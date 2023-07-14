Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, G20 toplantıları için Hindistan'a gidiyor - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, G20 toplantıları için Hindistan'a gidiyor

14.07.2023 12:12

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'yi temsilen Hindistan'da düzenlenecek G20 toplantılarına katılacak. Toplantılarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da yer alacak. Şimşek, G20 toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a gidecek.

Alınan bilgiye göre, Hindistan'da düzenlenecek G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek katılacak. Bakan Şimşek'e, toplantılarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

Şimşek, G20 toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, G20 toplantıları için Hindistan'a gidiyor - Son Dakika


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