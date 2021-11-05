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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı

05.11.2021 11:22

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa edip yerine Berat Albayrak'ın geçeceği iddialarını yalanladı. Elvan'ın görevinin başında olduğunu dile getiren Altun, "Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın "dövizdeki hızlı artış, TL'deki değer kaybı, Hazine'ye dışardan kaynak aktarımında yaşanan zorluklar" gibi nedenlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu ancak Erdoğan'ın "şimdilik kabul etmediği" iddia edilmişti. Elvan'ın yerine Berat Albayrak'ın yeniden göreve getirileceği de iddialar arasındaydı.

FAHRETTİN ALTUN İDDİALARI YALANLADI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan konu hakkında bir açıklama geldi. Altun sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, iddiaları yalanlayarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevinin başında olduğunu söyledi.

"ÖZÜR BORÇLUSUNUZ"

Fahrettin Altun, "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinin başındadır. Sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'un paylaşımı şöyle:

Fahrettin Altun, Berat Albayrak, Maliye Bakanı, Lütfi Elvan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı - Son Dakika
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