarda tatillerini geçiriyor - Son Dakika

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