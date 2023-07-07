Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde maktu harç tutarlarına yüzde 50 zam - Son Dakika
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Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde maktu harç tutarlarına yüzde 50 zam

07.07.2023 08:06

Cumhurbaşkanı Kararı ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarına yüzde 50 oranında zam yapıldı. Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni gibi birçok alanda harçlar artırıldı. Trafik harçlarından sürücü belgesi harçları zamdan etkilenmezken, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin TL olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarına yüzde 50 oranında zam yapıldı. Trafik harçlarından sürücü belgesi harçları zamdan etkilenmezken, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin TL olarak belirlendi.

BU KALEMLERDE YÜZDE 50 ZAM

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

"SÜRÜCÜ BELGESİ HARÇLARI" ARTIŞTAN ETKİLENMEYECEK

Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan 'Sürücü belgesi harçları' yapılan artıştan hariç tutulurken, 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi.

İşte o karar:

Noter, tapu, pasaport, vize dahil harçlara yüzde 50 zam! Yurt dışından telefon getirme izni ise 20 bin oldu
Kaynak: DHA
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Yargı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde maktu harç tutarlarına yüzde 50 zam - Son Dakika


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