Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kamu harcamalarında tasarruf tedbirleri için genelge! Deprem hariç tümü gözden geçirilecek - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kamu harcamalarında tasarruf tedbirleri için genelge! Deprem hariç tümü gözden geçirilecek

17.07.2023 10:52

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla gönderilen genelgede, deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtilerek, tasarruf tedbirlerinin ivedilikle uygulanabilmesi için gerekli adımların atılması gerektiği ve tasarruf takibinin tavizsiz sağlanacağı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla bugün kamu kurumlarına tasarruf genelgesi gönderildi. Genelgede deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtilerek, tedbirlerin ivedilikle uygulanabilmesi için gerekli adımların atılması gerektiği, tasarruf takibinin de tavizsiz sağlanacağı bildirildi.

HEDEF, HARCAMALARDAN TASARRUF SAĞLANMASI

Bakan Şimşek'in, G20 dolayısıyla Hindistan'a gitmeden önce cuma günü imzaladığı ve bugün tüm kamu kurumlarına gönderilen genelgede, 30 Haziran 2021 tarihli kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "Tasarruf Tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandığı hatırlatıldı. Söz konusu genelge kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yapacakları yurt içi ve dışı harcamaları ile taşınır ve taşınmazların kullanılmasında genelgeyle belirlenen tedbirlere uymakla talimatlandırıldığı ifade edildi.

"AZAMİ GAYRET" VURGUSU

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, genel ilke olarak kamu hizmetlerinin bütçe sınırları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilmesi gerektiği belirtilmişti.
Bütçelerde ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmemesi istenen genelgede, ilgili mevzuatta belirtilen faaliyet alanlarıyla doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunulmaması, ihale şartname ve sözleşmelerine alım konusuyla ilgisi olmayan unsurların dahil edilmemesi ve yapılacak alımlarda ölçek ekonomisinden yararlanarak ihtiyaçların daha düşük maliyetlerle karşılanması amacıyla ortak alım yoluyla tedarikin yaygınlaştırılması için azami gayret gösterilmesi gerektiği vurgulanmıştı.
Kamuda ek tasarruf tedbirleri

Mehmet Şimşek'ten kamu kurumlarına tasarruf genelgesi! Deprem hariç tüm harcamalar gözden geçirilecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

"DEPREM HARİCİNDEKİ TÜM HARCAMALAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Bugün yayınlanan Bakan Şimşek imzalı genelgede, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri uyarınca, "Maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu politikaları uygulamak", "Kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak, bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak" görev ve yetkilerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verildiği hatırlatıldı.

Deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların gözden geçirilmesi, tedbirlerin ivedilikle uygulanabilmesine yönelik gerekli adımların atılması ve tasarruf takibinin tavizsiz sağlanması amacıyla yayımlanan genelgeye göre, bahse konu genel ilkelerin yanında, kamu kurum ve kuruluşları, taşınmaz edinimi ve kiralanması, resmi taşıt edinimi ve kullanımı, haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları gibi giderlerini tasarruf kurallarına uygun gerçekleştirecek.

YAPILAN TASARRUFLAR BAKANLIĞA BİLDİRİLECEK

Bunun yanı sıra kamu kurumları, temsil, tören, ağırlama, tanıtım ve personel giderleri, enerji ve su alımları, personel servisi hizmetine ilişkin giderler ve diğer hususlarda genelgede belirlenen kurallara uymakla yükümlü olacak.

İdareler, genelgenin düzenlediği konularda bünyelerinde gerçekleştirdikleri iş ve işlemlerle bu kapsamda elde ettikleri tasarrufları, izleyen dönemde tasarruf imkanı olan alanları bakanlıklar ve diğer idareler aracılığıyla 28 Temmuz'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına resmi yazıyla bildirecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR (6)
  • Kamil Toygar : Sarayın bölümleri kiraya verilsin masraflarının bir kuşamı çıkmış olur en azından diğer husus makam araçları satılsın özel güvenlik koruma sivil olmasın , her kamu kurumu toplu taşıma aracı kullansın, bakanlar vs illa araç kullacaksa kendi şahsi aracını kullansın yakıt giderini, şoför giderini, ÖTV MTV trafik cezasını kendi ödesin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Tamer Erenel: Atı alan uskudari gecti Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ertuğrul şahin: En başta yapacağınızı, en sona ayırmanız ve saltanattan ödün vermedikçe hiçbir faydası olmayacak göz boyayıcı bir karar. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Kamuda Tasarruf Genelgesi, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

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