Bakan Nebati, madde madde açıkladı! İşte esnaftan tüketiciye tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikaları...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, esnaftan işverenlere, yatırımcılardan tüketicilere kadar tüm kesimlere sağlanan vergi kolaylıklarını madde madde derledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

"VATANDAŞA NASIL DESTEK OLABİLECEĞİMİZİ HESAPLIYORUZ"

Geniş kitleleri ve işletmeleri desteklediklerini belirten Nebati, "Gece gündüz demeden gencinden yaşlısına kadar her vatandaşımıza, temel gıdadan asgari ücrete varıncaya dek, vergi boyutu ile nasıl destek olabileceğimizi hesaplıyor ve gecikmeden bu adımları atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ESNAF VE İŞVERENE SAĞLANAN KOLAYLIKLAR

Nebati'nin paylaşımında, sağlanan vergi kolaylıklarına ilişkin grafik de yer aldı. Bu kapsamda esnaf ve işverene sağlanan vergi kolaylıkları 9 madde halinde sıralandı.

Söz konusu kolaylıklar şöyle:

Evden üretim yapanların beyanname verme, defter tutma ve belge düzenleme gibi zorunlulukları bulunmuyor. E-ticarete konu olan ve evde imal ettikleri ürünleri satanlar da esnaf muafiyetinden yaralanabiliyor.

Basit usule tabi 850 bin esnafın ticari kazançları gelir vergisinden istisna tutuluyor.

Sosyal medya içerik üreticilerinin kazançları basit bir yöntemle vergilendiriliyor.

Geçici vergi beyanname sayısı 4 yerine 3 olarak belirlendi.

Genç girişimcilere 3 yıl boyunca gelir vergisi istisnası uygulanıyor.

Asgari ücrette gelir ve damga vergisi istisna tutuluyor.

İnteraktif vergi daireleri üzerinden hızlı ve uzaktan hizmet veriliyor.

Çiftçilerin destek ödemelerinden vergi alınmıyor.

Yurt dışı ve içi varlıkların bildirim ve beyan edilerek kayıtlara alınmasına imkan tanıyan "Yeni Varlık Barışı" düzenlemesi hayata geçirildi.

TÜKETİCİYE SAĞLANAN VERGİ KOLAYLIKLARI

Tüketiciye sağlanan vergi kolaylıkları 4 madde halinde aktarılırken, enflasyonla mücadele ve vatandaşların alım gücünü artırmak amacıyla 2022 yılında hayata geçirilen KDV oran indirimleri ile yaklaşık 50 milyar lira vergiden vazgeçildiği belirtildi. Tüketiciye yönelik diğer düzenlemeler şöyle sıralandı:

Toptan-perakende ayrımı kaldırılmak suretiyle gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1'e indirilerek uygulama kolaylığı sağlandı.

Vatandaşların tüketim sepetinde önemli yer tutan temizlik ve hijyen maddelerinde KDV oranları yüzde 8'e indirildi.

Enerji teslimlerinin genelinde yüzde 18 KDV uygulanırken, meskenlerde kullanılan elektrikte ve çiftçilerin sulamada kullandığı elektrikte KDV oranları yüzde 8'e indirildi.

YATIRIMCIYA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR

Açıklamada verilen bilgilere göre yatırımcıya sağlanan KDV kolaylıkları ise şöyle: