Denizli Ticaret Odası, KOSGEB ile iş geliştirme protokolü imzaladı

Ekonomi

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) KOSGEB, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve Aydın Sanayi Odası ile imzaladığı protokol çerçevesinde, Güney Ege Bölgesindeki 27 girişimci KOSGEB'in iş geliştirme desteğiyle ödüllendirildi ve girişimcilik sertifikaları verildi.

KOSGEB Denizli, Aydın, Muğla İş Fikri Teklif Çağrısı Girişimcilik Sertifika ve Denizli İş Planı Ödül Töreni, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Melek Sözkesen Konferans Salonunda gerçekleştirildi. İstiklal marşı ve saygı duruşuyla başlayan tören, protokol konuşmalarıyla devam etti. Girişimciliğin ekonomik büyüme ve istihdam oluşturmanın yanında inovasyonun, yenilikçiliğin ve toplumsal kalkınmanın en önemli itici gücü haline geldiğini ifade eden Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Gökhan Maraş, "Bu kapsamda Denizli, Aydın ve Muğla illerimizde hayata geçirilen bu projeler, bölgemizin ekonomik dinamizmini arttıracak ve yeni iş imkanları oluşturacaktır. Aydın'dan 10 arkadaşımızın genelde gıda işleme üzerine olan girişimciliklerini yatırıma dönüştürecek olması, katma değeri yüksek ürünlerimizi ve ihracatımızı destekleyecektir. Sizlerin başarıları diğer girişimcilerimize de ilham kaynağı olacak ve yeni girişimcilerin bu cesaretle yola çıkmalarını sağlayacaktır" diye konuştu.

"Kadınlarımız ile gençlerimizi destekliyoruz"

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde faaliyet gösteren odalar olarak yasal yükümlülüklerinin yanı sıra illerinde ve bölgelerinde kadın ve genç girişimciliği artırmaya yönelik çalışmalar sürdürdüklerini hatırlattı. Karakuş, "Bu kapsamda KOSGEB, GEKA ve Pamukkale Teknokent gibi paydaşlarımız ile, daha etkili çalışmalar yürütebiliyor ve geniş kitlelere ulaşabiliyoruz. Yeni girişimcilerin başarılarını artırarak sürdürmelerini diliyorum" dedi.

"Kapımız girişimcilere her zaman açık"

DTO Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen Kartay, oda olarak girişimcileri büyük bir özveriyle desteklediklerini söyledi; "Bu sene KOSGEB'in önderliğinde ikincisini düzenlediğimiz odalarımızın liderliğindeki bu aktivitede, sizler aldığınız ödüllerle önemli birer rol modelsiniz. Başarılı girişimleriniz ile yarışmamıza başvurduğunuz için teşekkür ediyoruz. Denizli Ticaret Odası olarak her zaman sizlere kapımız da gönlümüz de açık; girişimcilerimize de desteğimiz sonsuz" diye konuştu.

"Denizli'de bin 500'den fazla işletmemize ulaştık"

KOSGEB Başkan Yardımcısı Bilal Kendirci de girişimciliği desteklemenin kurumlarının en önemli faaliyetleri arasında yer aldığını belirtti. Kendirci, "Aslında bu tür destekler, bizim gelecek için de hamlede bulunmamıza ve yeni fikirler ile programlar oluşturmamıza imkan sağlıyor. Denizli, Muğla ve Aydın'daki programların faydalı olduğunu görünce bunu tüm Türkiye'ye, ülke geneline yaymaya karar verdik. KOSGEB olarak daha erişilebilir olmak istiyoruz. Türkiye genelinde 56 bin işletmeyi ziyaret ettik. Sadece Denizli'de bin 500'den fazla işletmemize ulaştık. Bu hem KOBİ'ler hem de girişimcilik ve kurumumuz açısından çok önemli" dedi.

Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar ise ödül alan girişimcileri tebrik ederek fikirlerini en kısa sürede ticari faaliyet haline getirmelerini temenni etti. Ardından da girişimcilere sertifika ve plaketlerinin verilmesine geçildi. Tören, toplu fotoğraf çekimi ve kokteyl ile sona erdi.

Ödülleri ile sertifikalarını aldılar

Denizli, Aydın ve Muğla ili Gıda ve Makine İmalatı Sektörlerinin Gelişmesine Yönelik Teknolojik Girişimler Teklif Çağrısı'nda kurul tarafından destek süreci onaylanan girişimlerin sahiplerine sertifikaları takdim edildi. Ayrıca KOSGEB Girişimcilik Ödülleri Yarışması'nda üniversite öğrencilerine yönelik kategoride dereceye giren Mehri Sena Kaçtan 25 bin TL, Ali Fuat Perk 20 bin TL, Deniz Çakır 15 bin TL, Pamukkale Teknokent Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Aleyna İdemen ise 10 bin TL ile ödüllendirildi. Kadın girişimci kategorisinde dereceye giren Aslı Atar 60 bin TL, Fatma Başak Kasapoğlu 25 bin TL, Özge Ergüney 15 bin TL, Denizli Ticaret Odası Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Fatma Betül Saygılı Kaplan da 10 bin TL ile ödüllendirildi.

Yenilikçi girişimci kategorisinde dereceye giren Onur Çalım 60 bin TL, Ömer Duman 25 bin TL, Muhammet Tutuk 15 bin TL, Pamukkale Teknokent Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Raşit Abdülbaki Burucu ise 10 bin TL ile ödüllendirildi.

Meslek liseleri unutulmadı

Meslek liselerine yönelik Benim Fikrim Benim İşim Kategorisi'nde dereceye giren Hüseyin Konak 50 bin TL, Ramazan Akyar 30 bin TL, Burhan Zengin 20 bin TL, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı (DOSAV) Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Fatma Çiftçi ve Cennet Ceylin Gezgin 5'er bin TL, Hüseyin Mert İzmirli, Kerem Aydın ve Ali Kaan Pala ise 3'er bin TL ile ödüllendirildi.

Öte yandan, Sürdürülebilir Geleceğe Yolculuk Erken Girişimci Kategorisi'nde dereceye giren Fatma Gizem Zincir 25 bin TL, Nedim Öz 10 bin TL, Özlem Karaca da 5 bin TL ile ödüllendirildi. Sürdürülebilir Geleceğe Yolculuk İleri Girişimci Kategorisi'nde dereceye giren Esranur Kızılhan 50 bin TL, Handenur Tomaşoğlu 30 bin TL, Tunahan Gencel ise 20 bin TL ile ödüllendirildi. Sürdürülebilir Geleceğe Yolculuk Lise Girişimci Kategorisi'nde dereceye giren Ayşegül Aktaş ile Ceylin Daldaş 7 bin TL, Kayra Poyraz Akbaş 5 bin TL ile Mehmet Efe Balcı ise 3 bin TL ile ödüle layık görüldü. Ayrıca, finale kalan 10 ekibe de Kalkınma ve İnovasyon Derneği tarafından ücretsiz girişimcilik danışmanlığı hizmeti verilecek. - DENİZLİ