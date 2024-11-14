GROWTECH.ANTALYA Fuarı Başlıyor

Ekonomi

GROWTECH.ANTALYA, 20-23 Kasım tarihlerinde Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yerli ve yabancı birçok katılımcının yer alacağı fuarda, tarım sektörüne dair yenilikler ve teknolojiler yer alacak.

Tarım sektörünün en büyük buluşma noktalarından biri olan GROWTECH.ANTALYA, 20-23 Kasım tarihlerinde Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Her yıl on binlerce sektör profesyoneli ve ziyaretçisini ağırlayan fuar, küresel ağıyla sektörün gelişimine ve iş birliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

Yaklaşık 24 yıldır devam eden GROWTECH.ANTALYA'ya uluslararası katılımcı ve ziyaretçi ilgisinin katlanarak devam ettiğini belirten GROWTECH.ANTALYA Fuar Direktörü Engin Er, "Sektörünün en etkili iş birliği platformu olan GROWTECH.ANTALYA olarak, katılımcılarımıza benzersiz iş birliği, yeni iş olanakları, ortaklıklar oluşturarak tarım sektörünün büyümesine katkıda bulunuyoruz. Bu yıl toplam katılımcı firma sayımız 684, uluslararası katılımcı sayımız ise 285. Toplam katılımcı sayımızın yüzde 40'ı yurtdışından. Ayrıca, 161 ülkeden de ziyaretçi bekliyoruz. Her yıl olduğu gibi, Almanya, Hollanda, İspanya ve Kore gibi tarımda öncü ülkeler, pavilyonlarıyla fuarda yer alarak, global tarım teknolojileri ve yeniliklerini tanıtacak. Çin, bu yıl en yüksek katılımıyla, 97 firmasıyla fuarda bulunacak. Hindistan Pavilyonu ise bu yıl ilk kez katılım sağlayacak. İş hacmi hedeflerimizi her geçen yıl daha da güçlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Sektöre değer katan etkinlikler fuarda

Er, "Bu sene oldukça verimli ve yol gösterici bir etkinlik programı hazırladık. Farklı disiplinlerdeki sektör liderleri, deneyimlerini paylaşarak yeni fırsatlar ve sektörün geleceği hakkında bilgiler verecek. Sektörümüzde yenilikçi, çözüm odaklı ve verimli sonuçlar elde edilmesi için bu alandaki yaklaşımları sahnemizde sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, 3 gün boyunca birbirinden zengin temalarla ziyaretçilerine bilgi vermeye hazırlanan fuarın etkinlik programı, 20 Kasım Çarşamba günü, 'Türk Devletlerinde Tarım Ticareti ve Fırsatlar' başlıklı konferansla, TV programcısı Taner Öztürk'ün moderatörlüğünde, Türk Dünyası Tarım Birliği Başkanı Doğan Başaran, Özbekistan ve Azerbaycan Tarım Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla başlayacak. Program, Sera-Bir Danışma Kurulu Üyesi Mesut Nar'ın moderatörlüğünde, Sera-Bir Yönetim Kurulu Başkanı Onur Girdap, Başkan Yardımcısı C. Cenk Özgür, Rusya Ulusal Meyve ve Sebze Üreticileri Birliği Hukuk Direktörü Elena Samoshchenko ve Rusya Ulusal Meyve ve Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Danışmanı Alexander Kalyagin katılımıyla, 'Türkiye ve Rusya'da Seracılık' başlıklı oturumla devam edecek. Programın hemen ardından iki ülkenin bu alandaki potansiyel fırsatlarına ışık tutacak olan 'Seracılıkta Rusya & Türkiye İş Birliği' başlıklı oturumda ise SERKONDER Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öztürk'ün moderatörlüğünde, SERKONDER Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yaylalı ve RUSTEPLICA - Rusya Sera Birliği Genel Müdür Yardımcısı Tatyana Kulik ağırlanacak.

Fuar üç gün boyunca, 30'u aşkın fikir önderini tematik konferanslarda bir araya getirerek, sektöre dair yeni eğilimler, sürdürülebilir çözümler, teknolojik gelişmeler ve geleceğe dair yol gösterici vizyonları sahneye taşımaya devam edecek.

21 Kasım Perşembe günü, 'Tarım Muhabirliği', 'Tarımda Kadın Eli ve Sürdürülebilirlik', 'Gen Düzenleme ile Toplumsal Devrim' oturumlarıyla, alanında öncü isimler, tarım sektöründe farklı disiplinleri ve yaklaşımları ele alarak, toplumsal etkileri tartışacak. 'GROWTECH.ANTALYA Tarım Sohbetleri' ise 22 Kasım Cuma Günü, Tarım Yazarı Mine Ataman iş birliğiyle 'Sürdürülebilir Yaşam Hakkı için Tarım' temasıyla düzenlenecek. Konferanslarda, 'Yaşamı Onaran Tarım Bilimi', 'Sürdürülebilir Yaşam Hakkı İçin Tarım', 'Yeşil İletişim', 'Tarım Diplomasisi' ve 'Gıda İçin Bilim' başlıkları altında, alanında uzman isimler konuşmacı olacak.

ATSO GROWTECH.ANTALYA Tarım İnovasyon Ödülleri

Fuar 21 Kasım'da, en önemli etkinlikleri arasında yer alan "ATSO GROWTECH Tarım İnovasyon Ödülleri" ile sektördeki yenilikçi firmaların Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını ödüllendirecek. Bu sene düzenlenecek törende ödülleri, ünlü sanatçı Tuğba Özay takdim edecek. Bu alandaki çalışmalarıyla kadının tarım sektöründe güçlendirilmesi konusunda da farkındalık üstlenen Özay ayrıca, 21 Kasım'da gerçekleşecek konferans programında 'Tarımda Kadın Eli ve Sürdürülebilirlik' oturumunun moderatörlüğünü de üstlenecek.

Her adımda sürdürülebilir çözümler

Uluslararası konferanslarla tarımda sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekecek olan fuar, faaliyetlerinin her adımında sorumlu bir rol üstleniyor. Fuar kapsamında bir dizi yaklaşımı hayata geçirdiklerini belirten Engin Er, "Katılımcılarımızın stantlarının çevre dostu ve tekrar kullanılabilir tasarımlarda olmasına önem veriyoruz. Ayrıca, enerji tasarruflu aydınlatma seçeneklerine ve elektrikli ürünlerin kullanımında sorumlu yaklaşımlara da teşvik ediyoruz. Kağıt broşürlerin kullanımını azaltmak amacıyla da dijital platformlarda varlığımızı güçlendirdik. Baskı gerektiğinde ise geri dönüşümlü ve sürdürülebilir sertifikalı kağıtlar kullanılmasını öneriyor; promosyon ürünlerinde ise çevre dostu, uzun ömürlü ve yerel tedarikçilerden temin edilen ürünleri tercih etmeleri için katılımcıları teşvik ediyoruz" diye konuştu.

'Paylaşalım Birlik Büyüyelim' kampanyasını da duyuran Er, "Bu yıl sosyal sorumluluk projelerimize bir yenisini daha ekledik. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) ve Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü) ile yaptığımız iş birliği kapsamında kıymetli bir bağış programına imza attık. Katılımcılarımızın fuar sonunda bağışlayabileceği çeşitli malzemeleri bağış odamızda toplayacak hem geri dönüşüme katkı sunacak hem de çocuklarımıza ulaştıracağız" dedi. - ANTALYA