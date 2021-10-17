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"Dijital Benim İşim" Sosyal Medya Kampanya Yarışması'nda final heyecanı başladı - Son Dakika

"Dijital Benim İşim" Sosyal Medya Kampanya Yarışması'nda final heyecanı başladı

17.10.2021 11:40

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesi kapsamında düzenlenen Sosyal Medya Kampanya Yarışması'nda final heyecanı başladı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesi kapsamında düzenlenen Sosyal Medya Kampanya Yarışması'nda final heyecanı başladı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, teknolojinin gücünü kadınların potansiyeliyle buluşturmak üzere Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesinde yarışma heyecanı devam ediyor.

18 yaş üstü kadınların dijital becerilerinin artırılmasının amaçlandığı projede "dijital pazarlama" eğitimini tamamlayan kadınlar arasında düzenlenen Sosyal Medya Kampanya Yarışması'nda final için geri sayım başladı. Toplam 82 başvuru arasından yarışmaya hak kazanan ve seçtikleri bir küçük işletmenin sosyal medya hesaplarını 1 ay boyunca yöneten 21 kişinin çalışmaları 19 Ekim'de yapılacak jüri oturumunda değerlendirilecek. Değerlendirme sonucunda ilk 3'e giren yarışmacılara can suyu sermayesi sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, şunları kaydetti:

"Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak bir ülkenin sahip olduğu en değerli doğal kaynağın insan olduğundan hareketle yetenekleri, yaşları, öğrenim düzeyleri çok çeşitli olan ve kendini geliştirmek isteyen tüm bireylere eğitim desteği sağlamaya devam ediyoruz. Dijital Benim İşim projesi, bu amaçla gerçekleştirdiğimiz ve dezavantajlı kadınların dijital alanda güçlendirilmesini hedefleyen ilk harmanlanmış eğitimimizdir. Proje ile 13 ilde dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimlerimiz devam ediyor ve projenin etki alanı kadınların yoğun ilgisi ile gün geçtikçe büyüyor. Aralık ayında başlayan eğitimlerimizle bugüne kadar yaklaşık 5 bin kadına dijital alanda eğitim vermenin sevincini yaşıyoruz. Proje kapsamında kadınlara sadece eğitim vermiyor, Sosyal Medya Kampanya Yarışması ile bu eğitimleri hayata geçirmeleri için olanak sağlıyoruz. Eğitimlerin uygulamaya dönüştüğü bu yarışmada tüm kursiyerlerimize başarılar diler, hayat boyu öğrenen bir Türkiye için çalışmalarımızın devam edeceğini belirtmek isteriz."

"Kadınların hayatını dijital teknolojilerin sunduğu imkanlarla kolaylaştırmaya devam edeceğiz"

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise Türkiye Vodafone Vakfı olarak, yaptıkları her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inandıklarını aktararak, "Dijital Benim İşim projesini de amaç odaklı vizyonumuzdan yola çıkarak tasarladık. Hem toplumun dijitalleşmesine katkıda bulunacağımız hem de kadınların gelişimini destekleyeceğimiz bir projeyi hayata geçirdik. Bu projeyle teknolojinin gücünü kullanarak kadınları meslek sahibi yaparken, dijital toplum hedefimize de bir adım daha yaklaşmış olacağız. Dijital Benim İşim projesiyle kadınların dijitalleşme potansiyelini farklı eğitim programlarıyla ortaya çıkarmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında verdikleri 40 saatlik dijital pazarlama eğitimini tamamlayan kadın kursiyerler arasında Sosyal Medya Kampanya Yarışması düzenlediklerini bildiren Süel, "Yarışmamıza toplam 82 başvuru oldu. Ön eleme sonucu 21 kişi yarışmaya hak kazandı. Bu yarışmacılarımız seçtikleri bir küçük işletmenin sosyal medya hesaplarını 1 ay boyunca yönetti. Yarışmacılarımızın bu çalışmaları 19 Ekim'de yapılacak jüri oturumunda değerlendirilerek kazananlar belli olacak. İlk 3 yarışmacımıza can suyu sermayesi sağlayacağız. Finalistlerimize şimdiden başarılar diliyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, kadınların hayatını dijital teknolojilerin sunduğu imkanlarla kolaylaştırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

13 ilde yaklaşık 12 bin kadına ulaşılacak

Verilen bilgiye göre, "Dijital Benim İşim" projesi kapsamında, kadın kursiyerlere 24 saatlik "dijital okuryazarlık" ve 40 saatlik "dijital pazarlama" eğitimleri sunuluyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Mardin, Afyonkarahisar, Elazığ, Sivas, Ağrı, Kastamonu ve Gaziantep'te düzenlenen eğitimler, bu illerdeki Halk Eğitimi Merkezlerinde görevli 140 eğitici tarafından veriliyor. Proje kapsamında eğitimlerin bir kısmı sınıf içinde yüz yüze verilen eğitimler, bir kısmı da Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü uzaktan eğitim platformu üzerinden izlenen videolar şeklinde gerçekleşiyor.

Projeyle 13 ilde yaklaşık 12 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

Dijital mesleki eğitim veriliyor

"Dijital Benim İşim" projesi kapsamında verilen "dijital pazarlama" eğitimleriyle kadınlara dijital beceri kazandırılması ve dijital mesleki eğitim verilerek iş gücüne katılmalarına olanak sağlanması hedefleniyor.

Eğitim konuları arasında "pazarlamaya giriş ve dijital pazarlamanın temelleri, sosyal medya yönetimi, görsel üretimi ve yönetimi, mobil pazarlama, dijital pazarlamada güncel stratejiler, e-posta pazarlama, halkla ilişkilerde temel yaklaşımlar ve dijitalde itibar yönetimi, yasal düzenlemeler, e-ticaret, arama motoru pazarlaması, sosyal medya yönetimi" bulunuyor.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü de "dijital pazarlama" eğitimlerine yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı programı İş Kulübü ile destek oluyor.

Dijital Benim İşim Sosyal Medya Kampanya Yarışması'nda final heyecanı başladı
Dijital Benim İşim Sosyal Medya Kampanya Yarışması'nda final heyecanı başladı

Türkiye Vodafone Vakfı, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Medya, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Dijital Benim İşim' Sosyal Medya Kampanya Yarışması'nda final heyecanı başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "Dijital Benim İşim" Sosyal Medya Kampanya Yarışması'nda final heyecanı başladı - Son Dakika
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