Üye Girişi
Hisarcıklıoğlu: "Güçlünün değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye istiyoruz" - Son Dakika

Hisarcıklıoğlu: "Güçlünün değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye istiyoruz"

04.01.2022 14:32

- Hisarcıklıoğlu: "Güçlünün değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye istiyoruz" TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Uyum Merkezi'nin açılışına katıldı Adana Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Uyum Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

- Hisarcıklıoğlu: "Güçlünün değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye istiyoruz"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Uyum Merkezi'nin açılışına katıldı

ADANA - Adana Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Uyum Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Adalet ve güven duygusu bir ülkede güçlüyse, o ülkenin ekonomisi de güçlü olur. Bizim kültür ve inancımızda da, hukukun yeri çok önemli. Çünkü biz güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye istiyoruz" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir dizi ziyaretler için Adana'ya geldi. Önce Sarıçam TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, ardından Adana Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Uyum Merkezi'nin açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, "İş dünyamızın her zaman şikayet ettikleri konuların başında, aşırı dosya yükü sebebiyle yargı sisteminin yavaş işlemesi gelmektedir. İşverenlerimiz bunu çok iyi bilir. Birde çalışanınızla davalık olduysanız, mahkemeyi kazanabilme şansınız neredeyse yoktur. Bizlerde bu kapsamda hem Adana Sanayi Odası olarak TOBB UYUM iş birliğiyle arabuluculuk faaliyetlerine bölgemizde Adana Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi olarak başlıyoruz. Şehrimiz için hayırlı olması ve üyelerimizin, iş insanlarımızın hiçbir uyuşmazlık yaşamadan ticari faaliyetlerine devam etmesi temenni ediyorum" diye konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise arabuluculuk geleneğinin çok eskiye dayandığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, "Aşırı dosya yükü sebebiyle, yargı sisteminin yavaş işlemesi, hep şikayet konusu olmuştur. Ortalama bir dava, 2 yıl ilk derece mahkemede sürer. Sonra bir 2 yıl daha ikinci Derece mahkemede devam eder. İşte bu noktada alternatif çözümler devreye girmek zorundadır. Esasında, biz millet olarak, bu konuya yabancı değiliz. Asırlar önce bizim ecdadımız, bunu uygulamaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

"Bu bir kazan-kazan yöntemi"

Ahilik geleneğinin arabuluculuğun temelini oluşturduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Oda, borsa ve camiamızın temelini oluşturan ahilikte, ticari ihtilafları ahiler çözerdi. Zaten kültürümüzde de ne diyor; kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Sonra biz bunu unuttuk, Avrupa bizden alıp geliştirdi. Sayın Cemil Çiçek'in bakanlığı döneminde arabuluculuk imkanının temelleri atılmaya başlandı. TOBB ve odalarımızın bu işe sahip çıkması sonrasında, iş-işveren uyuşmazlıklarında, ticari uyuşmazlıklarda ve tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu hale getirildi. Bu sistemin kullanımı her geçen gün arttı. Buraya gelen dosya sayısı 2 buçuk milyona yaklaştı. Bunların yüzde 70'i, anlaşmayla sonuçlandı. Eskiden yıllar süren davalar, günler-haftalar içinde bitti yani adalete erişim hızlandı. Bu aynı zamanda, bir kazan-kazan yöntemi. Zira insanlar, zaman kaybından ve maddi anlamda kendilerini yıpratan uzun süreçten, yargı sistemimizse önemli bir iş yükünden kurtuldu."

"Adalet terazisinin dengesini korumalıyız"

Türkiye geneli 55 odada arabuluculuk merkezinin hayata geçtiğini anlatan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu merkezlerde 390 arabulucu da görev yapmaya başladı. Ben arabulucuları da merkezlerimizde görev almaya davet ediyorum. Böyle bir altyapı sağlanınca bu merkezler, iş dünyamızı artan bir şekilde arabuluculuğa yönlendirdi. Şu an ülke genelinde arabuluculuğa gelen başvuru sayısı ayda 100 bine ulaşmış durumda. Demek ki attığımız adım başarılı oldu. Toplumda bu konu hakkında bilgi arttı ve bunun faydalarını da insanlar görmeye başladı. Mesela bakın, Seydişehir'de 28 faklı kişiyi ilgilendiren ve 2 yıldır devam eden bir miras davası, arabuluculukta 4 saatte çözüldü. Ticaretimizi kolaylaştıracak, ekonomimizi ve yargı sistemimizi güçlendirecek, toplumsal barışımıza katkı sağlayacak her düzenleme, bizim için önemli ve değerlidir. Hukuk sistemi, devletin ve ekonominin temel direğidir. Hukuk güçlü olursa, insanların birbirine, kurumlara ve sisteme olan güveni artar. Adalet ve güven duygusu bir ülkede güçlüyse, o ülkenin ekonomisi de güçlü olur. Bizim kültür ve inancımızda da, hukukun yeri çok önemli. Çünkü biz güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye istiyoruz. Mülkün temelinde adaletin olduğuna inanan bir milletiz. İşte bu yüzden, adalet terazisinin dengesini korumalıyız. Haklının güçlü olması için çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek ise projenin öneminden bahsetti.

Hisarcıklıoğlu: Güçlünün değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye istiyoruz
Hisarcıklıoğlu: Güçlünün değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye istiyoruz
Hisarcıklıoğlu: Güçlünün değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye istiyoruz
Hisarcıklıoğlu: Güçlünün değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye istiyoruz
Hisarcıklıoğlu: Güçlünün değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye istiyoruz

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Adalet, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hisarcıklıoğlu: 'Güçlünün değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye istiyoruz' - Son Dakika Ekonomi


Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi         
15:34
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Poligonda kazara kendini vuran kişi yaşamını kaybetti Poligonda kazara kendini vuran kişi yaşamını kaybetti         
15:25
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye dair dikkat çeken mesaj: En zoru geride bıraktık Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye dair dikkat çeken mesaj: En zoru geride bıraktık         
15:12
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38

Son Dakika Haberleri
15:33 Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi
15:27 Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!
15:25 Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi
15:24 Poligonda kazara kendini vuran kişi yaşamını kaybetti
15:24 Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor
15:23 Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e Kur'an kursu tepkisi: Bre gafil, asıl çağ dışı olan sensin
15:21 Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Yetim aylığı kesilen kadına güzel haber verildi
15:18 Reel efektif döviz kuru açıklandı! TL'nin reel değeri en dip seviyede!
15:15 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızı fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmayacağız
15:12 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye dair dikkat çeken mesaj: En zoru geride bıraktık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 15:50:29. #1.12#
SON DAKİKA: Hisarcıklıoğlu: "Güçlünün değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye istiyoruz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement