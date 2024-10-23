Geyve Ayvası 35 Ülkeye İhraç Ediliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Geyve Ayvası 35 Ülkeye İhraç Ediliyor

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Geyve ayvası, kaliteli yapısıyla çiftçiye kazandırıyor; yıllık 30 bin ton ihraç ediliyor.

23.10.2024 12:17
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde 13 bin dekar alanda üretilen coğrafi işaretli Geyve ayvası, 35 ülkeden alıcı buluyor.

Sulu ve sert meyve yapısı, tadındaki şeker ve asit oranındaki denge dolayısıyla tercih edilen Geyve ayvası, kalitesi ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Eylül sonu itibarıyla ağaçlardan titizlikle toplanmaya başlanan ayva, bahçede kalitesine göre ayrıldıktan sonra traktörlere yüklenerek istiflenmek üzere soğuk hava depolarına taşınıyor.

Haziran 2020'de coğrafi işarete kavuşan Geyve ayvası, Rusya başta olmak üzere İspanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Danimarka'nın da aralarında olduğu 35 ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye'deki ayva üretiminin yüzde 60'a yakınını tek başına karşılayan ilçede, hasat ekim sonu itibarıyla sona erecek.

"Yaklaşık 30 bin ton ayva ihracatı yapılıyor"

Geyve Ziraat Odası Başkanı Süleyman Pınar, AA muhabirine, Türkiye'de ayvanın yüzde 60'a yakınının Geyve'de üretildiğini, Pamukova ile bu rakamın yüzde 70'leri bulduğunu söyledi.

İlçede 13 bin dekar alanda yaklaşık 65-70 bin ton civarında ayva ürettiklerini aktaran Pınar, "Bu sene hava şartlarından dolayı ayvada kalite ve rekolte çok güzel. Fiyatlarımız da çiftçiyi mutlu edecek şekilde iyi. Çiftçi ayvada, üzümde Geyve'de altın yılını yaşayacak diyebiliriz." dedi.

Pınar, Geyve'den 35 ülkeye ihracat yapıldığını, ilçenin Türkiye'nin dış satışta dünyada lokomotif görevi gördüğünü vurgulayarak, "Geyve'mizden yaklaşık 30 bin ton ayva ihracatı yapılıyor. En çok İspanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Danimarka ve Rusya'ya gönderiliyor. İhracatı en fazla yapılan ülke Rusya. Bu sene gerçekten memnunuz, üreticinin yüzü gülüyor. Dolayısıyla bizim de yüzümüz gülüyor. İnşallah hep böyle olur. Ayva deyip geçmeyelim. Bundan üretici 12 ay elini çekmez, yaz kış bakımı var. Kendi kendine oldu diye bir şey yok. Emek istiyor, alın teri kurumadan karşılığı da geldiği zaman çok daha güzel oluyor." diye konuştu.

Eylül sonu itibarıyla başlayan ayva hasadının ekim sonuna doğru biteceğini dile getiren Pınar, meyvenin yüzde 50'ye yakınının dalında satıldığını kaydetti.

"İhracat firmalarından da yoğun istek olunca çiftçinin yüzü gülüyor"

Geyve'de 50 dönüm alanda 20 yıldır ayva üretimi yapan 43 yaşındaki Hüseyin Gül de bu yıl zirai don olmadığı için ayvanın veriminin ve kalitesinin çok güzel olduğunu dile getirdi.

İhracat firmalarından da yoğun istek olunca çiftçinin yüzünün güldüğünü belirten Gül, "İspanya, İngiltere, Almanya, çoğunlukla Rusya'ya, Arap ülkelerine gönderiyoruz. Son zamanlarda Avrupa Birliği üyesi ülkelere de ihracata başladık. Tabii ihracat olduğu için fiyatlar da 3-5 lira yukarı değerlendiriliyor. Çiftçi kaliteli mal çıkarırsa kazanmış oluyor." ifadelerini kullandı.

Geyve Ayvası 35 Ülkeye İhraç Ediliyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Geyve Ayvası 35 Ülkeye İhraç Ediliyor - Son Dakika

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