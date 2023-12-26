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Hasat başladı: Türkiye'nin portakal üretiminin yarısını Doğu Akdeniz bölgesi karşılıyor - Son Dakika
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Hasat başladı: Türkiye'nin portakal üretiminin yarısını Doğu Akdeniz bölgesi karşılıyor

Hasat başladı: Türkiye'nin portakal üretiminin yarısını Doğu Akdeniz bölgesi karşılıyor Mersin, Adana,Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın içerisinde yer aldığı Doğu Akdeniz bölgesinde sezonda 650 bin ton civarında portakal üretimi yapılarak yüzde 80'i iç piyasaya yüzde 20'si ise...

26.12.2023 - 09:22,
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Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın içerisinde yer aldığı Doğu Akdeniz bölgesinde hasat sezonu başlayan ve 650 bin ton civarında üretimi yapılan portakalın yüzde 80'i iç piyasaya, yüzde 20'si ise ihracata gönderiliyor.

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinin bulunduğu Doğu Akdeniz bölgesinde portakal hasadı Aralık ayı itibarıyla başladı. Ülke genelinde üretilen yaklaşık 1 milyon 300 bin ton portakalın yarısı Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'taki bahçelerde yetiştiriliyor. Diğer illerde olduğu gibi Mersin'de de onlarca dönüm bahçede yetiştirilen farklı cins portakallar da bahçede 5 TL civarında alıcı bularak, iç ve dış piyasaya gönderiliyor. Mersin Erdemli'de bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde de yaklaşık 200 dönüm alanda 8 farklı cins portakal üretimi yapılarak, Ar-Ge çalışması yapılıyor.

"Doğu Akdeniz bölgesinde 650 bin ton civarında üretim yapılıyor"

Bahçe bitkileri alanında Ar-Ge yapan bir kuruluş olduklarına dikkat çeken Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Mustafa Ünlü, "Ağırlıklı olarak da turunçgillerde erkencilik, geççilik, çekirdeksizlik, meyve et rengi gibi özellikleri ön plana alarak Ar-Ge çalışmaları yapmaktayız" dedi.

Ülke genelinde 1 milyon 300 bin ton civarında portakal üretimi yapıldığına değinen Dr. Ünlü, "Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın içerisinde yer aldığı Doğu Akdeniz bölgesinde 650 bin ton civarında üretim yapılıyor. Bizim genel olarak yerli çeşitlerimiz olduğu gibi geçmiş yıllarda yurt dışından getirilmiş çeşitlerle de üretim yapılmakta. Ağırlıklı olarak sofralık 10, 11 çeşit üretilmektedir. Aralık ayında hasat başlıyor, Mayıs ayının ortalarına kadar devam ediyor" diye konuştu.

Enstitüde 8 çeşit üretim yapılıyor

Enstitüde yaklaşık 200 dönüm portakal bahçesi olduğunu belirten Ünlü, "Burada 8 çeşit üretim yapıyoruz. Aralık ayında hasada başlıyoruz, Mayıs ayının ortalarına kadar geç olan valencia portakalla hasadımız devam ediyor. Ülkemizde üretilen portakalların yaklaşık yüzde 20'si ihracata gitmekte, geri kalanı da iç piyasada tüketilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kış mevsiminde C vitaminin çok gerekli olduğunun altını çizen Ünlü, "Turunçgiller de C vitamini açısından en yüksek içeriğe sahip olduğundan iç piyasada zevkle tüketiliyor. Bu sene de rekoltemiz diğer turunçgillerde olduğu gibi yüksek" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN

Hasat başladı: Türkiye\'nin portakal üretiminin yarısını Doğu Akdeniz bölgesi karşılıyor
Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Doğu Akdeniz, Osmaniye, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hasat başladı: Türkiye'nin portakal üretiminin yarısını Doğu Akdeniz bölgesi karşılıyor - Son Dakika


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