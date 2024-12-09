HepsiJET ile Kapıda Nakit Ödeme Seçeneğiyle 1,6 Milyondan Fazla İşlem Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

HepsiJET ile Kapıda Nakit Ödeme Seçeneğiyle 1,6 Milyondan Fazla İşlem Gerçekleşti

HepsiJET ile Kapıda Nakit Ödeme Seçeneğiyle 1,6 Milyondan Fazla İşlem Gerçekleşti

HepsiJET, Türkiye genelindeki e-ticaret ve perakende platformları ile iş birliği yaparak kapıda nakit ödeme seçeneğini sunuyor. Bu hizmet, 500'e yakın platform aracılığıyla 1,6 milyonun üzerinde işlem gerçekleşmesini sağladı.

09.12.2024 10:29  Güncelleme: 10:30
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HEPSİJET, e-ticaret ve perakende platformları ile yaptığı iş birliğiyle Türkiye'nin 81 ilindeki müşterilerine aldıkları ürünlerin ödemesini kapıda nakit yapabilme seçeneği sunuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023 Temmuz ayından bu yana 500'e yakın e-ticaret ve perakende platformundan verilen siparişlerde kapıda nakit ödeme seçeneği kullanılarak 1,6 milyondan fazla işlem gerçekleştirildi.

Müşterilerine güvenli ve memnuniyet odaklı bir alışveriş deneyimi sunmayı amaçlayan HepsiJET, 'Kapıda Nakit Ödeme' hizmetini 500'e yakın e-ticaret ve perakende firmasıyla yaptığı iş birliğiyle sürdürüyor. Müşteriler, 'Kapıda Nakit Ödeme' seçeneğinden LC Waikiki, BKM Kitap, Modanisa gibi platformlardan verdikleri siparişlerde yararlanabiliyor.

'YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ÜRETMEK İÇİN VARIZ'

HepsiJET Genel Müdürü Atilla Alver, "HepsiJET olarak, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza yenilikçi çözümler sunmak için varız. 'Kapıda Nakit Ödeme' hizmeti, alışveriş deneyimini daha esnek ve zengin hale getirerek hem müşterilerimize hem de iş ortaklarımıza önemli avantajlar sunuyor. Bu hizmetle müşterilerimize teslimat sırasında sipariş verdikleri ürünlerini anlık kontrol edebilme imkanı veriyoruz, eğer üründe bir sorun görmüyorlarsa hızlıca, nakit olarak ödemelerini tamamlayabiliyorlar" dedi.

'MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYDE TUTUYORUZ'

Bu hizmetle müşterilerine kolaylık sağlayabilmek hedeflerine katkı sağladıklarını ifade eden Alver, tahsilatlı kargo operasyonunu geliştirme ve büyütme hedefimiz çerçevesinde 'Kapıda Nakit Ödeme' hizmetimizle müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, bu hedef doğrultusunda önemli bir adım atmış oluyoruz" diye konuştu.

'1,6 MİLYONDAN FAZLA TESLİMATTA KAPIDA NAKİT ÖDEME YAPILDI'

Şirketten yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kapıda nakit ödeme seçeneği, bugüne kadar geniş bir müşteri kitlesi tarafından tercih edildi. 81 ilde tercih edilen ödeme yöntemi İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa gibi büyük illerde yoğun ilgi gördü. İşlem sayısı ile kapıda nakit ödemeyi en çok tercih eden il İstanbul oldu. 'Kapıda Nakit Ödeme' bugüne kadar toplamda 1,6 milyondan fazla teslimatta kullanılarak geniş bir müşteri kitlesinin tercihi oldu."

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HepsiJET ile Kapıda Nakit Ödeme Seçeneğiyle 1,6 Milyondan Fazla İşlem Gerçekleşti - Son Dakika

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