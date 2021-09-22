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GittiGidiyor, Avrupa'nın "en iyi 5. işvereni" oldu - Son Dakika

GittiGidiyor, Avrupa'nın "en iyi 5. işvereni" oldu

22.09.2021 12:10
GittiGidiyor, Avrupa'nın

GittiGidiyor, "Avrupa'nın En İyi İşverenleri" listesinde 5. sırada yer aldı.

GittiGidiyor, "Avrupa'nın En İyi İşverenleri" listesinde 5. sırada yer aldı.

GittiGidiyor'un açıklamasına göre, şirket, Great Place to Work Enstitüsü (GPTW) tarafından, 35 ülkede yer alan 3 binden fazla şirketin değerlendirildiği listede, 250-500 çalışan sayısı kategorisinde, yüzde 99,60 çalışan bağlılığı skoruna ulaşarak 5. sırada kendisine yer buldu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, güven dolu, gücünü çeşitlilik ve kapsayıcılıktan alan kurum kültürü sayesinde istikrarlı bir şekilde başarılarını sürdürdüklerini anlattı.

Tüm çalışmalarında odaklarına insanı aldıklarını kaydeden Kantarcı, "Bu nedenle de çalışanlarımızın mutluluğu, huzuru ve gelişimleri en önemli önceliklerimiz. Çeşitlilik ve kapsayıcılık kültürüne sahip GittiGidiyor'da, herkesin özgürce iletişim kurabilmesini ve fikrini açıkça ifade edebilmesini teşvik ediyoruz. Bu anlayışımız da pek çok başarıya imza atmamızı sağlıyor." açıklamasında bulundu.

"İnsana değer veren kurum kültürümüz bize başarı getiriyor"

GittiGidiyor İnsan ve Kültür Direktörü Murat Yüksel ise son 7 yıldır Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesinde yer aldıklarını anımsatarak, 6 yılda da 5 kez GPTW tarafından "Diversity Özel Ödülü"ne layık görüldüklerini bildirdi. Bu yıl Özel Ödüller kapsamında "IT'nin En İyi İşvereni" olduklarını ve "Yaşam Boyu Öğrenme Ödülü"nü aldıklarını kaydeden Yüksel, şimdi de "Avrupa'nın En İyi İşverenleri" listesinde 5. sırada yer aldıklarını anlattı.

Yüksel, GPTW tarafından art arda ödüller almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Üstelik bu ödüllerin insana değer veren kurum kültürümüzün bir sonucu olması da bizim için ekstra bir gurur kaynağı. Çünkü en önem verdiğimiz konu çalışanlarımızın mutluluğu. Ekip olarak birbirimize duyduğumuz güven ve birlikte yarattığımız bu şeffaf, demokratik çalışma ortamı bize başarı olarak geri dönüyor." değerlendirmesinde bulundu.

GittiGidiyor, Avrupa'nın en iyi 5. işvereni oldu
GittiGidiyor, Avrupa'nın en iyi 5. işvereni oldu

eBay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GittiGidiyor, Avrupa'nın 'en iyi 5. işvereni' oldu - Son Dakika Ekonomi


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