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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ya kahraman olacağım ya da boynum bükülecek - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ya kahraman olacağım ya da boynum bükülecek

13.12.2021 11:46
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ya kahraman olacağım ya da boynum bükülecek

Türkiye'nin yeni ekonomi modelinin başarıya ulaşacağını ve ekonominin hızlı bir şekilde düzeleceğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Gazeteci Sevilay Yılman'ın "Peki bu modeliniz ya tutmazsa?" sorusunu cevaplayan Nebati, "Ya kahramanı olacağım çocuklarımın ya da boynu bükük bir şekilde eve döneceğim. Ben eve boynu bükük dönemem" açıklamalarında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a konuştu. Mevcut ekonomik durumu, asgari ücreti ve yeni ekonomi modelini değerlendiren Bakan Nebati, önemli açıklamalarda bulundu.

"BU, TÜRKİYE MODELİ"

Yeni ekonomi modelinin Çin veya Güney Kore modeli olmadığını belirten Nebati, "Bu, Türkiye modeli. Türkiye çok güçlü bir ülke. Konjonktürel yapısı, jeopolitik yapısı, iyi ilişkileri, geçmişte edindiği ilişkilerden gelen gücü. Medeniyeti. Şu anda kimse Türkiye'yi taşımıyor. Türkiye kendi kendini taşıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Çin kendi modeliyle var olabilir ama bizim modelimiz farklı. Bize özgü bir model. Dün toplantıda bunları anlattım gelen işadamlarına. O yüzden de çok mutlu ayrıldılar. Altyapısını tamamlamış. Çok güçlü bir şekilde bu modeli hayata geçirmek üzere yola çıkıyor Türkiye." ifadelerini kullandı.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE DÜZELECEK EKONOMİ"

Yeni ekonomi modelinin başarıya ulaşacağını söyleyen Nebati, "Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin. Dün toplantıda bankacılar da vardı. 'Güvenin, inanının bize' dedim. Faiz artırmayacağız. Bu işi faiz artırmadan da yapabildiğimizi göreceksiniz. Sadece güven." dedi.

"YA KAHRAMAN OLACAĞIM YA DA BOYNUM BÜKÜLECEK"

"Peki bu modeliniz ya tutmazsa?" sorusuna da yanıt veren Nebati, "Üzülürüm. Çünkü ya kahramanı olacağım çocuklarımın ya da boynu bükük bir şekilde eve döneceğim ve onların da boynunu bükmüş olacağım. Ben eve boynu bükük dönemem. Çünkü eğer öyle dönersem bilirim ki sokaktaki vatandaş, Dicle'deki çoban artık benden umudunu kesmiştir. Boynum bükülürse işçilerin artık mutlu olmadığını, patronların benden nefret ettiğini, siyasete ve Türkiye'ye zarar verdiğimi düşünür, üzülürüm. Bakın… Türkiye'ye iyi bir şekilde bakan İslam Ümmeti var. Onlara ya da Güney Amerika'dan gelen ve sizi merak ediyorum diyenlere; 'Türkiye diye bir yer varmış. Merak ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan diye bir lider varmış. Görmeye geldik' diyenlere hayal kırıklığı yaratacak bir duruma gelmek istemem ve bu yüzden de Allah'a sığınırım. Ona göre de elimden gelen her türlü gayreti ortaya koyacağım. Bu işi samimiyetle çözeceğiz Allah'ın izniyle Sevilay Hanım. Yeter ki siz bize güvenin ve arkamızda durun. Düzelecek…" şeklinde konuştu.

"ASGARİ ÜCRETİN YÜKSELMESİ İÇİN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERDENİM"

Asgari ücret zammına ilişkin de konuşan Bakan Nebati, "İyi olacak. Çok iyi olacak. Olması gerektiğini söyledim. Bizde de çalışan var. Biz daha üç ay önceden zam yapmaya başladık maaşlara. Birçok firma fiilen de başladı zam yapmaya. Zam olacak tabii. 2800 TL ile bir adam geçinebilir mi? Öyle şey olur mu? Olmaz! Vereceğiz. Asgari ücretin olabilecek en doğru rakamda olması konusunda en büyük destekçilerden biriyim. Bırakın bakan olarak desteklemeyi. Patron olarak destekliyorum." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ya kahraman olacağım ya da boynum bükülecek

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ya kahraman olacağım ya da boynum bükülecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ya kahraman olacağım ya da boynum bükülecek - Son Dakika
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