Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek\'ten istifa iddialarını soran gazetecilere yanıt: Uydurmuşlar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a istifa dilekçesi sunduğuna yönelik iddialar gündeme bomba gibi düştü. Şimşek'in istekleri yerine getirilince istifadan vazgeçtiği öne sürüldü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı söz konusu haberlerin maksatlı olarak servis edildiğini belirtip iddiaları yalanlarken, Bakan Şimşek'in de iddiayı soran gazetecilere "Uydurmuşlar" yanıtını verdiği öğrenildi.

İSTİFA DİLEKÇESİNİ SUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Bazı medya organları ve sosyal medya hesaplarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a istifa dilekçesi sunduğuna yönelik iddialar yer aldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI İDDİALARI YALANLADI

Haberler kısa sürede kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ilk yanıt Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. Merkezden yapılan paylaşımda "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi, iddiası doğru değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İSTİFA İDDİALARINA YANIT: UYDURMUŞLAR

Öte yandan istifa iddialarının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de sorulduğunu aktaran gazeteci Mehmet Acet, Bakan Şimşek'in tek kelimelik "Uydurmuşlar" yanıtını verdiğini aktardı. Yaşanan gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Acet şu ifadeleri kullandı; "Sordum, şu cevabı aldım: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'istifa etmek istedi' haberleri kendisine iletilince tek kelimelik bir cevap vermiş: 'Uydurmuşlar.'"