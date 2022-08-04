Holdingde 14 yıldır çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak grubun Yunanistan'daki fabrikası Polisan Hellas'ı yöneten Çağdaş Saygı, Polisan Kimya'nın yeni genel müdürü oldu.

Polisan Holding'den yapılan açıklamaya göre, boya, kimya ve liman işletmeciliği alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken ve yarım asrı aşkın bir süredir Türkiye ekonomisine değer katan holding, grubun en eski şirketi olan Polisan Kimya'nın yönetiminde değişikliğe gitti.

Holding, formaldehit ve reçineleri ürün grubunda Türkiye'nin en önemli üreticisi olan Polisan Kimya'nın genel müdürlüğüne grup içinden bir ismi getirdi.

Holdingde 14 yıldır çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak grubun Yunanistan'daki fabrikası Polisan Hellas'ı yöneten Çağdaş Saygı, Polisan Kimya'nın yeni genel müdürü oldu.

Balkanların tek granül pet üreticisi olan ve dünyanın önemli markalarına ürün üretimi yapan Polisan Hellas'ta başarılı bir grafik sergileyen Çağdaş Saygı, Polisan Kimya'nın 'kapasite arttırımı, yeni ürün yatırımları ve ihracat odaklı büyümeden' oluşan 2025 stratejisini yürütecek.

Kapasite artırımını, yeni ürün çalışmalarını, ihracat ağırlıklı büyümeyi hedefleyen strateji kapsamında Çağdaş Saygı, ilk olarak, 2021 yılında temelleri atılan Endüstri 4.0 tabanlı yeni üretim tesisinin açılışını gerçekleştirecek.

Yılın üçüncü yarısında açılması beklenen yeni tesis ile birlikte yıllık 150 bin olan formaldehit ve reçineleri üretiminde yüzde 30'luk kapasite artırımı bekleniyor.

"Polisan Kimya yeni dönemde yeni ürünlere odaklanacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Kimya Genel Müdürü Çağdaş Saygı, 22 kişilik Polisan Kimya Ar-Ge ekibinin de yeni ürünler üzerinde çalıştığını duyurdu.

Saygı, şunları kaydetti:

"Şu anda Polisan Kimya Ar-Ge Merkezimiz çok yoğun bir mesai ile çalışıyor. Özellikle yalıtım faaliyetlerinde kullanılan taş yünü için bağlayıcı görevi gören, ayrıca mobilya sektörü için stratejik önemde olan fenol reçinesi tarafında katma değeri yüksek yeni ürün çalışmalarımız var. Bu yeni ürünlerimizin üretimini Endüstri 4.0 tabanlı yeni tesisimizle yapmayı planlıyoruz. Raf ömrü uzun, inovatif yönü güçlü, endüstriyel ve endüstriyel olmayan iç mekan panellerine yönelik yeni reçine çözümlerimizde tüm hızıyla devam ediyor.

Bütün bunların yanı sıra izolasyon, otomotiv, havacılık, uzay ve savunma sanayilerine yönelik olarak da yalıtan, hafifleten, yapıştıran fonksiyonel çözümlere odaklanmış durumdayız. Polisan Kimya olarak yeni dönemde farklı sektörlere yönelik ürün geliştirmeyi ve portföyümüzü genişletmeyi de hedef olarak önümüze koymuş durumdayız."

Saygı, ihracat yaptıkları ülkeleri Romanya, Bulgaristan, İtalya, Yunanistan, Kosova, İsrail, Mısır ve Avustralya olarak sıralayarak, Balkanlar ve Avrupa'yı hedefleyen ihracat çalışmalarına da hız vereceklerini bildirdi.

Çağdaş Saygı

Verilen bilgiye göre, Çağdaş Saygı, 1980'de İstanbul'da doğdu. Lise öğrenimini Kadıköy Anadolu Lisesi'nde 1992-1999 tarihleri arasında tamamlayan Çağdaş Saygı, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği eğitimi aldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde "mühendislik ve teknoloji yönetimi" üzerine yüksek lisans öğrenimi gören Çağdaş Saygı, çalışma hayatına 2003 yılında atıldı.

2008 yılında Polisan Holding bünyesine katılan Çağdaş Saygı, Polisan Kansai Boya ve Polisan Kimya şirketlerinde çeşitli görevlerde bulundu.

Çağdaş Saygı, 2019 yılında Polisan Holding'in Yunanistan'daki fabrika yatırımının başına getirildi. Balkanların tek granül pet üreticisi olan Polisan Hellas'ta 2019-2022 yılları arasında genel müdürlük ???????yapan Çağdaş Saygı, 20 Haziran itibarıyla da Polisan Kimya Genel Müdürlüğü'ne getirildi.