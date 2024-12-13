Hepsiburada\'nın Deprem Bölgesine Ticaret Programı 8,7 Milyar TL Hacme Ulaştı

Ekonomi

HEPSİBURADA, deprem bölgesinde kalıcı refahın tesisine katkı amacıyla 2023 yılının mart ayında başlattığı Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programı kapsamında e-ticaret yapan işletmelerin satış hacminin, bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 28 artışla 8,7 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı. Buna göre programdan yararlanan toplam aktif satıcı sayısı 9 bin 600'e, bu programla birlikte e-ticarete başlayan işletmelerin sayısı ise 5 bin 700'e yükseldi.

Hepsiburada'nın Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programı 21'inci ayını tamamladı. Program kapsamındaki desteklerden yararlanılarak yapılan ticaretin hacmi, bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 28 artarak 8,7 milyar TL'ye ulaştı. Programla, deprem bölgesindeki esnaf ve KOBİ'lerin e-ticarete kazandırılması ve güçlendirilmesi, bu yolla hem ekonomik kalkınmanın hem de toplumsal refahın tesisi amaçlanıyor.

Program kapsamındaki aktif satıcıların sayısı bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 22 artışla 9 bin 600'e yükselirken yeni satıcıların sayısı 5 bin 700'e ulaştı. Bu satıcıların yarısından fazlası, ilk kez Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programıyla Hepsiburada'da e-ticaret yapmaya başladı. Program desteklerinden yararlanan kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerinin sayısı 4 bini geçerken ticaret hacmi ise 610 milyon TL'yi aştı.

'115 BİN KİŞİNİN İSTİHDAMINA, 460 BİN KİŞİNİN GEÇİMİNE KATKI'

Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü'nün 2 yıllık bir program olduğunu ve son 3 aya girdiğini vurgulayan Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır, "Depremin hemen ardından 'Hepsiburada sözü vererek' çıktığımız yolda bugüne kadar 8,7 milyar TL ticaret hacmi oluşturarak 115 bin kişinin istihdamına, 460 bin kişinin geçimine katkı sağladık. Bu sonuçlar, ay içinde ana hedefimiz olan 10 milyar TL ticaret hacmi, 120 bin kişinin istihdamına, 480 bin kişinin geçimine katkı hedefimize fazlasıyla ulaşacağımızı gösteriyor" dedi.

'HEPSİBURADA'DAN 18 ARALIK'TA GAZİANTEP ÇIKARMASI'

Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programı sona erse de Hepsiburada'nın bölgedeki etkin varlığının devam edeceğini belirten Tanır, "Bölgedeki kamu kurumları, ticaret odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla omuz omuza çalıştık. Çok kıymetli ve kalıcı iş birlikleri tesis ettik. Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'ta açtığımız E-ticaret İhtisas Merkezleri'nde esnaf ve KOBİ'lere düzenli eğitimler, teknoloji, pazarlama ve lojistik destekleri sunduk. Önümüzdeki dönemde de stratejik iş birliklerimize devam ederek girişimci kadınlar, kadın kooperatifleri ve tüm iş ortaklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GAZİANTEP'TEKİ GİRİŞİMCİ KADINLAR VE KADIN KOOPERATİFLERİNE YÖNELİK YENİ İŞ BİRLİĞİ AÇIKLANACAK

Yapılan açıklamaya göre Hepsiburada ayrıca,18 Aralık'ta Gaziantep Ticaret Odası'nda iş ortaklarıyla bir araya geleceği bir etkinlik düzenleyecek. Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım ve Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün'ün ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlikte Gaziantep'teki girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine yönelik yeni iş birliği de açıklanacak. Etkinlikte The Good Wild Kurucu Ortağı Dilara Koçak, The Bone Sante Kurucusu Nezihe Filiz Toker, Tinytrek Kurucusu Duygu Karaca da Girişimci Kadınlar E-ticaretle Sınırları Aşıyor panelinde sahneye çıkarak ilham verici hikayelerini anlatacak. Hepsiburada'nın Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'ta hayata geçirdiği E-Ticaret İhtisas Merkezleri de (ETİM), işini dijitale taşımak isteyen KOBİ ve esnaflar için hem danışmanlık hem de destek noktası olarak hizmet veriyor. Yüzlerce işletmenin düzenli olarak faydalandığı ETİM'lerde, bugüne kadar eğitim alan KOBİ ve esnaf sayısı 4 bini geçti.