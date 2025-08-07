Hava Yolu Yolcu Sayısı 134,9 Milyona Ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ocak-temmuz döneminde hava yolunu kullanan yolcu sayısının direkt transit yolcularla 134,9 milyona ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi.

Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının geçen ay iç hatlarda 97 bin 916, dış hatlarda ise 101 bin 966 olduğunu belirten Uraloğlu, toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında yüzde 7,5 arttığını ifade etti.

Uraloğlu, temmuzda iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 13 bin 193, dış hat yolcu trafiğinin ise 16 milyon 118 bin 978 olduğunu bildirerek, direkt transit yolcularla toplam 26 milyon 138 bin 27 yolcunun seyahat ettiğini, geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 4,9 artış olduğunu vurguladı.

Geçen ay iç hatlarda 98 bin 483 ton, dış hatlarda 400 bin 588 ton olmak üzere taşınan yük miktarının da 499 bin 71 tona ulaştığının altını çizen Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Ocak-temmuz döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 552 bin 757, dış hatlarda ise 512 bin 192 oldu. Üst geçişlerle toplam 1 milyon 387 bin 280 uçak trafiğine ulaşıldı. Söz konusu dönemde üst geçişler dahil hizmet verilen toplam uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 6 arttı. Ocak-temmuz döneminde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 56 milyon 575 bin 705, dış hat yolcu trafiği 78 milyon 291 bin 128 olurken, bu dönemde direkt transit yolcularla 134 milyon 949 bin 751 yolcuya hizmet verildi."

Uraloğlu, bu dönemde havalimanları yük trafiğinin iç hatlarda 516 bin 499 ton, dış hatlarda 2 milyon 318 bin 136 ton olmak üzere toplam 2 milyon 834 bin 635 tona ulaştığını da belirtti.

Türkiye'deki havalimanlarının her ay ortalama 19,2 milyon yolcuyu ağırladığına dikkati çeken Uraloğlu, "Böylece hava yoluyla seyahat eden aylık ortalama yolcu sayısı megakent İstanbul'un nüfusunu geride bıraktı. Temmuz sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 3,6 artış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Havalimanı, 46,9 milyon yolcuya hizmet verdi

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda temmuzda uçak trafiğinin iç hatlarda 12 bin 305, dış hatlarda 38 bin 319 olmak üzere toplam 50 bin 624'e ulaştığına değinerek, bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 832 bin 475, dış hatlarda 6 milyon 84 bin 199 olmak üzere toplam 7 milyon 916 bin 674 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.

Ocak-temmuz döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 70 bin 571, dış hatlarda 240 bin 303 olmak üzere toplam 310 bin 874 uçak trafiğinin gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 9 milyon 953 bin 816, dış hatlarda 37 milyon 813 olmak üzere toplam 46 milyon 954 bin 629 yolcu trafiğinin gerçekleştiğini bildirdi.

Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise geçen ay yolcu trafiğinin iç hatlarda 2 milyon 46 bin 841, dış hatlarda 2 milyon 347 bin 956 olmak üzere toplamda 4 milyon 394 bin 797, uçak trafiğinin ise iç hatlarda 10 bin 645, dış hatlarda 13 bin 490 olmak üzere toplamda 24 bin 135 olduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 7 aylık sürede iç hatlarda 64 bin 744, dış hatlarda 87 bin 950 olmak üzere toplam 152 bin 694 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 11 milyon 694 bin 644, dış hatlarda 14 milyon 809 bin 299 olmak üzere toplam 26 milyon 503 bin 943 yolcu trafiğine hizmet verildi. Ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiği söz konusu ayda 3 bin 141, 7 aylık dönemde ise 16 bin 740 olarak gerçekleşti."

Turizm merkezleri 7 ayda 32,8 milyon yolcu ağırladı

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının 7 ayda iç hatlarda 10 milyon 654 bin 807, dış hatlarda 22 milyon 113 bin 742 olmak üzere toplam 32 milyon 768 bin 549'a ulaştığına dikkati çeken Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"İç hatlarda 85 bin 220, dış hatlarda 141 bin 770 olmak üzere toplam 226 bin 990 uçak trafiği gerçekleşti. 7 aylık dönemde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 6 milyon 839 bin 201, Antalya Havalimanı'nda 20 milyon 179 bin 155, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 2 milyon 906 bin 953 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas- Bodrum Havalimanı'nda toplamda 2 milyon 299 bin 264 yolcuya hizmet verilirken, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplamda 543 bin 976 yolcu trafiği gerçekleşti."